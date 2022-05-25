РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4384 посетителя онлайн
Новости Фото Война
19 333 65

В оккупированном Севастополе на 2 подлодки грузят ракеты "Калибр", - СМИ. ФОТО

В Южной бухте оккупированного Севастополя на подлодке Черноморского флота РФ грузят ракеты.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

В оккупированном Севастополе на 2 подлодки грузят ракеты Калибр, - СМИ 01

У причалов в Южной бухте Севастополя пришвартованы две подводные лодки проекта "Варшавянка". К одному из причалов два портовых буксира притащили самоходный плавучий кран СПК-46150. На восточном берегу бухты рядом с причалами стоят два длинномерных "Камаза", в кузове которых видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта "Варшавянка": Б-261 "Новороссийск", Б-237 "Ростов-на-Дону", Б-262 "Старый Оскол", Б-265 "Краснодар", Б -268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино".

В оккупированном Севастополе на 2 подлодки грузят ракеты Калибр, - СМИ 02

Подводные лодки типа "Варшавянка" несут крылатые применяемые ракеты типа "Калибр" в различных модификациях, по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

ОКР "Калибр" – российские крылатые ракеты, по кодификации НАТО SS-N-27 "Sizzler". Для поражения наземных целей из подлодок используют крылатые ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, стартовая масса 1770 кг. 19 октября 2017, выступая в рамках дискуссии в клубе "Валдай", президент России Владимир Путин назвал дальность полета КР "Калибр" морского базирования - 1400 км.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированном Севастополе ремонтируют поврежденный в Бердянске БДК Черноморского флота РФ. ФОТО

24 мая представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что подлодки Черноморского флота России наносят ракетные удары по украинской территории.

"Сейчас корабельный состав используется для нанесения ударов крылатыми ракетами, это четкое боевое дежурство такое – два фрегата, четыре малых ракетных корабля, две подводные лодки, постоянно несущие боевое дежурство и постоянно наносящие удары по нашей территории с использованием крылатых ракет "Калибр", – сказал представитель ГУР МО.

крылатые ракеты (881) подводная лодка (195) город Севастополь (1760) Черноморский флот РФ (1560)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+32
Якщо ти докинеш на 400 км асфальтом з великого крадівництва, то це буде героїчний вчинок. А так ракет немає, бо всі гроші за які мали б побудувати вітчизняні балістичні ракети великої дальності були направлені на будівництво доріг
показать весь комментарий
25.05.2022 17:08
+27
Назовите наименование вооружения для удара.
Арестовичем ударить или Геранщенком?
Шо за бред пишут люди
показать весь комментарий
25.05.2022 17:08
+19
Вод дневник девушки, пережившей оккупацию Харькова в 1943 году.

https://www.youtube.com/watch?v=qqVheekpvuc

Немцы в миллион раз лучше рашистов, никого не насиловали и детей берегли.

