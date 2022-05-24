Двух человек спасли во время пожара в Киеве, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Соломенском районе Киева возник пожар на 16-м этаже дома. Работники ГСЧС спасли двух человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Пожар возник в жилом доме по просп. Лобановского, 18, что в Соломенском районе столицы.

"Спасатели установили, что возгорание произошло в одной из квартир на 16-м этаже. Во время тушения пожара огнеборцы спасли 2 жильцов квартиры, которых вынесли по лестничной клетке и передали бригаде скорой помощи", - говорится в сообщении.

В 15:32 спасатели локализовали возгорание на площади 10 кв. м, в 15:36 – ликвидировали.

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