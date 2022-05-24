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Собака-водолаз Найда помогает черкасским спасателям. ФОТО

Водолазы научили Найду необходимым командам, и она помогает спасателям во время спасения на воде.

Об этом сообщает ГСЧС Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ

"Новым "сотрудником" группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления стала овчарка Найда. Хвостатую помощницу взяли в Черкасское городское общество защиты животных "Друг".

Выбирая в приюте друга и помощника, собака и спасатели, встретившись взглядами, сразу понравились друг другу", - рассказали спасатели.

Отмечается, что с первых дней знакомства Найда проявляла свою дисциплинированность и страсть к воде. Поэтому водолазы решили научить ее необходимым командам, в частности, при спасении на воде.

"На сегодняшний день собака-водолаз уже уверенно выполняет разные команды, ни на шаг не отходит от спасателей, любит играть, ласку и вкусненькое", - подытожили в ГСЧС.

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Собака-водолаз Найда помогает черкасским спасателям 01
Собака-водолаз Найда помогает черкасским спасателям 02

животные (932) собаки (196) Черкассы (835) ГСЧС (4966)


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міоє цуценя схоже трохи
на бульдога та на дога
на собаку-водолаза
і на всіх вівчарок одразу
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24.05.2022 15:27 Ответить
А кисневі балони, у Найди?
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24.05.2022 15:33 Ответить
пробовали - тонет. На осень гидрокостюм заказали.
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24.05.2022 16:10 Ответить
Це не "Нью фаундленд" , це вівчарка ... хоч й водолаз !
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24.05.2022 15:55 Ответить
Афигеть)
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24.05.2022 18:21 Ответить
 
 