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Сумщину восстанавливают после оккупации: осуществляется ямочный ремонт дорог, волонтеры разбирают завалы, - Живицкий. ФОТО

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, как восстанавливают Сумщину после оккупации: дорожные службы проводят ямочные ремонты на дорогах, разбитых военной техникой, волонтеры разбирают завалы в разбомбленной Ахтырке.

Об этом он сообщил в своем Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во всех районах области продолжается ямочный ремонт. Сегодня ремонтировали дорожное покрытие на участках дорог Н-12 "Сумы-Полтава", Р-61 "Батурин-Конотоп", Р-44-45 "Глухов-Сумы-Богодухов", - сообщил Живицкий .

Сумщину восстанавливают после оккупации: осуществляется ямочный ремонт дорог, волонтеры разбирают завалы, - Живицкий 01

Также председатель ОВА отметил, что в Сумской области начали восстановление дороги Шевченково – Большой Самбор – Дептовка. Участок нуждается в ремонте по Конотопскому району после повреждения вражеской техникой россии.

Сумщину восстанавливают после оккупации: осуществляется ямочный ремонт дорог, волонтеры разбирают завалы, - Живицкий 02

По словам Живицкого, волонтеры и специальные службы продолжают разбор завалов на ТЭЦ в Ахтырке. Ее разбомбили вакуумными бомбами в марте в начале широкомасштабного вторжения.

В городе Тростянцы продолжаются работы по уборке и благоустройству улиц и дорог в городе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты продолжают вести огонь из систем залпового огня по Сумщине, - ОВА

Сумская область (3125) Живицкий Дмитрий (242) восстановление (210)


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Топ комментарии
+9
Самое главное - это дороги в прифронтовой зоне строить. Чтобы в следующий раз техника оккупантов быстрее проехала
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22.05.2022 09:28
+6
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22.05.2022 09:16
+5
А до лінії розмежування на даунбасє навіщо було європейські дороги будувати по програмі президента? самі місцеві були у шоці, а до усіх КПП з расеєю? аби люди були заняті...?
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22.05.2022 09:56
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22.05.2022 09:16 Ответить
Все рівно виберуть
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22.05.2022 09:22 Ответить
так, глянуть - ямковий ремонт є - знач президент справляється
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22.05.2022 09:26 Ответить
Та звісно, в цивілізованих країнах усілякі демченки, буданови та баканови, які *****..али вторгнення противника, йдуть у відставку.
А пройоб..ано було все - швидке захоплення орками Півдня, прорив орків протягом 24 годин з білорашки до околиць Києва, вчасне озброєння ТрО...
В нас тіпа все норм. У відставку їх ніхто не відправив. Значить владу їх робота влаштовує.
Це - елементарна логіка, яку неможливо оскаржувати.
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22.05.2022 09:35 Ответить
шашлики жарят ?
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22.05.2022 09:23 Ответить
Самое главное - это дороги в прифронтовой зоне строить. Чтобы в следующий раз техника оккупантов быстрее проехала
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22.05.2022 09:28 Ответить
Да это главное, это и работа для людей и главное безопасность и удобство для всех жителей, перемещение по убитым дорогам опасно для жизни. Ремонт ямный-косметический, а не капитальный. А ждать нового наступления и нихуа не делать - это из разряда не подтирать жопу, бо все равно срать еще будешь.
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22.05.2022 09:39 Ответить
А до лінії розмежування на даунбасє навіщо було європейські дороги будувати по програмі президента? самі місцеві були у шоці, а до усіх КПП з расеєю? аби люди були заняті...?
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22.05.2022 09:56 Ответить
Непонимаю как связаны дороги Донбасса, с моим комментом про ремонт разрушений и благоустройство в Сумах и области?
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22.05.2022 10:31 Ответить
В нас в області ямковий ремонт йде з 1991 року. Нічого нового...
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22.05.2022 09:29 Ответить
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22.05.2022 11:52 Ответить
Назначенец - Голова Сумської ОВА решил показать "бурную деятельность". Как обычно - палевно и бестолково.
Вместо демонстрации работ по ямочному ремонту - фото задней части какого-то прицепа
Вместо демонстрации работ по разбору завалов - фото крановщика в кабине.

Процесс работы показывают в видео, а не в фото.
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22.05.2022 09:35 Ответить
Асфальтні підрозділи З(е)нову
в діі
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22.05.2022 10:03 Ответить
в Ямполі як до війни не ремонтували так і зараз , стабільність ! голова Ямпільської громади навіть сирену придбати не може ... ось вони однопартійці Андрюхи Деркача в дії !
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22.05.2022 13:49 Ответить
 
 