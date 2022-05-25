У Херсоні російські окупанти знищили пам’ятник прикордонникам. ФОТО
Російські окупанти демонтували меморіал прикордонникам у сквері імені Шмідта в Херсоні.
Російські загарбники відламали символ Державної прикордонної служби від пам’ятника, пише Українська правда, передає Цензор.НЕТ.
На меморіалі було написано "Безпека кордону – могутність Держави".
Демонтаж пам'ятника прикордонникам у сквері 25 травня
Вигляд пам'ятника до російської окупації
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показати весь коментар26.05.2022 00:07 Відповісти Мені подобається 22
Сергей Штучко
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