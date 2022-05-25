Росіяни завдали авіаракетного удару по спальних районах Краматорська, - мер. ФОТО

У ніч на 25 травня окупанти нанесли авіаракетний удар по Краматорську Донецької області. Жертв немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Краматорській міській раді.

"Тривожна ніч у Краматорську. Авіаракетний удар по спальних районах та приватному сектору. Без жертв", - йдеться у повідомленні.





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Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко підкреслив, що повертатись у місто ще зарано.

"Я розумію, як тяжко вам поза рідним містом. Але ворог все ближче. Небезпека не десь там, а у нас - поряд! Ще зарано повертатись, як би важко вам не було. Бережіть себе, я вас благаю", - сказав він.