Не то, что рашисты, насилуют и убивают, грабят, все, что движется. Если бы мировое общество полностью уничтожило рашистскую нечисть с лица земли, чтобы больше этот ад не повторялся(((
показать весь комментарий
25.05.2022 17:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чим? патиками та камінням? В нас нема систем реактивного залпового вогню. І навряд чи будуть.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:03 Ответить
А вы всегда пользуетесь словами, значение которых не знаете?)
показать весь комментарий
25.05.2022 17:09 Ответить
Що москальок, не розумієш про що йдеться?
показать весь комментарий
25.05.2022 17:14 Ответить
Такой самый? Откуда вы такие беретесь))) Хоть поинтересуйтесь, что такое РСЗО и есть оно в Украине или нет))) Если вы это спутали с другим классом ракет, то это не ко мне)))
показать весь комментарий
25.05.2022 17:27 Ответить
"москалек" - это ты и такие как саш паш кондомы
показать весь комментарий
25.05.2022 22:16 Ответить
І що заважає завдати ракетного удару по підводному човну? Зеля не дозволяє ?
показать весь комментарий
25.05.2022 17:03 Ответить
Так.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:06 Ответить
Назовите наименование вооружения для удара.
Арестовичем ударить или Геранщенком?
Шо за бред пишут люди
показать весь комментарий
25.05.2022 17:08 Ответить
Геращенко хиба більше пасує, зіпсує люк, застрягне намертво.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:26 Ответить
подводные лодки уничтожаются торпедами минами они есть со времен СССР есть также и у США... многие советские мины -торпеды поставлялись разным странам, США вроде как никому не поставляет такое вооружение.... все остальные использую противолодочные корабли, тральщики,не путать, торпедные аппараты- торпеды, глубинные бомбы постановка радибуев, авиаразведка, и подавление ПЛ или уничтожение торпедой от другой противной подводной лодки..в надводном положении ракета может попасть в рубку ПЛ или из орудий стараются повредить хвостовую часть... передок крепок, он бронированный и усилен.. а сзади рули глубины и горизонта и винт... выведя лодку в надводное положение- а потом уже добивают с воздуха или с кораблей.. в нашем случае это нанесение скоординирвоанное удара в бухте в момент стоянки лодки пополнения топлива боеприпасов продуктов питания и так далее.. или дрон камикадзе если его хватит на высокой высоты долет потом выбор цели резкое ударное планирование и атака в рубку в склад боеприпасов топлива в пирсо в бок короче чтобы лодка притонула и была выведена вообще или надолго на пару лет из походного состояния..
показать весь комментарий
25.05.2022 17:34 Ответить
растолковал... может дронами камикадзами из поднебесья ?
или пусть союзники из космоса космическими лучами, а наши скажут, що то такі приховані у супутника січ...він працює
показать весь комментарий
25.05.2022 18:37 Ответить
Український флот)) Розмов було багато, як і морських начальників з нормальними зарплата и, але то були піздьожи в теорії, а на практиці лиш берегова охорона з балістикою могла щось зробити, а так-жахливі новини, бо москалі вантажать калібри, й що?
показать весь комментарий
25.05.2022 17:56 Ответить
Якщо ти докинеш на 400 км асфальтом з великого крадівництва, то це буде героїчний вчинок. А так ракет немає, бо всі гроші за які мали б побудувати вітчизняні балістичні ракети великої дальності були направлені на будівництво доріг
показать весь комментарий
25.05.2022 17:08 Ответить
то есть как сказала бы люся про@бали
показать весь комментарий
25.05.2022 18:41 Ответить
Зачетный амбре
показать весь комментарий
25.05.2022 17:09 Ответить
"Козирь" сердиться
показать весь комментарий
25.05.2022 17:12 Ответить
Якщо Україні дадуть MLRS М270 з ракетами ATACMS, то ніщо не буде заважати.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:16 Ответить
Якщо
показать весь комментарий
25.05.2022 17:18 Ответить
Їх не дадуть, не переживайте
показать весь комментарий
25.05.2022 17:23 Ответить
полтора расчёта еще только проходят обучение. Из тех, кто может учится - они не хотят. А те, кто хотят - не может.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:31 Ответить
Не факт , бо крім зборої потрібні "пелінг-акустик" обладнення , а воно не буває в береговому виконання , воно завжди на човні ставиться , на якому потрібно вийти в море й що б радіус дії підходив !
Гідроакустика це не звичайна справа й Ви не ніколи не будете здатним з поверні глибиною в 10..20..30 метрів виявити півд. човен , що "заліг" на 150 метрів . Тобто требо виходити у відкрите море й далеко від берега з цим "пелінг-акустиком" ... що в ********* умовах суцільне самогубство !

Тут требо домовлятися з НАТО за цю послугу - бо тільки свої підводні човни можуть допомогти виявляти ворожі підв. човнів . Десь у Констанції , наприклад . Румунія має право й її НАТО захищає й довести , що це була пелінг - дружня послуга ... неможливо . Румунія дуже зацікавленна в ненападі на Молдову й нічим їх не зможе допомогти в разі нападу . Тільки Україна може не допустити це . Плюс Британія й США дуже зацікавленні в нейтралізації подводних човнів .
показать весь комментарий
25.05.2022 17:48 Ответить
Мова йшла вдарити, коли човни знаходяться під завантаженням біля причалів.
показать весь комментарий
25.05.2022 18:21 Ответить
Да, прикинь так оно все и есть. У нас 100 украинских кораблей стоят в Черном море с 1000 Томагавков и Гарпунов на борту а Зеля своей грудью закрывает пусковые установки на каждом корабле и говорит низзя. Инфа 100%
показать весь комментарий
25.05.2022 17:17 Ответить
Здєсь воткі нєт! Іді на @уй!
показать весь комментарий
25.05.2022 17:46 Ответить
Это уже не будут границы 24 февраля - а за "барыгу" он не в ответе - там мертветчук отвечает.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:24 Ответить
Я заборонив - нічого тратити ракету на підводний човен. Тепер живи з цим )
показать весь комментарий
25.05.2022 17:30 Ответить
Що б "завдати" требо мати чим !

