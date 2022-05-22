Сумщину восстанавливают после оккупации: осуществляется ямочный ремонт дорог, волонтеры разбирают завалы, - Живицкий. ФОТО
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, как восстанавливают Сумщину после оккупации: дорожные службы проводят ямочные ремонты на дорогах, разбитых военной техникой, волонтеры разбирают завалы в разбомбленной Ахтырке.
Об этом он сообщил в своем Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Во всех районах области продолжается ямочный ремонт. Сегодня ремонтировали дорожное покрытие на участках дорог Н-12 "Сумы-Полтава", Р-61 "Батурин-Конотоп", Р-44-45 "Глухов-Сумы-Богодухов", - сообщил Живицкий .
Также председатель ОВА отметил, что в Сумской области начали восстановление дороги Шевченково – Большой Самбор – Дептовка. Участок нуждается в ремонте по Конотопскому району после повреждения вражеской техникой россии.
По словам Живицкого, волонтеры и специальные службы продолжают разбор завалов на ТЭЦ в Ахтырке. Ее разбомбили вакуумными бомбами в марте в начале широкомасштабного вторжения.
В городе Тростянцы продолжаются работы по уборке и благоустройству улиц и дорог в городе.
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А пройоб..ано було все - швидке захоплення орками Півдня, прорив орків протягом 24 годин з білорашки до околиць Києва, вчасне озброєння ТрО...
В нас тіпа все норм. У відставку їх ніхто не відправив. Значить владу їх робота влаштовує.
Це - елементарна логіка, яку неможливо оскаржувати.
Вместо демонстрации работ по ямочному ремонту - фото задней части какого-то прицепа
Вместо демонстрации работ по разбору завалов - фото крановщика в кабине.
Процесс работы показывают в видео, а не в фото.
в діі