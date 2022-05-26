Из-за обострения боевой ситуации из Авдеевки уезжают спасатели, - ГСЧС. ФОТО

Боевая ситуация в районе Авдеевки Донецкой области обострилась. Было принято решение передислоцировать спасателей в более безопасный населенный пункт.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

В последние дни обострилась боевая ситуация в районе Авдеевки. В результате ночных обстрелов была значительно повреждена пожарная техника и здание пожарной части. Дальнейшее несение службы под угрозой.

В связи с этим руководством Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, ради сохранения жизни личного состава, было принято решение передислоцировать спасателей Авдеевки в более безопасный населенный пункт. Спасатели Авдеевского гарнизона будут и дальше выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении.







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