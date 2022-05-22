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В Праге состоялся парад вышиванок. ФОТОрепортаж

В Праге сегодня состоялся парад вышиванок, во время которого сотни украинцев несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в Чехии, выступившее организатором мероприятия.

В Праге состоялся парад вышиванок 01
В Праге состоялся парад вышиванок 02
В Праге состоялся парад вышиванок 03

Тысячи украинок и украинцев вышли сегодня в Праге на парад вышиванок, который уже несколько лет проходит в чешской столице в третье воскресенье мая. Длинная колонна вышиванок прошлась по старому пражскому городу вплоть до памятника покровителя Чехии – святого Вацлава, где участники шествия спели чешский и украинский гимны.

В Праге состоялся парад вышиванок 04
В Праге состоялся парад вышиванок 05
В Праге состоялся парад вышиванок 06
В Праге состоялся парад вышиванок 07

Украинцы несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь. Десятимиллионная Чехия входит в пятерку крупнейших доноров Украины по военной помощи. Временное убежище в этой стране также нашли более 300 тысяч украинцев.

В Праге состоялся парад вышиванок 08

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В Праге состоялся парад вышиванок 09

В Праге состоялся парад вышиванок 10

"В руках украинцев были также флаги Украины и флаги ЕС, а также призывы предоставить нашему государству статус кандидата в ЕС. "Слава и мир Чехии!", "Děkujeme, Česko!", "Слава ВСУ!" – именно такие лозунги звучали сегодня в Праге из уст взрослых и детей, которые своими руками крепко держали свои родные флаги Украины, привезенные в маленьком чемоданчике из Киева, Черкасс, Житомира, Ужгорода, Сум, Николаева или временно оккупированного Херсона. Благодарим вас за сегодняшний парад вышиванок. дорогие украинки и украинцы", - говорится в сообщении посольства.

В Праге состоялся парад вышиванок 11

В Праге состоялся парад вышиванок 12
В Праге состоялся парад вышиванок 13

вышиванка (116) Прага (109) украинцы (3863) Чехия (1705)


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Гарно!
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22.05.2022 22:35 Ответить
Цей анонс і є як відповідь новим нікам з сумнівами що до Європи і обличчя ботоксного. Ніхто не може говорити за нас,ні один інформативний ресурс. Але ваші чиновники самі готують українців до стомленності країн. Слухайте розумом,серцем, ви переможете. Не дайте Віру Світу у вас знищити сумнівними заявами сумнівних осіб. Україна понад усе
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22.05.2022 22:40 Ответить
Думаю, чешскую вышиванку от украинской отличит только специалист
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22.05.2022 23:05 Ответить
на второй фото сверху ну вылитый жидобендеровец в розовой рубашонке ))
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22.05.2022 23:07 Ответить
та то гуцул з франківська
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23.05.2022 06:25 Ответить
В Монреалі був в суботу: "канадійська хохлорня" (с) з "брудною піною" (с) вийшли.

Знайомий відвідував Прагу нещодавно, казав, що центр міста - жовто-синій.

Молодці !
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22.05.2022 23:14 Ответить
 
 