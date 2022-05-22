У Празі відбувся парад вишиванок. ФОТОрепортаж

У Празі сьогодні відбувся парад вишиванок, під час якого сотні українців несли в руках плакати зі словами вдячності Чехії за гостинність та допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомило посольство України в Чехії, яке виступило організатором події.





Тисячі українок і українців вийшли сьогодні в Празі на парад вишиванок, який вже кілька років поспіль проходить у чеській столиці в третю неділю травня. Довга колона вишиванок пройшлася старим празьким містом аж до пам’ятника покровителя Чехії – святого Вацлава, де учасники ходи заспівали чеський та український гімни.

Українці несли в руках плакати зі словами вдячності Чехії за гостинність та допомогу. Десятимільйонна Чехія входить в п’ятірку найбільших донорів України щодо військової допомоги. Тимчасовий прихисток у цій країні також знайшли понад 300 тисяч українців.

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"У руках українців були також прапори України й прапори ЄС, а також заклики надати нашій державі статус кандидата в ЄС. "Слава та мир Чехії!", "Děkujeme, Česko!", "Слава ЗСУ!" – саме такі лозунги лунали сьогодні в Празі з вуст дорослих і дітей, які своїми руками міцно тримали свої рідні прапори України, привезені в маленькій валізці з Києва, Черкас, Житомира, Ужгорода, Сум, Миколаєва чи тимчасово окупованого Херсона. Дякуємо вам за сьогоднішній парад вишиванок. Дякуємо вам за єдність, дорогі українки й українці", - сказано в повідомленні посольства.