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Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС. ФОТО

В Сумской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 23 мая в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в одном из населенных пунктов Краснопольской ОТГ из-за вражеских обстрелов из минометов и артиллерии загорелось хозяйственное здание.

Прибывшие по вызову спасатели оперативно ликвидировали пожар и предотвратили дальнейшее распространение огня.

Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС 01
Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС 02
Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС 03

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очень тупо если что, я про видео.
сыграй на шару, лабух. просто не "пиарь" так тупо свой канал
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24.05.2022 09:35 Ответить
Новенький, тут таке не котиться. Тільки ЗСУ інформація.
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24.05.2022 09:46 Ответить
 
 