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Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС. ФОТО

На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 23 травня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в одному із населених пунктів Краснопільської ОТГ, через ворожі обстріли із мінометів та артилерії загорілась господарча будівля.

Рятувальники, які прибули за викликом оперативно ліквідували дану пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню.

Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС 01
Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС 02
Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС 03

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Автор: 

армія рф (17373) обстріл (28472) пожежа (4325) Сумська область (3674) ДСНС (5105)


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очень тупо если что, я про видео.
сыграй на шару, лабух. просто не "пиарь" так тупо свой канал
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24.05.2022 09:35 Відповісти
Новенький, тут таке не котиться. Тільки ЗСУ інформація.
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24.05.2022 09:46 Відповісти
 
 