Ликвидирован пожар, вызванный вражеским обстрелом в Сумской области, - ГСЧС. ФОТО

В Сумской области спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражеским обстрелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, 23 мая в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в одном из населенных пунктов Краснопольской ОТГ из-за вражеских обстрелов из минометов и артиллерии загорелось хозяйственное здание.

Прибывшие по вызову спасатели оперативно ликвидировали пожар и предотвратили дальнейшее распространение огня.







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