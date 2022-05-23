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Новости Фото Война
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Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины. ВИДЕО+ФОТО

В одном из районов выполнения задач, воины 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожили две боевые машины и четырнадцать оккупантов из 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вооруженных сил РФ, город Псков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как отмечается, в личных документах одного из уничтоженных оккупантов – старшего лейтенанта Романа Локоткова отмечено, что он проходит военную службу в 728-м отдельном батальоне связи 76-й десантно-штурмовой дивизии. И теперь связь он точно уже нигде не организует.

"Смерть российским оккупантам! ДШВ – всегда первые! Слава Украине!", - говорится в сообщении.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой!

Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 01
Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 02
Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 03
Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 04
Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 05
Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 06
Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 07
Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 08
Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 09
Львовские десантники уничтожили 14 оккупантов из подразделения Псковской десантно-штурмовой дивизии и две вражеские боевые машины 10

армия РФ (19210) ликвидация (3536) 80 отдельная десантно-штурмовая бригада (150)


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Топ комментарии
+74
от не зрозумію ніяк, чого у житті орки усі такі гидкі, а на фото так гарно виходять?
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23.05.2022 09:26
+37
Чергові дохлі кацапські свині-ДШВ України респектище,давайте ще...
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23.05.2022 09:27
+36
Такую красоту надо на ночь публиковать, чтобы крепче спалось.
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23.05.2022 09:28
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от не зрозумію ніяк, чого у житті орки усі такі гидкі, а на фото так гарно виходять?
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23.05.2022 09:26 Ответить
Та то просто фотограф-профі…
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23.05.2022 09:36 Ответить
бiльше таких фото - кольорових i з рiзними кацапськими персонажами!!!
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23.05.2022 09:43 Ответить
Чергові дохлі кацапські свині-ДШВ України респектище,давайте ще...
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23.05.2022 09:27 Ответить
жаль что в цифре , отсутствует пара-тройка нолей
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23.05.2022 10:09 Ответить
Такую красоту надо на ночь публиковать, чтобы крепче спалось.
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23.05.2022 09:28 Ответить
6-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил РФ, місто Псков.

а навіщо так багато букв про цей сорт гімна??

а фотки чудові....
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23.05.2022 09:29 Ответить
Молодці земляки! Так тримати! Бийте цю наволоч щоб кров'ю сцяли - а ми за Вас будемо тримати кулаки! Слава Україні!!!
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23.05.2022 09:34 Ответить
яка прикра несподіванка.
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23.05.2022 09:34 Ответить
Такие фото можно отправлять на конкурс художественной фотографии. Зачёт и РЕСПЕКТИЩЕ нашим воинам. Ну и фотографу, естессно.
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23.05.2022 09:36 Ответить
Отаким московитам ми раді.
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23.05.2022 09:37 Ответить
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23.05.2022 09:38 Ответить
Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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23.05.2022 09:39 Ответить
харошый рюзьге в тепловизор не виден
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23.05.2022 09:41 Ответить
Та ще години зо три його видно. Від температури довкілля залежить.
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23.05.2022 10:05 Ответить
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23.05.2022 09:41 Ответить
Пляшка в очкі у онуфрія "угодна"
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23.05.2022 09:44 Ответить
Як цсь натяк на те, що для відпущення гріхів Господу потрібно на плтар поставляти кацапські язики, бо українські Господь не хоче?🤔 То тоді нашим хлопцям потрібно тих язиків якнайбільше. Хоча я вважаю таке намисто з кацапських язиків не надто нстетичним, але, як заявляє Онуфрій - Господу видніше. 😊
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23.05.2022 09:47 Ответить
Путін - Гундяєву:
- Кирюха! А если Бог всё-таки есть?!
- Не приведи Господь!!
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23.05.2022 09:50 Ответить
А чому не іврит?
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23.05.2022 11:31 Ответить
Этот самый
"Отец Онуфрий Обходя Окрестности Обнаружил Обнаженную Ольгу.
- Отдайся Окаянная!
- Отойди - Обоссу!,- Отвечала Ольга"
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23.05.2022 12:48 Ответить
Каким конченным нужно быть , что бы приехать в другую страну убивать людей, мотивируя тем , что нет другой работы? Здоровые, молодые , завербуйтесь на вышки в Северное море, в торговый или рыболовецкий флот . Задроты, получили свое. Земля стекловатой.
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23.05.2022 09:41 Ответить
А орк у українському взутті. 🤔Видно у лаптях кацапських не надт зручно. 😊
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23.05.2022 09:42 Ответить
А на ост.фото лежить блок сигарет американського ковбоя-мальборо))) взагалі якось нескрепно виходить..
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23.05.2022 09:58 Ответить
Пишут что новый карабель образовался на горизонте в акватории черного моря!!! И имя ему "Амираль Макарив"??? Если бы его отправит дно изучать, вот бы был номер!!! Эта лоханка столько уже перенесла что ему погибнуть у берегов Украины будет почти за счастье!!! Парни, если что народ думаю не пожалеет последних средств чтобы скинутся на 2-3 "НЕПТУНА"!!! Вы тока маякните!! Слава ЗСУ!!!
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23.05.2022 09:43 Ответить
Что б эти Макары остались без своего адмирала!
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23.05.2022 12:49 Ответить
День начался с хорошей новости , можно смотреть бесконечно
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23.05.2022 09:43 Ответить
Классный татуаж на @бле у одной из тушек. Абстракцию любил видно))
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23.05.2022 09:43 Ответить
Чудово ... Як Чудово... Оце справжні хороші хасапи!
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23.05.2022 09:43 Ответить
И самая нижняя фотка с блоком сигарет - зачет. Минздрав предупреждает : курение таки опасно для вашего здоровья и курильщики умирают рано" )))
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23.05.2022 09:44 Ответить
Красивые фотографии получились. Контраст,фокус, игра теней и света
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23.05.2022 09:44 Ответить
Пре колона техніки,
Псковська дєсантура,
А по кущах засіла
Гереушна агентура,
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля,
Побило дєсантуру,
Пригоріли трусєля.

