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Украина отмечает День вышиванки. ВИДЕО

Первая леди Елена Зеленская и министр культуры Александр Ткаченко поздравили украинцев с Днем вышиванки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Елена Зеленская опубликовала в социальных сетях фото в вышитой рубашке. И написала, что война наполнила День вышиванки "новым щемящим содержанием".

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую ​​потребность", - пишет первая леди.

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Украина отмечает День вышиванки 01

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что украинская вышиванка - настоящее произведение искусства.

"Пусть сегодня вышиванка станет напоминанием, что мы все едины и консолидированы, как никогда. Вышиванка – в нашем сердце, она – это разнообразие и в то же время наш украинский код. В любви к Родине. К традициям, истории и наследию. Этого у нас никогда не отнять. Украина обязательно победит," - написал Ткаченко.

День вышиванки не является официальным праздником, но отмечают его по всему миру. Предложила его праздновать в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк.

Автор: 

вышиванка (116) Ткаченко Александр (429) День вышиванки (18) Елена Зеленская (222)


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Топ комментарии
+24
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш добрий рід.

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19.05.2022 11:34
+15
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19.05.2022 11:22
+13
Косоворотку преЗедент не хоче натягнути?
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19.05.2022 11:31
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19.05.2022 11:22 Ответить
Косоворотку преЗедент не хоче натягнути?
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19.05.2022 11:31 Ответить
https://t.me/dneproperatyv/30612 https://t.me/dneproperatyv/30612

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19.05.2022 11:36 Ответить
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19.05.2022 12:15 Ответить
леді
не леді, а лахудра
цього разу вже не передавала дані про наших військових?
у Німеччині ховалася?
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19.05.2022 11:32 Ответить
Сьогодні вперше з 2019 року з задоволенням одягнув вишиванку, яка з'явилась у мене в 2014-ому, після Майдану і віджатого кацапами мого рідного Криму.
Носив її з задоволенням до весни 2019-го. Після виборів вона стала для мене символом легковірності та нерозбірливості, символом зруйнованих надій та прагнень.
Сьогодні вишиванка знов набула для мене свого змісту-ми сильні, вільні і непереможні!
Фото цієї дамочки, що сидить десь в Італії, зіпсувало урочистість моменту, але лише трохи.
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19.05.2022 11:34 Ответить
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш добрий рід.

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19.05.2022 11:34 Ответить
А шо такоє? Де лєнка діла касаваротку і балалайку?
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19.05.2022 11:40 Ответить
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19.05.2022 12:22 Ответить
Прстосуванці кошерні одягнуть і вишиванки,і косоворотки,та чалму коли це вигідно.
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19.05.2022 11:55 Ответить
Вы еще не видели сегодня фото Зеленского в своей "вышиванке" сплошного оливкового цвета.
Ну почему президент и его супруга не могут одеть классические украинские вышиванки?
Денег нет, чтобы купить или очень не хочется одевать такие? Косоворотка ближе?
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19.05.2022 12:39 Ответить
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19.05.2022 13:57 Ответить
пздєц
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19.05.2022 22:02 Ответить
"почему президент и его супруга не могут одеть классические украинские вышиванки" - потому что их покоробит
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20.05.2022 12:24 Ответить
Цього року не косовортки?
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19.05.2022 12:46 Ответить
Вишиванка - символ хоробрості, стійкості і вірності. Наші захисники і захисниці "Азовсталі" це довели власним прикладом
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19.05.2022 14:35 Ответить
..на 25-й секунде чуть не блеванул от намека на главного патриота

Ну и блеяния Славка-дурка на фоне отдельный капец Наверное ж и роялти ему заплатили за использование его блеяния
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20.05.2022 12:26 Ответить
 
 