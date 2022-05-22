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У Празі відбувся парад вишиванок. ФОТОрепортаж

У Празі сьогодні відбувся парад вишиванок, під час якого сотні українців несли в руках плакати зі словами вдячності Чехії за гостинність та допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство України в Чехії, яке виступило організатором події.

У Празі відбувся парад вишиванок 01


У Празі відбувся парад вишиванок 02

У Празі відбувся парад вишиванок 03

Тисячі українок і українців вийшли сьогодні в Празі на парад вишиванок, який вже кілька років поспіль проходить у чеській столиці в третю неділю травня. Довга колона вишиванок пройшлася старим празьким містом аж до пам’ятника покровителя Чехії – святого Вацлава, де учасники ходи заспівали чеський та український гімни.

У Празі відбувся парад вишиванок 04

У Празі відбувся парад вишиванок 05

У Празі відбувся парад вишиванок 06

У Празі відбувся парад вишиванок 07

Українці несли в руках плакати зі словами вдячності Чехії за гостинність та допомогу. Десятимільйонна Чехія входить в п’ятірку найбільших донорів України щодо військової допомоги. Тимчасовий прихисток у цій країні також знайшли понад 300 тисяч українців.

У Празі відбувся парад вишиванок 08

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У Празі відбувся парад вишиванок 09

У Празі відбувся парад вишиванок 10

"У руках українців були також прапори України й прапори ЄС, а також заклики надати нашій державі статус кандидата в ЄС. "Слава та мир Чехії!", "Děkujeme, Česko!", "Слава ЗСУ!" – саме такі лозунги лунали сьогодні в Празі з вуст дорослих і дітей, які своїми руками міцно тримали свої рідні прапори України, привезені в маленькій валізці з Києва, Черкас, Житомира, Ужгорода, Сум, Миколаєва чи тимчасово окупованого Херсона. Дякуємо вам за сьогоднішній парад вишиванок. Дякуємо вам за єдність, дорогі українки й українці", - сказано в повідомленні посольства.

У Празі відбувся парад вишиванок 11

У Празі відбувся парад вишиванок 12

У Празі відбувся парад вишиванок 13

Автор: 

вишиванка (72) Прага (103) українці (2539) Чехія (1612)


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Гарно!
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22.05.2022 22:35 Відповісти
Цей анонс і є як відповідь новим нікам з сумнівами що до Європи і обличчя ботоксного. Ніхто не може говорити за нас,ні один інформативний ресурс. Але ваші чиновники самі готують українців до стомленності країн. Слухайте розумом,серцем, ви переможете. Не дайте Віру Світу у вас знищити сумнівними заявами сумнівних осіб. Україна понад усе
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22.05.2022 22:40 Відповісти
Думаю, чешскую вышиванку от украинской отличит только специалист
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22.05.2022 23:05 Відповісти
на второй фото сверху ну вылитый жидобендеровец в розовой рубашонке ))
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22.05.2022 23:07 Відповісти
та то гуцул з франківська
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23.05.2022 06:25 Відповісти
В Монреалі був в суботу: "канадійська хохлорня" (с) з "брудною піною" (с) вийшли.

Знайомий відвідував Прагу нещодавно, казав, що центр міста - жовто-синій.

Молодці !
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22.05.2022 23:14 Відповісти
 
 