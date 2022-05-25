В оккупированном Севастополе на 2 подлодки грузят ракеты "Калибр", - СМИ. ФОТО
В Южной бухте оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузят ракеты.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта "Варшавянка". К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных "Камаза", в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.
Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б -268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".
Подводные лодки типа "Варшавянка" несут крылатые применяемые ракеты типа "Калибр" в различных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.
ОКР "Калибр" – российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler". Для поражения наземных целей из подлодок используют крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, стартовая масса 1770 кг. 19 октября 2017, выступая в рамках дискуссии в клубе "Валдай", президент России Владимир Путин назвал дальность полета КР "Калибр" морского базирования - 1400 км.
24 мая представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что подлодки Черноморского флота России наносят ракетные удары по украинской территории.
"Сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство такое – два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки, постоянно несущие боевое дежурство и постоянно наносящие удары по нашей территории с использованием крылатых ракет "Калибр", – сказал представитель ГУР МО.
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Арестовичем ударить или Геранщенком?
Шо за бред пишут люди
или пусть союзники из космоса космическими лучами, а наши скажут, що то такі приховані у супутника січ...він працює
Гідроакустика це не звичайна справа й Ви не ніколи не будете здатним з поверні глибиною в 10..20..30 метрів виявити півд. човен , що "заліг" на 150 метрів . Тобто требо виходити у відкрите море й далеко від берега з цим "пелінг-акустиком" ... що в ********* умовах суцільне самогубство !
Тут требо домовлятися з НАТО за цю послугу - бо тільки свої підводні човни можуть допомогти виявляти ворожі підв. човнів . Десь у Констанції , наприклад . Румунія має право й її НАТО захищає й довести , що це була пелінг - дружня послуга ... неможливо . Румунія дуже зацікавленна в ненападі на Молдову й нічим їх не зможе допомогти в разі нападу . Тільки Україна може не допустити це . Плюс Британія й США дуже зацікавленні в нейтралізації подводних човнів .
Хіба Ви не розумієте різницю між човном яких ходить по поверні моря й який занюрює під воду на глибину в 100 й більше метрів ?!
Для підводних човнів потрібне спеціальне обладнання , подавна більшість якого викона як "повітря -море" . Ну не розробляли в світі таку ситуацію коли в когось є абсолютна перевага в повітрі . Або на морі . Усе , що топить підводні човни це тільки морем ходить й літає у повітрі . З берега лише гасять те , що бачать радари й очі ... Човни противокорабельні мониторять шум гвинтів підлодки .
Літаки й гелікоптери координуються з цими човнами ...
Але що можно "почути" з "Аркадії" , або з пірса Миколаїва ?!
Этот бестолковый ******* уже раздражает.
https://www.youtube.com/watch?v=qqVheekpvuc
Немцы в миллион раз лучше рашистов, никого не насиловали и детей берегли.
Не то, что рашисты, насилуют и убивают, грабят, все, что движется. Если бы мировое общество полностью уничтожило рашистскую нечисть с лица земли, чтобы больше этот ад не повторялся(((
Шкода, а війна могла б вже закінчитись.