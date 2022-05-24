Собака-водолаз Найда помогает черкасским спасателям. ФОТО
Водолазы научили Найду необходимым командам, и она помогает спасателям во время спасения на воде.
Об этом сообщает ГСЧС Черкасской области, информирует Цензор.НЕТ
"Новым "сотрудником" группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления стала овчарка Найда. Хвостатую помощницу взяли в Черкасское городское общество защиты животных "Друг".
Выбирая в приюте друга и помощника, собака и спасатели, встретившись взглядами, сразу понравились друг другу", - рассказали спасатели.
Отмечается, что с первых дней знакомства Найда проявляла свою дисциплинированность и страсть к воде. Поэтому водолазы решили научить ее необходимым командам, в частности, при спасении на воде.
"На сегодняшний день собака-водолаз уже уверенно выполняет разные команды, ни на шаг не отходит от спасателей, любит играть, ласку и вкусненькое", - подытожили в ГСЧС.
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