Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины. ВИДЕО+ФОТО

В одном из районов выполнения задач, воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и четырнадцать оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, город Псков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как отмечается, в личных документах одного из уничтоженных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии. И теперь связь он точно уже нигде не организует.

"Смерть российским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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