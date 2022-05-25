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В Херсоне российские оккупанты уничтожили памятник пограничникам. ФОТО

Российские оккупанты демонтировали мемориал пограничникам в сквере имени Шмидта в Херсоне.

Российские захватчики отломили символ Государственной пограничной службы от памятника, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

На мемориале было написано "Безопасность границы - могущество государства".

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В Херсоне российские оккупанты уничтожили памятник пограничникам 01

Демонтаж памятника пограничникам в сквере 25 мая


В Херсоне российские оккупанты уничтожили памятник пограничникам 02

Вид памятника до российской оккупации

Госпогранслужба (6431) оккупация (10143) памятник (2239) россия (95526) Херсон (2821)


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Сколько мы будем еще терпеть логово московских чекистов в Киево-Печерской Лавре?
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26.05.2022 00:07 Ответить
твари кацапские....
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26.05.2022 00:23 Ответить
Звільнимо - відновимо.
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26.05.2022 01:30 Ответить
"нет разницы, рядом с каким памятником ждешь девушку, в которую влюблен" @Найвеличніший підар.
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26.05.2022 09:24 Ответить
 
 