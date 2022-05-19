Україна відзначає День вишиванки. ВIДЕО

Перша леді Олена Зеленська та міністр культури Олександр Ткаченко привітали українців із Днем вишиванки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Олена Зеленська опублікувала в соціальних мережах фото у вишитій сорочці. І написала, що війна наповнила День вишиванки "новим щемливим змістом".

"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу", - пише перша леді.

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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що українська вишиванка - справжній витвір мистецтва.

"Нехай сьогодні вишиванка стане нагадуванням, що ми всі єдині і консолідовані, як ніколи. Вишиванка - у нашому серці, вона - це різноманіття, і водночас наш український код. В любові до Батьківщини. До традицій, історії і спадщини. Цього у нас ніколи не відняти. Україна обов‘язково переможе," - написав Ткаченко.

День вишиванки не є офіційним святом, але відзначають його по всьому світу. Започаткувала його 2006 року студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк.