Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС. ФОТО
На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, 23 травня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в одному із населених пунктів Краснопільської ОТГ, через ворожі обстріли із мінометів та артилерії загорілась господарча будівля.
Рятувальники, які прибули за викликом оперативно ліквідували дану пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню.
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сыграй на шару, лабух. просто не "пиарь" так тупо свой канал