Україна відзначає День вишиванки. ВIДЕО
Перша леді Олена Зеленська та міністр культури Олександр Ткаченко привітали українців із Днем вишиванки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Олена Зеленська опублікувала в соціальних мережах фото у вишитій сорочці. І написала, що війна наповнила День вишиванки "новим щемливим змістом".
"Хтось дістає її, дивом вцілілу, із шафи у зруйнованому будинку. А хтось втратив разом із домом. Хтось шукає її в іншій країні, куди вигнала війна. Хтось одягне її в рідному місті, де нарешті немає обстрілів. Хтось – в окупації, ризикуючи життям. А хтось зробить це взагалі вперше, бо вперше відчув таку потребу", - пише перша леді.
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко зазначив, що українська вишиванка - справжній витвір мистецтва.
"Нехай сьогодні вишиванка стане нагадуванням, що ми всі єдині і консолідовані, як ніколи. Вишиванка - у нашому серці, вона - це різноманіття, і водночас наш український код. В любові до Батьківщини. До традицій, історії і спадщини. Цього у нас ніколи не відняти. Україна обов‘язково переможе," - написав Ткаченко.
День вишиванки не є офіційним святом, але відзначають його по всьому світу. Започаткувала його 2006 року студентка Чернівецького національного університету Леся Воронюк.
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не леді, а лахудра
цього разу вже не передавала дані про наших військових?
у Німеччині ховалася?
Носив її з задоволенням до весни 2019-го. Після виборів вона стала для мене символом легковірності та нерозбірливості, символом зруйнованих надій та прагнень.
Сьогодні вишиванка знов набула для мене свого змісту-ми сильні, вільні і непереможні!
Фото цієї дамочки, що сидить десь в Італії, зіпсувало урочистість моменту, але лише трохи.
Не журися, славна Україно, маєш добрий рід.
Ну почему президент и его супруга не могут одеть классические украинские вышиванки?
Денег нет, чтобы купить или очень не хочется одевать такие? Косоворотка ближе?
Ну и блеяния Славка-дурка на фоне отдельный капец Наверное ж и роялти ему заплатили за использование его блеяния