Двох осіб врятовано під час пожежі у Києві, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Солом'янському районі Києва виникла пожежа на 16-му поверсі будинку. Працівники ДСНС врятували двох осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Пожежа виникла у житловому будинку на просп. Лобановського, 18, що у Солом'янському районі столиці.

"Рятувальники встановили, що загоряння сталося в одній із квартир на 16-му поверсі. Під час гасіння пожежі вогнеборці врятували 2 мешканців квартири, яких винесли по сходовій клітині та передали бригаді швидкої допомоги", - йдеться в повідомленні.

О 15:32 рятувальники локалізували займання на площі 10 кв. м, о 15:36 - ліквідували.

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