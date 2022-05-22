Сумщину відновлюють після окупації: здійснюється ямковий ремонт доріг, волонтери розбирають завали, - Живицький. ФОТО
Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, як відновлюють Сумщину після окупації: дорожні служби проводять ямкові ремонти на дорогах, розбитих військовою технікою, волонтери розбирають завали в розбомбленій Охтирці.
Про це він повідомив у своєму Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"В усіх районах області продовжується ямковий ремонт. Сьогодні ремонтували дорожнє покриття на ділянках доріг Н-12 "Суми-Полтава", Р-61 "Батурин-Конотоп", Р-44-45 "Глухів-Суми-Богодухів", - повідомив Живицький.
Також голова ОВА зазначив, що на Сумщині розпочали відновлення дороги Шевченкове – Великий Самбір – Дептівка. Ділянка потребує ремонту по Конотопському району після пошкодження ворожою технікою росії.
Зі слів Живицького, волонтери та спеціальні служби продовжують розбирання завалів на ТЕЦ в Охитрці. Її розбомбили вакуумними бомбами у березні на початку широкомасштабного вторгнення.
У місті Тростянці тривають роботи з прибирання та благоустрою вулиць та доріг у місті.
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А пройоб..ано було все - швидке захоплення орками Півдня, прорив орків протягом 24 годин з білорашки до околиць Києва, вчасне озброєння ТрО...
В нас тіпа все норм. У відставку їх ніхто не відправив. Значить владу їх робота влаштовує.
Це - елементарна логіка, яку неможливо оскаржувати.
Вместо демонстрации работ по ямочному ремонту - фото задней части какого-то прицепа
Вместо демонстрации работ по разбору завалов - фото крановщика в кабине.
Процесс работы показывают в видео, а не в фото.
в діі