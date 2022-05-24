Ліквідовано пожежу, спричинену ворожим обстрілом на Сумщині, - ДСНС. ФОТО

На Сумщині рятувальники ліквідували пожежу, спричинену ворожим обстрілом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, 23 травня до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в одному із населених пунктів Краснопільської ОТГ, через ворожі обстріли із мінометів та артилерії загорілась господарча будівля.

Рятувальники, які прибули за викликом оперативно ліквідували дану пожежу та запобігли подальшому поширенню вогню.







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