І москаля нема,
Немає москаля,
Немає ***** вопше,
Сама сира земля,
Працює артилерія,
Їбашать пацани
Одним кацапом менше,
А вторий насрав в штани...
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23.05.2022 09:46 Ответить
Москали в естественных позах и холодные
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23.05.2022 09:47 Ответить
Хочешь сказать, что это - хорошие русские? И да - ты прав!
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23.05.2022 09:52 Ответить
на це можна дивитись весь день не перестаючи
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23.05.2022 09:47 Ответить
А шо то за полосаті купальники?
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23.05.2022 09:51 Ответить
Гарнючи фото.
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23.05.2022 09:51 Ответить
Расплєскалась сінєва...

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23.05.2022 09:51 Ответить
Расплескалась синева..
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23.05.2022 09:52 Ответить
Лежу в переліску
Лежу та лежу
Вже вечір на дворі
А я все лежу (С)

Ну такі гарнесенькі кацапчики. Правильн6і на 200%.

Трахтоматам майже хана, а от планки пікатіні, ще згодяться. Потрібна приблуда.
Молордці хлопці.
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23.05.2022 10:02 Ответить
Одно заглядение!!!А львівським десантникам респект.
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23.05.2022 10:03 Ответить
Немає москаля - немає ніх@я .З пісні слів не викинеш .
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23.05.2022 10:09 Ответить
Нашо вони приперлися до України, сиділи б у свому пськові валали б уря *****, а так пішли добривом та й добре.....
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23.05.2022 10:14 Ответить
приперлись тварини в Україну і здохли як тварини.
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23.05.2022 10:22 Ответить
А запах! Чуєте це й запах. Просто дивовижний. Так добре як дохлі москалі ніщо не пахне..
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23.05.2022 10:33 Ответить
76а-базується -район Іванівки на Харківщині
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23.05.2022 10:34 Ответить
нехай там їх дикі тварини порозтягуть, та зогниють
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23.05.2022 10:38 Ответить
нехай там їх дикі тварини порозтягуть, та зогниють
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23.05.2022 10:40 Ответить
Кацап холодного копчения. Мелкий опт.👏
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23.05.2022 10:43 Ответить
Bud proklyat Putin. molodiye jizni ugrobil i rossiyan i ukraintsev
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23.05.2022 10:59 Ответить
Теперь их надо называть не 200 -х сотые,а "семи миллионики".
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23.05.2022 11:13 Ответить
Ммм, дохла русня ,які гарні кацапи..
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23.05.2022 11:36 Ответить
свято настояще) Леви, хвала вам!
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23.05.2022 12:47 Ответить
надо Каспарову сообщить, тут несколько соотвечественников готовы получить удостоверение Хорошего Русского))
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23.05.2022 13:08 Ответить
 
 