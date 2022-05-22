Сумщину відновлюють після окупації: здійснюється ямковий ремонт доріг, волонтери розбирають завали, - Живицький. ФОТО

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, як відновлюють Сумщину після окупації: дорожні служби проводять ямкові ремонти на дорогах, розбитих військовою технікою, волонтери розбирають завали в розбомбленій Охтирці.

Про це він повідомив у своєму Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В усіх районах області продовжується ямковий ремонт. Сьогодні ремонтували дорожнє покриття на ділянках доріг Н-12 "Суми-Полтава", Р-61 "Батурин-Конотоп", Р-44-45 "Глухів-Суми-Богодухів", - повідомив Живицький.

Також голова ОВА зазначив, що на Сумщині розпочали відновлення дороги Шевченкове – Великий Самбір – Дептівка. Ділянка потребує ремонту по Конотопському району після пошкодження ворожою технікою росії.

Зі слів Живицького, волонтери та спеціальні служби продовжують розбирання завалів на ТЕЦ в Охитрці. Її розбомбили вакуумними бомбами у березні на початку широкомасштабного вторгнення.

У місті Тростянці тривають роботи з прибирання та благоустрою вулиць та доріг у місті.

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