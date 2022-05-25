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У Херсоні російські окупанти знищили пам’ятник прикордонникам. ФОТО

Російські окупанти демонтували меморіал прикордонникам у сквері імені Шмідта в Херсоні.

Російські загарбники відламали символ Державної прикордонної служби від пам’ятника, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.

На меморіалі було написано "Безпека кордону – могутність Держави".

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У Херсоні російські окупанти знищили пам’ятник прикордонникам 01

Демонтаж пам'ятника прикордонникам у сквері 25 травня


У Херсоні російські окупанти знищили пам’ятник прикордонникам 02

Вигляд пам'ятника до російської окупації

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) окупація (6694) пам’ятник (928) росія (65162) Херсон (3360)


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Сколько мы будем еще терпеть логово московских чекистов в Киево-Печерской Лавре?
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26.05.2022 00:07 Відповісти
твари кацапские....
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26.05.2022 00:23 Відповісти
Звільнимо - відновимо.
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26.05.2022 01:30 Відповісти
"нет разницы, рядом с каким памятником ждешь девушку, в которую влюблен" @Найвеличніший підар.
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26.05.2022 09:24 Відповісти
 
 