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7 воїнів спецпідрозділу "Кракен" загинули в боях за звільнення Харківщини. ФОТО
Під час звільнення населених пунктів Руська Лозова та Питомник на Харківщині спецпідрозділ "Азову" "Кракен" втратив 7 воїнів.
Про це повідомили у спецпідрозділі, інформує Цензор.НЕТ.
От перелік загиблих:
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КИРИЧОК Дмитро Олексійович 22.04.2022 (Кіря)
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ЯРЕШКО Михайло Русланович 22.04.2022 (Міха)
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ПІЛЬНИК Євгеній Володимирович 22.04.2022 (Форд)
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ЛОГУНОВ Анатолій Євгенович 22.04.2022 (Хірург)
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ЯЦУН Валентин Владиславович 28.04.2022 (Валя)
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ПОЛТАВЦЕВ Юрій Михайлович 30.04.2022 (Полтава)
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ФІЛОНЕНКО Сергій Сергійович 05.05.2022 (Філ)
"Ми вас не забудемо. Ми за вас помстимося", - пообіцяли у "Кракені".
Топ коментарі
+86 Александр Чуднивец #474549
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+79 Paul Foxen
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+72 Олександр Бліндер
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Останніми днями не чути про нові звільнені села на Харківщині, а сьогодні зранку почув у новинах, що Харків знову обстріляли. Що на Харківщині зараз відбувається? Я розумію, що не все можна говорити, але загальну картину - можна. У будь-якому випадку переконаний, що наше військове командування знає, що робити. ЗСУ довели у цій війні, що вміють воювати.
Також на Харківському напрямку основні зусилля противник зосереджував на утриманні зайнятих рубежів і вогневому ураженні підрозділів наших військ. Ворог намагався проводити контратаки з метою відновлення втрачених позицій.
Так от, це треба нам, живим, пам'ятати щоденно про загиблих героїв.
І про те, що зло має бути наказане.
І те зло, що розв'язало війну, і те, яке замість війни готувалось до шашликів.
А рашистів, бляха, у полон не брати. За всіх та за все помстимося.