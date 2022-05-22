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Сумщину відновлюють після окупації: здійснюється ямковий ремонт доріг, волонтери розбирають завали, - Живицький. ФОТО

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, як відновлюють Сумщину після окупації: дорожні служби проводять ямкові ремонти на дорогах, розбитих військовою технікою, волонтери розбирають завали в розбомбленій Охтирці.

Про це він повідомив у своєму Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В усіх районах області продовжується ямковий ремонт. Сьогодні ремонтували дорожнє покриття на ділянках доріг Н-12 "Суми-Полтава", Р-61 "Батурин-Конотоп", Р-44-45 "Глухів-Суми-Богодухів", - повідомив Живицький.

Сумщину відновлюють після окупації: здійснюється ямковий ремонт доріг, волонтери розбирають завали, - Живицький 01

Також голова ОВА зазначив, що на Сумщині розпочали відновлення дороги Шевченкове – Великий Самбір – Дептівка. Ділянка потребує ремонту по Конотопському району після пошкодження ворожою технікою росії.

Сумщину відновлюють після окупації: здійснюється ямковий ремонт доріг, волонтери розбирають завали, - Живицький 02

Зі слів Живицького, волонтери та спеціальні служби продовжують розбирання завалів на ТЕЦ в Охитрці. Її розбомбили вакуумними бомбами у березні на початку широкомасштабного вторгнення.

У місті Тростянці тривають роботи з прибирання та благоустрою вулиць та доріг у місті.

Також читайте: Рашисти продовжують вести вогонь із систем залпового вогню по Сумщині, - ОВА

Автор: 

Сумська область (3674) Живицький Дмитро (466) відбудова (354)


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Топ коментарі
+9
Самое главное - это дороги в прифронтовой зоне строить. Чтобы в следующий раз техника оккупантов быстрее проехала
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22.05.2022 09:28
+6
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22.05.2022 09:16
+5
А до лінії розмежування на даунбасє навіщо було європейські дороги будувати по програмі президента? самі місцеві були у шоці, а до усіх КПП з расеєю? аби люди були заняті...?
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22.05.2022 09:56
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22.05.2022 09:16 Відповісти
Все рівно виберуть
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22.05.2022 09:22 Відповісти
так, глянуть - ямковий ремонт є - знач президент справляється
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22.05.2022 09:26 Відповісти
Та звісно, в цивілізованих країнах усілякі демченки, буданови та баканови, які *****..али вторгнення противника, йдуть у відставку.
А пройоб..ано було все - швидке захоплення орками Півдня, прорив орків протягом 24 годин з білорашки до околиць Києва, вчасне озброєння ТрО...
В нас тіпа все норм. У відставку їх ніхто не відправив. Значить владу їх робота влаштовує.
Це - елементарна логіка, яку неможливо оскаржувати.
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22.05.2022 09:35 Відповісти
шашлики жарят ?
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22.05.2022 09:23 Відповісти
Самое главное - это дороги в прифронтовой зоне строить. Чтобы в следующий раз техника оккупантов быстрее проехала
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22.05.2022 09:28 Відповісти
Да это главное, это и работа для людей и главное безопасность и удобство для всех жителей, перемещение по убитым дорогам опасно для жизни. Ремонт ямный-косметический, а не капитальный. А ждать нового наступления и нихуа не делать - это из разряда не подтирать жопу, бо все равно срать еще будешь.
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22.05.2022 09:39 Відповісти
А до лінії розмежування на даунбасє навіщо було європейські дороги будувати по програмі президента? самі місцеві були у шоці, а до усіх КПП з расеєю? аби люди були заняті...?
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22.05.2022 09:56 Відповісти
Непонимаю как связаны дороги Донбасса, с моим комментом про ремонт разрушений и благоустройство в Сумах и области?
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22.05.2022 10:31 Відповісти
В нас в області ямковий ремонт йде з 1991 року. Нічого нового...
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22.05.2022 09:29 Відповісти
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22.05.2022 11:52 Відповісти
Назначенец - Голова Сумської ОВА решил показать "бурную деятельность". Как обычно - палевно и бестолково.
Вместо демонстрации работ по ямочному ремонту - фото задней части какого-то прицепа
Вместо демонстрации работ по разбору завалов - фото крановщика в кабине.

Процесс работы показывают в видео, а не в фото.
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22.05.2022 09:35 Відповісти
Асфальтні підрозділи З(е)нову
в діі
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22.05.2022 10:03 Відповісти
в Ямполі як до війни не ремонтували так і зараз , стабільність ! голова Ямпільської громади навіть сирену придбати не може ... ось вони однопартійці Андрюхи Деркача в дії !
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22.05.2022 13:49 Відповісти
 
 