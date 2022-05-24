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Собака-водолаз Найда допомагає черкаським рятувальникам. ФОТО

Водолази навчили Найду необхідних команд, і вона допомагає рятувальникам під час порятунку на воді.

Про це повідомляє ДСНС Черкащини, інформує Цензор.НЕТ

"Новим "співробітником" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління стала вівчарка Найда. Хвостату помічницю взяли у Черкаському міському товаристві захисту тварин "Друг".

Обираючи у притулку друга та помічника, собака та рятувальники, зустрівшись поглядами, одразу сподобались один одному", - розповіли надзвичайники.

Зазначається, що з перших днів знайомства Найда проявляла свою дисциплінованість та пристрасть до води. Тож водолази вирішили навчити її необхідним командам, зокрема під час порятунку на воді.

"На сьогодні, собака-водолаз вже впевнено виконує різні команди, ні на крок не відходить від рятувальників, любить гратися, ласку та смачненьке", - підсумували в ДСНС.

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Собака-водолаз Найда допомагає черкаським рятувальникам 01
Собака-водолаз Найда допомагає черкаським рятувальникам 02

Автор: 

тварини (463) собаки (100) Черкаси (548) ДСНС (5105)


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міоє цуценя схоже трохи
на бульдога та на дога
на собаку-водолаза
і на всіх вівчарок одразу
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24.05.2022 15:27 Відповісти
А кисневі балони, у Найди?
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24.05.2022 15:33 Відповісти
пробовали - тонет. На осень гидрокостюм заказали.
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24.05.2022 16:10 Відповісти
Це не "Нью фаундленд" , це вівчарка ... хоч й водолаз !
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24.05.2022 15:55 Відповісти
Афигеть)
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24.05.2022 18:21 Відповісти
 
 