Украина отмечает День вышиванки. ВИДЕО
Первая леди Елена Зеленская и министр культуры Александр Ткаченко поздравили украинцев с Днем вышиванки.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Елена Зеленская опубликовала в социальных сетях фото в вышитой рубашке. И написала, что война наполнила День вышиванки "новым щемящим содержанием".
"Кто-то достает ее, чудом уцелевшую, из шкафа в разрушенном доме. А кто-то потерял вместе с домом. Кто-то ищет ее в другой стране, куда выгнала война. Кто-то наденет ее в родном городе, где наконец-то нет обстрелов. Кто-то – в оккупации, рискуя жизнью. А кто-то сделает это вообще впервые, потому что впервые почувствовал такую потребность", - пишет первая леди.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что украинская вышиванка - настоящее произведение искусства.
"Пусть сегодня вышиванка станет напоминанием, что мы все едины и консолидированы, как никогда. Вышиванка – в нашем сердце, она – это разнообразие и в то же время наш украинский код. В любви к Родине. К традициям, истории и наследию. Этого у нас никогда не отнять. Украина обязательно победит," - написал Ткаченко.
День вышиванки не является официальным праздником, но отмечают его по всему миру. Предложила его праздновать в 2006 году студентка Черновицкого национального университета Леся Воронюк.
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не леді, а лахудра
цього разу вже не передавала дані про наших військових?
у Німеччині ховалася?
Носив її з задоволенням до весни 2019-го. Після виборів вона стала для мене символом легковірності та нерозбірливості, символом зруйнованих надій та прагнень.
Сьогодні вишиванка знов набула для мене свого змісту-ми сильні, вільні і непереможні!
Фото цієї дамочки, що сидить десь в Італії, зіпсувало урочистість моменту, але лише трохи.
Не журися, славна Україно, маєш добрий рід.
Ну почему президент и его супруга не могут одеть классические украинские вышиванки?
Денег нет, чтобы купить или очень не хочется одевать такие? Косоворотка ближе?
Ну и блеяния Славка-дурка на фоне отдельный капец Наверное ж и роялти ему заплатили за использование его блеяния