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Росіяни завдали авіаракетного удару по спальних районах Краматорська, - мер. ФОТО

У ніч на 25 травня окупанти нанесли авіаракетний удар по Краматорську Донецької області. Жертв немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Краматорській міській раді.

"Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору.  Без жертв", - йдеться у повідомленні.

Росіяни завдали авіаракетного удару по спальних районах Краматорська, - мер 01
Росіяни завдали авіаракетного удару по спальних районах Краматорська, - мер 02

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Росіяни завдали авіаракетного удару по спальних районах Краматорська, - мер 03
Росіяни завдали авіаракетного удару по спальних районах Краматорська, - мер 04

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко підкреслив, що повертатись у місто ще зарано.

"Я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас - поряд!  Ще зарано повертатись, як би важко вам не було. Бережіть себе, я вас благаю", - сказав він.

Краматорськ (653) обстріл (28472) Донецька область (8459)


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"...Министр обороны РФ пояснил медленное развитие "спецоперации":

" - бережем жизни мирных украинцев, бьем только по военным объектам и только сверхточно"
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25.05.2022 09:09 Відповісти
РуZZкій мір! Рашисти!
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25.05.2022 09:10 Відповісти
Ракет не має, перекинули сили під Сєверодонецьк....так яка інформація правдива? Може досить
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25.05.2022 09:10 Відповісти
Так бывает когда просираешь армию последние три года, да и все 30 лет. Где вы были когда отдавали ядерное оружие, бомбардировщики и крылатые ракеты? Будт это все на месте, никакой войны бы не было. Голосуем по приколу, получаем ответственность. Ничего нового. Жаль, что многие этих базовых истин не поняли.
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25.05.2022 10:02 Відповісти
Шо, дебилы рабсийские, опять прямо по нацистам попали?
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25.05.2022 09:49 Відповісти
Звідки видно, що били калібром?
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25.05.2022 11:41 Відповісти
Jeslji chestno, mnogije goroda donbasa esche pered prihodom srusskogo mira vigljadeli dremuchim sovkovim otstojem. Rusnja tjeper dobivaet svoje nasledije.
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25.05.2022 10:52 Відповісти
 
 