Хіба Ви не розумієте різницю між човном яких ходить по поверні моря й який занюрює під воду на глибину в 100 й більше метрів ?!

Для підводних човнів потрібне спеціальне обладнання , подавна більшість якого викона як "повітря -море" . Ну не розробляли в світі таку ситуацію коли в когось є абсолютна перевага в повітрі . Або на морі . Усе , що топить підводні човни це тільки морем ходить й літає у повітрі . З берега лише гасять те , що бачать радари й очі ... Човни противокорабельні мониторять шум гвинтів підлодки .
Літаки й гелікоптери координуються з цими човнами ...

Але що можно "почути" з "Аркадії" , або з пірса Миколаїва ?!
показать весь комментарий
25.05.2022 17:32 Ответить
Чим, перепрошую, чим вдарити туди? Асфальтом з примішком залізобетона? Літаки туди не пролетять, бо там ППО може бути сильним (це якщо по нашим міркам судити). Ось і приходиться тільки спостерігати. Бо свого часу зеленорульним треба були дороги, а не Армія зі своїми ракетами та ППО. Тим більше флот та авіація; бо дорого, а війна то таке "надапростоперестатьстрелять".
показать весь комментарий
25.05.2022 17:52 Ответить
та ЗЕля дозволяє, та вони забули з якого асфальту ту ракету ліпити потрібно щоб не распадалася при польоті, отака фуйня малята
показать весь комментарий
26.05.2022 00:37 Ответить
рашисты израсходовали 61% высокоточных ракет .... следующая новость на этом сайт
показать весь комментарий
25.05.2022 17:11 Ответить
В точку)
показать весь комментарий
25.05.2022 17:19 Ответить
Вот и я говорю, что пропаганде пора бы уже определиться: или у них ракеты "заканчиваются" или они всё грузят и грузят новые.
Этот бестолковый ******* уже раздражает.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:59 Ответить
так эта информация не для таких умников как ты ..
показать весь комментарий
25.05.2022 22:20 Ответить
Коли там на росії останній раз підводні човни підривалися на запусках власних ракет ? Расійський оборонпром повне лайно.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:11 Ответить
Вод дневник девушки, пережившей оккупацию Харькова в 1943 году.

https://www.youtube.com/watch?v=qqVheekpvuc

Немцы в миллион раз лучше рашистов, никого не насиловали и детей берегли.

