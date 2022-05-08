Легендарний розмінувальник пес Патрон отримав нагороду від президента Зеленського. ВIДЕО
Легендарний пес Патрон отримав нагороду від президента за здобутки у розмінуванні визволених міст.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео нагородження потрапило в соцмережі.
Президент Володимир Зеленський вручив відзнаку власнику собаки Михайлу Ільєву. Рятувальник також отримав нагороду від президента "За мужність" 3-го ступеня.
Пес Патрон отримав свою президентську нагороду в присутності прем'єр-міністра Канади Трюдо.
Топ коментарі
+22 maximus #452494
показати весь коментар08.05.2022 23:35 Відповісти Посилання
+20 4 Повістки
показати весь коментар08.05.2022 23:31 Відповісти Посилання
+19 Office Den Haag
показати весь коментар08.05.2022 23:40 Відповісти Посилання
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Ми маємо ПЕРЕМОГТИ РАШИЗМ, а не всиновити його - https://www.youtube.com/watch?v=bjvWp_V6hVM&ab_channel=DmytroNews
Зеленський бореться з Прямим під час війни з путіним.
Нагадаю, що путін, який він є сьогодні, почався з боротьби з каналом НТВ, який задавав незручні питання.
Офуєнний символізм.
Мотивуючий
АЗОВ еще пару лет там потерпит.
То сексота ПРовокатор " новенький"
Слава Героям ! ). Горять у пеклі москалі ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
2. чому ковідний диктатор без шмати на морді ?
Скориставшись військовим часом всі ЗМІ взяли під контроль ОПа і тепер 24/7 піарять президента і його шапіто. З такою інтенсивною "промивкою" мізків не здивуюсь, якщо нарід цього поца обере ще раз.
Ху.лу сдал.
Они их вождя когда видят,аж рукоблудить в штанах начинают.
А 100 Миллиардов с Америки их особо возбуждают.
А тут сэлфи с песиком....
Ждём котиков и поцелуев в пузико?
Слава Україні та українським песикам!