7 воїнів спецпідрозділу "Кракен" загинули в боях за звільнення Харківщини. ФОТО

Під час звільнення населених пунктів Руська Лозова та Питомник на Харківщині спецпідрозділ "Азову" "Кракен" втратив 7 воїнів.

Про це повідомили у спецпідрозділі, інформує Цензор.НЕТ.

От перелік загиблих:

КИРИЧОК Дмитро Олексійович 22.04.2022 (Кіря)

ЯРЕШКО Михайло Русланович 22.04.2022 (Міха)

ПІЛЬНИК Євгеній Володимирович 22.04.2022 (Форд)

ЛОГУНОВ Анатолій Євгенович 22.04.2022 (Хірург)

ЯЦУН Валентин Владиславович 28.04.2022 (Валя)

ПОЛТАВЦЕВ Юрій Михайлович 30.04.2022 (Полтава)

ФІЛОНЕНКО Сергій Сергійович 05.05.2022 (Філ)

"Ми вас не забудемо. Ми за вас помстимося", - пообіцяли у "Кракені".













