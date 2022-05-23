С погибшим летчиком Сергеем Пархоменко прощается его двухмесячный ребенок. ФОТО
На похоронах украинского летчика Сергея Пархоменко присутствовал его двухмесячный ребенок.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут пользователи соцсетей.
"Двухмесячный младенец на похоронах своего отца. Пилот капитан Сергей Пархоменко погиб в Запорожской области", - отмечается в сообщении.
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