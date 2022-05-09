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Легендарный разминировщик пес Патрон получил награду от президента Зеленского. ВИДЕО

Легендарный пес Патрон получил награду от президента за достижения в разминировании освобожденных городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео награждения попало в соцсети.

Президент Владимир Зеленский вручил знак отличия владельцу собаки Михаилу Ильеву. Спасатель также получил награду от президента "За мужество" 3-й степени.

Пес Патрон получил свою президентскую награду в присутствии премьер-министра Канады Трюдо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Разминирование территории аэродрома в Гостомеле: уничтоженные самолеты ГП "Антонов" и остатки российских оккупантов. ФОТОрепортаж

Автор: 

собаки (196) разминирование (722)


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Топ комментарии
+22
Даже 100 зеленских не стоят одного Патрона!!! 🐕‍🦺🐶
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08.05.2022 23:35 Ответить
+20
Каламойський також нагородив свою макаку за розмінування Чонгару.
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08.05.2022 23:31 Ответить
+19
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08.05.2022 23:40 Ответить
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...Ті, хто примусили забрати з Чоргара артилерію, - ті надто високо сидять, щоб їх прибрати як зрадників

Ми маємо ПЕРЕМОГТИ РАШИЗМ, а не всиновити його - https://www.youtube.com/watch?v=bjvWp_V6hVM&ab_channel=DmytroNews
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08.05.2022 23:26 Ответить
У него крузак с включенным мотором постоянно. Если что сразу свалит, не переживай
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09.05.2022 00:07 Ответить
діма брехло вже ясно що Порох тобі в портки наклав от ти тут все сереш))) Що ************* дуже хочеш молодого *****,я бачу ти аж гинеш щоб зробити тут другий *********,лизоблюд *********
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09.05.2022 01:17 Ответить
милый песик 😍
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08.05.2022 23:26 Ответить
Клоун вже посивів?
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08.05.2022 23:51 Ответить
ой *****, "правда" своїм випердом, про "сивочолого" уже ясно, що в голову ти тільки ЖРЕШ
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09.05.2022 00:10 Ответить
тебе уже природа образила,не скавчи зебуїн
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09.05.2022 00:20 Ответить
Каламойський також нагородив свою макаку за розмінування Чонгару.
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08.05.2022 23:31 Ответить
Жаль Патрон не обоссал елдака. Тот в первом ряду сидел😁😁😁
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08.05.2022 23:38 Ответить
несерьезно...
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08.05.2022 23:31 Ответить
Ну типа Патрон сапёр помогает разминировать. А зечмо розминировал чонгар. Ну типа коллеги. Символично же?
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08.05.2022 23:37 Ответить
Конфліктолог Заратустри@ZhidkiyBorshtch

Зеленський бореться з Прямим під час війни з путіним.
Нагадаю, що путін, який він є сьогодні, почався з боротьби з каналом НТВ, який задавав незручні питання.
Офуєнний символізм.
Мотивуючий
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09.05.2022 00:10 Ответить
Справжній український песик.
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08.05.2022 23:32 Ответить
А медальку ему псина выдала
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08.05.2022 23:41 Ответить
Даже 100 зеленских не стоят одного Патрона!!! 🐕‍🦺🐶
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08.05.2022 23:35 Ответить
Яка бридка псина. А Патрон справжній вояка.
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08.05.2022 23:39 Ответить
Клоунада,медальки,всем весело.
АЗОВ еще пару лет там потерпит.
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08.05.2022 23:40 Ответить
А может, "сваты" на стране-помойке перестали продаваться?
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08.05.2022 23:48 Ответить
Оправдывать колаборантов ты можешь сколько угодно. А отменить "скотов" на стране-помойке Боневтик может одной фразой - "все доходы от продаж "сватов" я направляю полку Азов". И все, не будет "сватов" на московии через час.
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09.05.2022 00:26 Ответить
@Dima Pravda Чмошник, если в твою башку не дошло, что ржать и играться с собачками в то время, когда погибают герои Мариуполя, - это цинично и тупо, то о чём с тобой тогда разговаривать, чучело ты зелебобиковское. И кстати, про "как остановить войну" это твой гидрант в курсе. Это он хотел "остановиться по середине", потому что "какая разница" и заглянуть в очко *****.
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08.05.2022 23:53 Ответить
З за бугра ...додай
То сексота ПРовокатор " новенький"
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09.05.2022 00:10 Ответить
А ідея така. Нєфіг було клоуну випускати кацапню з Криму і не довелось би визволяти Азов.
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08.05.2022 23:54 Ответить
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08.05.2022 23:40 Ответить
Патрон звичайно ж зірка, але не забувайте, що є пес, який розмінував набагато більше на Чонгарі. І йому на відміну від Патрона можуть дякувати тільки дебіли.

