УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12143 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
26 206 20

Із загиблим льотчиком Сергієм Пархоменком прощається його двомісячна дитина. ФОТО

На похоронах українського льотчика Сергія Пархоменка була присутня його двомісячна дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.

"Двомісячне немовля на похороні свого батька. Пілот капітан Сергій Пархоменко загинув у Запорізькій області", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вінниці провели в останню путь 25-річного льотчика-штурмовика Сергія Пархоменка. Свою шану віддали і пара літаків Су-27 у небі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Із загиблим льотчиком Сергієм Пархоменком прощається його двомісячна дитина 01

Автор: 

діти (5065) Запоріжжя (2265) похорон (1283) Повітряні сили (2636)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+51
За твоє Щастя, маленька, за мирне небо над твоєю голівкою, за двге і щасливе життя, у якому не буде більше війни. 🙏
показати весь коментар
23.05.2022 01:16
+48
Татко пішов на Небо, щоб ти була щасливою, прожила довге і прекрасне життя і щоб у твоєму житті більше ніколи не було воєн, маленька. Рости здоровою і щасливою. 🙏
показати весь коментар
23.05.2022 01:20
+33
Низький уклін Герою, вічна пам'ять.
показати весь коментар
23.05.2022 01:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За твоє Щастя, маленька, за мирне небо над твоєю голівкою, за двге і щасливе життя, у якому не буде більше війни. 🙏
показати весь коментар
23.05.2022 01:16 Відповісти
Татко пішов на Небо, щоб ти була щасливою, прожила довге і прекрасне життя і щоб у твоєму житті більше ніколи не було воєн, маленька. Рости здоровою і щасливою. 🙏
показати весь коментар
23.05.2022 01:20 Відповісти
Низький уклін Герою, вічна пам'ять.
показати весь коментар
23.05.2022 01:33 Відповісти
Царство Небесне Сергію!🇺🇦Нехай Держава ніколи не забуває його донечку!
показати весь коментар
23.05.2022 01:39 Відповісти
Оберігати і допомагати тобі обовязок України і кожного українця.
показати весь коментар
23.05.2022 01:45 Відповісти
R. I. P.
показати весь коментар
23.05.2022 02:05 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
23.05.2022 09:09 Відповісти
https://www.facebook.com/watch/?v=712615986718979
показати весь коментар
23.05.2022 11:10 Відповісти
R.I.P. шановний Сергію!!💛💙💛💙😢😢🙏
показати весь коментар
23.05.2022 18:26 Відповісти
 
 