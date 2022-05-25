Росіяни завдали авіаракетного удару по спальних районах Краматорська, - мер. ФОТО
У ніч на 25 травня окупанти нанесли авіаракетний удар по Краматорську Донецької області. Жертв немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Краматорській міській раді.
"Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору. Без жертв", - йдеться у повідомленні.
Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко підкреслив, що повертатись у місто ще зарано.
"Я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас - поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було. Бережіть себе, я вас благаю", - сказав він.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
" - бережем жизни мирных украинцев, бьем только по военным объектам и только сверхточно"