26 206 20
Із загиблим льотчиком Сергієм Пархоменком прощається його двомісячна дитина. ФОТО
На похоронах українського льотчика Сергія Пархоменка була присутня його двомісячна дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пишуть користувачі соцмереж.
"Двомісячне немовля на похороні свого батька. Пілот капітан Сергій Пархоменко загинув у Запорізькій області", - зазначається у повідомленні.
Топ коментарі
+51 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар23.05.2022 01:16
+48 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар23.05.2022 01:20
+33 ina N
показати весь коментар23.05.2022 01:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!