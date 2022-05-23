Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины. ВИДЕО+ФОТО
В одном из районов выполнения задач, воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и четырнадцать оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, город Псков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как отмечается, в личных документах одного из уничтоженных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии. И теперь связь он точно уже нигде не организует.
"Смерть российским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении.
Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!
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а навіщо так багато букв про цей сорт гімна??
а фотки чудові....
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
- Кирюха! А если Бог всё-таки есть?!
- Не приведи Господь!!
"Отец Онуфрий Обходя Окрестности Обнаружил Обнаженную Ольгу.
- Отдайся Окаянная!
- Отойди - Обоссу!,- Отвечала Ольга"
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.
І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
Лежу та лежу
Вже вечір на дворі
А я все лежу (С)
Ну такі гарнесенькі кацапчики. Правильн6і на 200%.
Трахтоматам майже хана, а от планки пікатіні, ще згодяться. Потрібна приблуда.
Молордці хлопці.