Собака-водолаз Найда допомагає черкаським рятувальникам. ФОТО

Водолази навчили Найду необхідних команд, і вона допомагає рятувальникам під час порятунку на воді.

Про це повідомляє ДСНС Черкащини, інформує Цензор.НЕТ

"Новим "співробітником" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління стала вівчарка Найда. Хвостату помічницю взяли у Черкаському міському товаристві захисту тварин "Друг".

Обираючи у притулку друга та помічника, собака та рятувальники, зустрівшись поглядами, одразу сподобались один одному", - розповіли надзвичайники.

Зазначається, що з перших днів знайомства Найда проявляла свою дисциплінованість та пристрасть до води. Тож водолази вирішили навчити її необхідним командам, зокрема під час порятунку на воді.

"На сьогодні, собака-водолаз вже впевнено виконує різні команди, ні на крок не відходить від рятувальників, любить гратися, ласку та смачненьке", - підсумували в ДСНС.

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