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Россияне нанесли авиаракетный удар по спальным районам Краматорска, - мэр. ФОТО

В ночь на 25 мая оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску Донецкой области. Жертв нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Краматорском городском совете.

"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв", - говорится в сообщении.

Россияне нанесли авиаракетный удар по спальным районам Краматорска, - мэр 01
Россияне нанесли авиаракетный удар по спальным районам Краматорска, - мэр 02

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Россияне нанесли авиаракетный удар по спальным районам Краматорска, - мэр 03
Россияне нанесли авиаракетный удар по спальным районам Краматорска, - мэр 04

Городской голова Краматорска Александр Гончаренко подчеркнул, что возвращаться в город еще рано.

"Я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас - рядом! Еще рано возвращаться, как бы трудно вам не было. Берегите себя, я вас умоляю", - сказал он.

Краматорськ (2275) обстрел (27151) Донецкая область (9648)


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"...Министр обороны РФ пояснил медленное развитие "спецоперации":

" - бережем жизни мирных украинцев, бьем только по военным объектам и только сверхточно"
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25.05.2022 09:09 Ответить
РуZZкій мір! Рашисти!
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25.05.2022 09:10 Ответить
Ракет не має, перекинули сили під Сєверодонецьк....так яка інформація правдива? Може досить
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25.05.2022 09:10 Ответить
Так бывает когда просираешь армию последние три года, да и все 30 лет. Где вы были когда отдавали ядерное оружие, бомбардировщики и крылатые ракеты? Будт это все на месте, никакой войны бы не было. Голосуем по приколу, получаем ответственность. Ничего нового. Жаль, что многие этих базовых истин не поняли.
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25.05.2022 10:02 Ответить
Шо, дебилы рабсийские, опять прямо по нацистам попали?
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25.05.2022 09:49 Ответить
Звідки видно, що били калібром?
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25.05.2022 11:41 Ответить
Jeslji chestno, mnogije goroda donbasa esche pered prihodom srusskogo mira vigljadeli dremuchim sovkovim otstojem. Rusnja tjeper dobivaet svoje nasledije.
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25.05.2022 10:52 Ответить
 
 