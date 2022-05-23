Із загиблим льотчиком Сергієм Пархоменком прощається його двомісячна дитина. ФОТО

На похоронах українського льотчика Сергія Пархоменка була присутня його двомісячна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

"Двомісячне немовля на похороні свого батька. Пілот капітан Сергій Пархоменко загинув у Запорізькій області", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж