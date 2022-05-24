Собака-водолаз Найда допомагає черкаським рятувальникам. ФОТО
Водолази навчили Найду необхідних команд, і вона допомагає рятувальникам під час порятунку на воді.
Про це повідомляє ДСНС Черкащини, інформує Цензор.НЕТ
"Новим "співробітником" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління стала вівчарка Найда. Хвостату помічницю взяли у Черкаському міському товаристві захисту тварин "Друг".
Обираючи у притулку друга та помічника, собака та рятувальники, зустрівшись поглядами, одразу сподобались один одному", - розповіли надзвичайники.
Зазначається, що з перших днів знайомства Найда проявляла свою дисциплінованість та пристрасть до води. Тож водолази вирішили навчити її необхідним командам, зокрема під час порятунку на воді.
"На сьогодні, собака-водолаз вже впевнено виконує різні команди, ні на крок не відходить від рятувальників, любить гратися, ласку та смачненьке", - підсумували в ДСНС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
на бульдога та на дога
на собаку-водолаза
і на всіх вівчарок одразу