Россияне нанесли авиаракетный удар по спальным районам Краматорска, - мэр. ФОТО

В ночь на 25 мая оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску Донецкой области. Жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Краматорском городском совете.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв", - говорится в сообщении.





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Городской голова Краматорска Александр Гончаренко подчеркнул, что возвращаться в город еще рано.

"Я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас - рядом! Еще рано возвращаться, как бы трудно вам не было. Берегите себя, я вас умоляю", - сказал он.