Не то, что рашисты, насилуют и убивают, грабят, все, что движется. Если бы мировое общество полностью уничтожило рашистскую нечисть с лица земли, чтобы больше этот ад не повторялся(((
показать весь комментарий
25.05.2022 17:14 Ответить
Тоже Харьков. В семье отца было 10 детей, он младший. Шесть братьев ушло на фронт, 5 убили, 1 герой сов союза, без ноги. Отцу 3 года, три старших сестры. В доме стояли немцы. Дед любитель бухнуть. Старший офицер по вечерам с дедом кидали по рюмахе, кормили детей, давали продукты. Отступали, подарили деду серебрённые рюмку, вилку, ложку, и тарелку, все со свастикой. Храню до сих пор. У бабушки по матери трое детей, тоже немцы в доме. Крестились на икону, детям давали конфеты, шоколад, тоже кормили. Говорили на пальцах -Сталина и Гитлера нужно убить обоих, одинаковые сволочи. Все кто пережил войну в Харькове одним голосом говорят, что таких обстрелов как ****** кацапские сейчас НЕ БЫЛО!
показать весь комментарий
25.05.2022 17:46 Ответить
Да, моя бабушка ребенком была, говорит, их немцы угощали шоколадом, те, что стояли у них в частном доме
показать весь комментарий
25.05.2022 18:32 Ответить
По розповідям моїх рідних про Другу Світову німці гуманно ставились до українців, краще ніж наши партизани і бійці радянської армії.
показать весь комментарий
28.05.2022 22:21 Ответить
Де ж ти, де ж ти, наш любимий "Грім-2"?!
показать весь комментарий
25.05.2022 17:17 Ответить
Хотя бы было штук 300 наших ракет Гром-2 на начало войны - не было бы ни Графской, ни любой другой бухты в Севастополе - но мудрость прикола победила в 19 здравый рассудок и патриотизм.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:20 Ответить
Графской бухты в Севастополе нет. Есть пристань в центре города.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:24 Ответить
Графская бухта (или «Нефтяная бухта») - бухта на северной стороне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0 Севастопольской бухты , близ https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD Инкермана . Отгорожена от остальной акватории и от https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1 Маячной бухты https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB молом .
показать весь комментарий
25.05.2022 17:27 Ответить
Вы сами ответили. Есть не в Севастополе, а в Инкермане. Вообще то даже северная сторона далеко не Севастополь.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:56 Ответить
Я написал, что любой другой бухты в Севастополе. Где вы видели, что написал, что Графская бухта в Севастополе - это было перечисление. Читайте внимательно. Там все бухты входят в базу чф.
показать весь комментарий
25.05.2022 18:14 Ответить
Инкерма́н (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Інкерма́н, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA крымскотат. İnkerman, Инкерман; в 1976-1991 годах Белока́менскhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD#cite_note-8 [8] ) - город на юго-западе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2 Крымского полуострова . Входит в состав https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Балаклавского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя .
показать весь комментарий
25.05.2022 18:16 Ответить
Не цитируйте Вики. Я именно в Севастополе хоть и не жил, но работал там на буксире пару лет. И на плавкране также.
показать весь комментарий
25.05.2022 18:24 Ответить
Балакла́вский район (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA укр. Балаклавський район, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA крымскотат. Balıqlava rayonı, Балыкълава районы) - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0_%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F#%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE один из четырёх административных районов города https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Севастополя . Относился к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F,_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%83 территории, подчинённой Севастопольскому городскому совету .
показать весь комментарий
25.05.2022 18:18 Ответить
зараз вже навіть Качу до Севаса приписали
показать весь комментарий
26.05.2022 00:34 Ответить
Удивило вот это - Два буксира притянули САМОХОДНЫЙ плавкран. У него четыре винта и он сам куда хочешь залезет. Скорее уже НЕсамоходный.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:21 Ответить
Просто надо посмотреть в глаза и поцеловаться в десна
показать весь комментарий
25.05.2022 17:21 Ответить
раз не виходить ує#ати асфальтом то да тіко так.
показать весь комментарий
26.05.2022 00:31 Ответить
Традиции Игоря L не умирают.
показать весь комментарий
25.05.2022 17:37 Ответить
Раз...те этих пи...ов
показать весь комментарий
25.05.2022 18:20 Ответить
Придёт время и другие страны будут обстреливать территорию руссосвинов крылатыми ракетами. И будет там «вопль и скрежет зубовный», будет отчаяние, боль и слёзы. И скажут руссосвинам: «какою мерою меняли, такою отменяется и ам»
показать весь комментарий
25.05.2022 18:32 Ответить
когда????
показать весь комментарий
25.05.2022 20:06 Ответить
Блин, ну учите матчасть а не тексты Путлера. "Калибр" морского базирования - дальность максимум 300 км!
показать весь комментарий
25.05.2022 18:45 Ответить
pobiitbi infrastrkturi ******** porta
показать весь комментарий
25.05.2022 18:45 Ответить
Я так розумію, що ніхто і ніколи не ***** по севастополю.
Шкода, а війна могла б вже закінчитись.
показать весь комментарий
25.05.2022 19:52 Ответить
якусь ракету пустити в тей порт
показать весь комментарий
25.05.2022 20:25 Ответить
я ж кажу, ліплять вже з асфальту та не можуть зліпити а грошики всі витрачено
показать весь комментарий
26.05.2022 00:40 Ответить
Пане Нептуне ! будь ласочка уїбіть по тим човникам і всьому доокола. Дякую.
показать весь комментарий
25.05.2022 21:19 Ответить
Ну і Чого ті .камази ще не підірвали.Де не долетить ракета дойдуть люди.
показать весь комментарий
25.05.2022 21:28 Ответить
Непогано зараз Точкою У вдаритиу момент завантаження у підводний човен.
показать весь комментарий
28.05.2022 22:17 Ответить
 
 