В оккупированном Севастополе на 2 подлодки грузят ракеты "Калибр", - СМИ. ФОТО

В Южной бухте оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузят ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта "Варшавянка". К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных "Камаза", в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б -268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

Подводные лодки типа "Варшавянка" несут крылатые применяемые ракеты типа "Калибр" в различных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

ОКР "Калибр" – российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler". Для поражения наземных целей из подлодок используют крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, стартовая масса 1770 кг. 19 октября 2017, выступая в рамках дискуссии в клубе "Валдай", президент России Владимир Путин назвал дальность полета КР "Калибр" морского базирования - 1400 км.

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24 мая представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что подлодки Черноморского флота России наносят ракетные удары по украинской территории.

"Сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство такое – два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки, постоянно несущие боевое дежурство и постоянно наносящие удары по нашей территории с использованием крылатых ракет "Калибр", – сказал представитель ГУР МО.