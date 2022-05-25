Россияне нанесли авиаракетный удар по спальным районам Краматорска, - мэр. ФОТО
В ночь на 25 мая оккупанты нанесли авиаракетный удар по Краматорску Донецкой области. Жертв нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Краматорском городском совете.
"Тревожная ночь в Краматорске. Авиаракетный удар по спальным районам и частному сектору. Без жертв", - говорится в сообщении.
Городской голова Краматорска Александр Гончаренко подчеркнул, что возвращаться в город еще рано.
"Я понимаю, как тяжело вам вне родного города. Но враг все ближе. Опасность не где-то там, а у нас - рядом! Еще рано возвращаться, как бы трудно вам не было. Берегите себя, я вас умоляю", - сказал он.
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" - бережем жизни мирных украинцев, бьем только по военным объектам и только сверхточно"