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С погибшим летчиком Сергеем Пархоменко прощается его двухмесячный ребенок. ФОТО

На похоронах украинского летчика Сергея Пархоменко присутствовал его двухмесячный ребенок.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.

"Двухмесячный младенец на похоронах своего отца. Пилот капитан Сергей Пархоменко погиб в Запорожской области", - отмечается в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: В Виннице провели в последний путь 25-летнего летчика-штурмовика Сергея Пархоменко. Свое уважение отдали и пара самолетов Су-27 в небе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С погибшим летчиком Сергеем Пархоменко прощается его двухмесячный ребенок 01

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дети (6492) Запорожье (2651) похороны (1529) Воздушные силы (2296)


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Топ комментарии
+51
За твоє Щастя, маленька, за мирне небо над твоєю голівкою, за двге і щасливе життя, у якому не буде більше війни. 🙏
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23.05.2022 01:16
+48
Татко пішов на Небо, щоб ти була щасливою, прожила довге і прекрасне життя і щоб у твоєму житті більше ніколи не було воєн, маленька. Рости здоровою і щасливою. 🙏
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23.05.2022 01:20
+33
Низький уклін Герою, вічна пам'ять.
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23.05.2022 01:33
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За твоє Щастя, маленька, за мирне небо над твоєю голівкою, за двге і щасливе життя, у якому не буде більше війни. 🙏
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23.05.2022 01:16 Ответить
Татко пішов на Небо, щоб ти була щасливою, прожила довге і прекрасне життя і щоб у твоєму житті більше ніколи не було воєн, маленька. Рости здоровою і щасливою. 🙏
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23.05.2022 01:20 Ответить
Низький уклін Герою, вічна пам'ять.
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23.05.2022 01:33 Ответить
Царство Небесне Сергію!🇺🇦Нехай Держава ніколи не забуває його донечку!
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23.05.2022 01:39 Ответить
Оберігати і допомагати тобі обовязок України і кожного українця.
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23.05.2022 01:45 Ответить
R. I. P.
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23.05.2022 02:05 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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23.05.2022 09:09 Ответить
https://www.facebook.com/watch/?v=712615986718979
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23.05.2022 11:10 Ответить
R.I.P. шановний Сергію!!💛💙💛💙😢😢🙏
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23.05.2022 18:26 Ответить
 
 