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08.05.2022 23:43 Ответить
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08.05.2022 23:48 Ответить
Правда это не моча, она глаза колит, да зебоб? 😁😁😁
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08.05.2022 23:49 Ответить
А ти думав тобі та твоєму піськограю мед буде?
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08.05.2022 23:55 Ответить
Себя понюхай овца зеленая. Шерсть от ряски почисти. Ато вид нетоварный, кацапам не понравиться.
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09.05.2022 00:16 Ответить
******, в Мариуполе бойцы Азова погибают, а этот 🤡 с собачками играется, ржёт... ЗЕчмошник галимый.
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08.05.2022 23:47 Ответить
А что ему грустить? Завтра у него праздник. Шашлычки. Парад по телеку. Будут с елдаком за дедов пить...
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08.05.2022 23:52 Ответить
********* стяни дима ******, все що ти среш це завчені підорасні методички,і так ******, чого не в окопі ноувохуйловець?
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09.05.2022 01:21 Ответить
Кожен вбитий росіянин - це маленький крок до Перемоги людей над нелюдами .
Слава Героям ! ). Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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08.05.2022 23:50 Ответить
1. два пустопорожніх кловуни з шоу

2. чому ковідний диктатор без шмати на морді ?
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08.05.2022 23:54 Ответить
Не гарячкуй, ця війна уж точно розставить всіх по своїх місцях, вже розставляє. Ми тримаємось - це головне. А війна просто має народити нам когось вімінного від усіх ДО.
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09.05.2022 00:08 Ответить
Ага розставляе. Первым делом после победы указ зебоба будет сдать зброю. А то ж не дай бог
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09.05.2022 00:21 Ответить
А тобі чого боятися? Зброї все одно в тебе нема, як і взагалі тебе тут.
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09.05.2022 00:42 Ответить
кулсторі ****** **************
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09.05.2022 01:22 Ответить
Ось саме для цього він найкраще підходе.
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08.05.2022 23:56 Ответить
А чего он легендарный?
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08.05.2022 23:56 Ответить
Недонапольйон не мислить свого життя щоб не піаритись щодня, але це йому не допоможе уникнути відповідальності за злив півдня України і коридору на Крим.
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08.05.2022 23:59 Ответить
Ця курва 100% попреться на другий термін, щоб не втратити імунітет і не потрапити до буцигарні(
Скориставшись військовим часом всі ЗМІ взяли під контроль ОПа і тепер 24/7 піарять президента і його шапіто. З такою інтенсивною "промивкою" мізків не здивуюсь, якщо нарід цього поца обере ще раз.
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09.05.2022 00:05 Ответить
ЯнеЛохи прямо в восторге от своего 4-ды уклониста,как он мастерски АЗОВ
Ху.лу сдал.
Они их вождя когда видят,аж рукоблудить в штанах начинают.
А 100 Миллиардов с Америки их особо возбуждают.
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09.05.2022 00:10 Ответить
ух як ти лижеш ********* , дивись не порвись ******
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09.05.2022 01:24 Ответить
А Бубочка сцит навіть таку маленьку собачку! По церемрнії видно! А ще кажуть на Банковій воно від шести танків на парашутах відстрілювалось з рогатки та в бронежилеті, тільки ось слідів від куль ніхто знайти не може, напевно всі осліпли.
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09.05.2022 00:12 Ответить
Я окуеваю от админ ЦЕНЗОР здесь а комментах одни ********.
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09.05.2022 00:15 Ответить
А самая главная из них ты с ником хохол.
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09.05.2022 00:18 Ответить
Конченый идиот- хохол и гордится. Овца ты зеленая.
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09.05.2022 00:59 Ответить
Я дуже довгий час проживав на Сибірі і коли мені казали хохол я відповідав що від кацапа чую- коротка істерика: так ти бандеровец! Я з цим не сперечався і заслуговував повагу на відміну від "хохлів".
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09.05.2022 01:31 Ответить
Зеленський мав дати Патрону ліверної ковбаси, але пані Мосейчук всю на хліб замість мови вимастила і стлумила не подавившись.
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09.05.2022 00:22 Ответить
Після прийняття закону про мову на 1+1 Мосейчук заявила що її на хліб не намажеш і мільйони українців просили її адресу щоб вислати ліверної ковбаси яку собачки теж **********.
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09.05.2022 01:35 Ответить
Ливерная колбаса - собачья смерть.
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09.05.2022 06:38 Ответить
Пиз-ц..... Люди в Мариуполе реально страдают и понимают что обречены.... Что Зеля им поможет как Журавлю....
А тут сэлфи с песиком....
Ждём котиков и поцелуев в пузико?
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09.05.2022 02:45 Ответить
Обожнюю песиків взагалі, а особливо на службі, але наскільки я розумію, то Патрон не розмінувальник. Він йде за хлопцями та реагує вже на прибор, який спрацював на міну. Там де можуть бути розтяжки, то його взагалі не беруть та бережуть, як свого талісмана, щоб він не вліз у халепу його беруть як сумочку за ручку жилету. Зі слів хазяїна Патрон ще навчається цій професії, але на нагороду вже заслужив. Він став справжнім народним улюбленцем та справжнім талісманом. Сподіваюсь, що хазяїн його збереже і песик на постраждає, бо тоді вже буде справжнє всенародне горе.

Слава Україні та українським песикам!
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09.05.2022 03:18 Ответить
Мудро, гарно і з гумором все проведено! Молодці!
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09.05.2022 06:20 Ответить
Курва, "собрание сочинений", курточки на аукционе, шоколадки с ликом гениального полководца... Теперь на собакиных перешёл... Ты нахрена Юг Украины кацапам сдал?!
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09.05.2022 08:58 Ответить
піар,піар і ще раз піар
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09.05.2022 12:25 Ответить
пёс настоящий бандеровец)))!
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09.05.2022 15:20 Ответить
 
 