В Херсоне российские оккупанты уничтожили памятник пограничникам. ФОТО

Российские оккупанты демонтировали мемориал пограничникам в сквере имени Шмидта в Херсоне.

Российские захватчики отломили символ Государственной пограничной службы от памятника, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

На мемориале было написано "Безопасность границы - могущество государства".

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Демонтаж памятника пограничникам в сквере 25 мая





Вид памятника до российской оккупации