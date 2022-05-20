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7 воїнів спецпідрозділу "Кракен" загинули в боях за звільнення Харківщини. ФОТО

Під час звільнення населених пунктів Руська Лозова та Питомник на Харківщині спецпідрозділ "Азову" "Кракен" втратив 7 воїнів.

Про це повідомили у спецпідрозділі, інформує Цензор.НЕТ.

От перелік загиблих:

  • КИРИЧОК Дмитро Олексійович 22.04.2022 (Кіря)

  • ЯРЕШКО Михайло Русланович 22.04.2022 (Міха)

  • ПІЛЬНИК Євгеній Володимирович 22.04.2022 (Форд)

  • ЛОГУНОВ Анатолій Євгенович 22.04.2022 (Хірург)

  • ЯЦУН Валентин Владиславович 28.04.2022 (Валя)

  • ПОЛТАВЦЕВ Юрій Михайлович 30.04.2022 (Полтава)

  • ФІЛОНЕНКО Сергій Сергійович 05.05.2022 (Філ)

"Ми вас не забудемо. Ми за вас помстимося", - пообіцяли у "Кракені".

7 воїнів спецпідрозділу Кракен загинули в боях за звільнення Харківщини 01
7 воїнів спецпідрозділу Кракен загинули в боях за звільнення Харківщини 02
7 воїнів спецпідрозділу Кракен загинули в боях за звільнення Харківщини 03
7 воїнів спецпідрозділу Кракен загинули в боях за звільнення Харківщини 04
7 воїнів спецпідрозділу Кракен загинули в боях за звільнення Харківщини 05
7 воїнів спецпідрозділу Кракен загинули в боях за звільнення Харківщини 06
7 воїнів спецпідрозділу Кракен загинули в боях за звільнення Харківщини 07

Автор: 

Харківщина (6054) втрати (4395) Азов (777)


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Топ коментарі
+86
Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишить в пам'яті української незламної нації...Пам'ятаймо...
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20.05.2022 11:09
+79
Від вдячного харків'янина... дякую що в моєму місті тепер немає війни і обстрілів...
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20.05.2022 11:10
+72
Вічна пам'ять героям.
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20.05.2022 11:12
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Кожен герой полеглий за волю України повинен назавжди залишить в пам'яті української незламної нації...Пам'ятаймо...
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20.05.2022 11:09 Відповісти
Від вдячного харків'янина... дякую що в моєму місті тепер немає війни і обстрілів...
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20.05.2022 11:10 Відповісти
Теперь можно их фамилиями назвать улицы, площади...
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20.05.2022 13:44 Відповісти
R.I.P
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20.05.2022 11:11 Відповісти
Вічна пам'ять героям.
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20.05.2022 11:12 Відповісти
Слава Героям !
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20.05.2022 11:13 Відповісти
Герої не вмирають!

Останніми днями не чути про нові звільнені села на Харківщині, а сьогодні зранку почув у новинах, що Харків знову обстріляли. Що на Харківщині зараз відбувається? Я розумію, що не все можна говорити, але загальну картину - можна. У будь-якому випадку переконаний, що наше військове командування знає, що робити. ЗСУ довели у цій війні, що вміють воювати.
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20.05.2022 11:14 Відповісти
достатньо на мапу подивитися,його можуть обстрілювати навіть з бєлгородської обл.відстань до 20 км.
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20.05.2022 11:18 Відповісти
обстріли можуть бути, дуже близько місто до кордону, ураганом смерчем спокійно дістає... просто зараз там всі війська вибивають до кордону і до Ізюма, і вони змушщені стріляти більше по військам ніж по місту
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20.05.2022 11:20 Відповісти
Два дні тому - ЗСУ звільнили село Дементіївка на Харківщині, - Генштаб Джерело:

Також на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
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20.05.2022 11:23 Відповісти
Вічна пам"ять.
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20.05.2022 11:16 Відповісти
В якійсь радянській пісні є слова "ето нужно нє мєртвим, ето нужно живим".
Так от, це треба нам, живим, пам'ятати щоденно про загиблих героїв.
І про те, що зло має бути наказане.
І те зло, що розв'язало війну, і те, яке замість війни готувалось до шашликів.
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20.05.2022 11:28 Відповісти
Кращих втрачаємо..Горіти кацапським виродкам у пеклі.
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20.05.2022 11:35 Відповісти
Хлопці, ви заслонили всю Україну собою! Світла вам пам"ять! Слава Героям! Слава Україні! Москалям - люта смерть!
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20.05.2022 11:36 Відповісти
Плачу!Смерть каапським нелюдам!
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20.05.2022 11:38 Відповісти
Герои уходят на небо! Вечная память .
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20.05.2022 11:39 Відповісти
Вечная Вам Память.
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20.05.2022 11:41 Відповісти
Слава воїнам "Кракена", слава Героям!
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20.05.2022 11:56 Відповісти
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20.05.2022 11:56 Відповісти
Герої не вмирають!
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20.05.2022 11:59 Відповісти
Світла пам'ять ГЕРОЯМ!
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20.05.2022 12:00 Відповісти
Співчуття рідним та близьким.
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20.05.2022 12:04 Відповісти
Пусть земля будет пухом
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20.05.2022 12:07 Відповісти
Царство Небесне і вічна пам'ять!
А рашистів, бляха, у полон не брати. За всіх та за все помстимося.
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20.05.2022 12:16 Відповісти
Збільшую, торкаюся портретів, заливаю біль сльозами..Нехай рідна земля буде вам пухом, Ангели миру! Світла пам'ять!
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20.05.2022 12:18 Відповісти
Сьогодні під Луцьком ховають Дємідова Сергія.Загинув під артобстрілом під Ізюмом.Вічна пам'ять всім загиблим за Україну.Нехай земля буде їм пухом.
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20.05.2022 12:58 Відповісти
Chwała Bohaterom!
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20.05.2022 13:46 Відповісти
 
 