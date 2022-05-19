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Україна відзначає День вишиванки. ВIДЕО

Перша леді Олена Зеленська та міністр культури Олександр Ткаченко привітали українців із Днем вишиванки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олена Зеленська опублікувала в соціальних мережах фото у вишитій сорочці. І написала, що війна наповнила День вишиванки "новим щемливим змістом".

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу", - пише перша леді.

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Україна відзначає День вишиванки 01

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що українська вишиванка - справжній витвір мистецтва.

"Нехай сьогодні вишиванка стане нагадуванням, що ми всі єдині і консолідовані, як ніколи. Вишиванка - у нашому серці, вона - це різноманіття, і водночас наш український код. В любові до Батьківщини. До традицій, історії і спадщини. Цього у нас ніколи не відняти. Україна обов‘язково переможе," - написав Ткаченко.

День вишиванки не є офіційним святом, але відзначають його по всьому світу. Започаткувала його 2006 року студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк.

Автор: 

вишиванка (72) Ткаченко Олександр (509) День вишиванки (18) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+24
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш добрий рід.

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19.05.2022 11:34
+15
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19.05.2022 11:22
+13
Косоворотку преЗедент не хоче натягнути?
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19.05.2022 11:31
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19.05.2022 11:22 Відповісти
Косоворотку преЗедент не хоче натягнути?
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19.05.2022 11:31 Відповісти
https://t.me/dneproperatyv/30612 https://t.me/dneproperatyv/30612

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19.05.2022 11:36 Відповісти
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19.05.2022 12:15 Відповісти
леді
не леді, а лахудра
цього разу вже не передавала дані про наших військових?
у Німеччині ховалася?
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19.05.2022 11:32 Відповісти
Сьогодні вперше з 2019 року з задоволенням одягнув вишиванку, яка з'явилась у мене в 2014-ому, після Майдану і віджатого кацапами мого рідного Криму.
Носив її з задоволенням до весни 2019-го. Після виборів вона стала для мене символом легковірності та нерозбірливості, символом зруйнованих надій та прагнень.
Сьогодні вишиванка знов набула для мене свого змісту-ми сильні, вільні і непереможні!
Фото цієї дамочки, що сидить десь в Італії, зіпсувало урочистість моменту, але лише трохи.
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19.05.2022 11:34 Відповісти
Не хилися, червона калино, маєш білий цвіт.
Не журися, славна Україно, маєш добрий рід.

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19.05.2022 11:34 Відповісти
А шо такоє? Де лєнка діла касаваротку і балалайку?
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19.05.2022 11:40 Відповісти
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19.05.2022 12:22 Відповісти
Прстосуванці кошерні одягнуть і вишиванки,і косоворотки,та чалму коли це вигідно.
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19.05.2022 11:55 Відповісти
Вы еще не видели сегодня фото Зеленского в своей "вышиванке" сплошного оливкового цвета.
Ну почему президент и его супруга не могут одеть классические украинские вышиванки?
Денег нет, чтобы купить или очень не хочется одевать такие? Косоворотка ближе?
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19.05.2022 12:39 Відповісти
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19.05.2022 13:57 Відповісти
пздєц
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19.05.2022 22:02 Відповісти
"почему президент и его супруга не могут одеть классические украинские вышиванки" - потому что их покоробит
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20.05.2022 12:24 Відповісти
Цього року не косовортки?
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19.05.2022 12:46 Відповісти
Вишиванка - символ хоробрості, стійкості і вірності. Наші захисники і захисниці "Азовсталі" це довели власним прикладом
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19.05.2022 14:35 Відповісти
..на 25-й секунде чуть не блеванул от намека на главного патриота

Ну и блеяния Славка-дурка на фоне отдельный капец Наверное ж и роялти ему заплатили за использование его блеяния
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20.05.2022 12:26 Відповісти
 
 