Легендарный разминировщик пес Патрон получил награду от президента Зеленского. ВИДЕО
Легендарный пес Патрон получил награду от президента за достижения в разминировании освобожденных городов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео награждения попало в соцсети.
Президент Владимир Зеленский вручил знак отличия владельцу собаки Михаилу Ильеву. Спасатель также получил награду от президента "За мужество" 3-й степени.
Пес Патрон получил свою президентскую награду в присутствии премьер-министра Канады Трюдо.
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+22 maximus #452494
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+19 Office Den Haag
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Ми маємо ПЕРЕМОГТИ РАШИЗМ, а не всиновити його - https://www.youtube.com/watch?v=bjvWp_V6hVM&ab_channel=DmytroNews
Зеленський бореться з Прямим під час війни з путіним.
Нагадаю, що путін, який він є сьогодні, почався з боротьби з каналом НТВ, який задавав незручні питання.
Офуєнний символізм.
Мотивуючий
АЗОВ еще пару лет там потерпит.
То сексота ПРовокатор " новенький"
Слава Героям ! ). Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
2. чому ковідний диктатор без шмати на морді ?
Скориставшись військовим часом всі ЗМІ взяли під контроль ОПа і тепер 24/7 піарять президента і його шапіто. З такою інтенсивною "промивкою" мізків не здивуюсь, якщо нарід цього поца обере ще раз.
Ху.лу сдал.
Они их вождя когда видят,аж рукоблудить в штанах начинают.
А 100 Миллиардов с Америки их особо возбуждают.
А тут сэлфи с песиком....
Ждём котиков и поцелуев в пузико?
Слава Україні та українським песикам!