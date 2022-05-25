В Херсоне российские оккупанты уничтожили памятник пограничникам. ФОТО
Российские оккупанты демонтировали мемориал пограничникам в сквере имени Шмидта в Херсоне.
Российские захватчики отломили символ Государственной пограничной службы от памятника, пишет Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.
На мемориале было написано "Безопасность границы - могущество государства".
Демонтаж памятника пограничникам в сквере 25 мая
Вид памятника до российской оккупации
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