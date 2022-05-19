Украина отмечает День вышиванки. ВИДЕО

Первая леди Елена Зеленская и министр культуры Александр Ткаченко поздравили украинцев с Днем вышиванки.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Елена Зеленская опубликовала в социальных сетях фото в вышитой рубашке. И написала, что война наполнила День вышиванки "новым щемящим содержанием".

"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую ​​потребность", - пишет первая леди.

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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что украинская вышиванка - настоящее произведение искусства.

"Пусть сегодня вышиванка станет напоминанием, что мы все едины и консолидированы, как никогда. Вышиванка – в нашем сердце, она – это разнообразие и в то же время наш украинский код. В любви к Родине. К традициям, истории и наследию. Этого у нас никогда не отнять. Украина обязательно победит," - написал Ткаченко.

День вышиванки не является официальным праздником, но отмечают его по всему миру. Предложила его праздновать в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк.