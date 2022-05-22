В Праге состоялся парад вышиванок. ФОТОрепортаж

В Праге сегодня состоялся парад вышиванок, во время которого сотни украинцев несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило посольство Украины в Чехии, выступившее организатором мероприятия.







Тысячи украинок и украинцев вышли сегодня в Праге на парад вышиванок, который уже несколько лет проходит в чешской столице в третье воскресенье мая. Длинная колонна вышиванок прошлась по старому пражскому городу вплоть до памятника покровителя Чехии – святого Вацлава, где участники шествия спели чешский и украинский гимны.









Украинцы несли в руках плакаты со словами благодарности Чехии за гостеприимство и помощь. Десятимиллионная Чехия входит в пятерку крупнейших доноров Украины по военной помощи. Временное убежище в этой стране также нашли более 300 тысяч украинцев.

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"В руках украинцев были также флаги Украины и флаги ЕС, а также призывы предоставить нашему государству статус кандидата в ЕС. "Слава и мир Чехии!", "Děkujeme, Česko!", "Слава ВСУ!" – именно такие лозунги звучали сегодня в Праге из уст взрослых и детей, которые своими руками крепко держали свои родные флаги Украины, привезенные в маленьком чемоданчике из Киева, Черкасс, Житомира, Ужгорода, Сум, Николаева или временно оккупированного Херсона. Благодарим вас за сегодняшний парад вышиванок. дорогие украинки и украинцы", - говорится в сообщении посольства.



