Сумщину восстанавливают после оккупации: осуществляется ямочный ремонт дорог, волонтеры разбирают завалы, - Живицкий. ФОТО

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, как восстанавливают Сумщину после оккупации: дорожные службы проводят ямочные ремонты на дорогах, разбитых военной техникой, волонтеры разбирают завалы в разбомбленной Ахтырке.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во всех районах области продолжается ямочный ремонт. Сегодня ремонтировали дорожное покрытие на участках дорог Н-12 "Сумы-Полтава", Р-61 "Батурин-Конотоп", Р-44-45 "Глухов-Сумы-Богодухов", - сообщил Живицкий .

Также председатель ОВА отметил, что в Сумской области начали восстановление дороги Шевченково – Большой Самбор – Дептовка. Участок нуждается в ремонте по Конотопскому району после повреждения вражеской техникой россии.

По словам Живицкого, волонтеры и специальные службы продолжают разбор завалов на ТЭЦ в Ахтырке. Ее разбомбили вакуумными бомбами в марте в начале широкомасштабного вторжения.

В городе Тростянцы продолжаются работы по уборке и благоустройству улиц и дорог в городе.

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