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Из-за обострения боевой ситуации из Авдеевки уезжают спасатели, - ГСЧС. ФОТО

Боевая ситуация в районе Авдеевки Донецкой области обострилась. Было принято решение передислоцировать спасателей в более безопасный населенный пункт.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-страницу ГСЧС.

В последние дни обострилась боевая ситуация в районе Авдеевки. В результате ночных обстрелов была значительно повреждена пожарная техника и здание пожарной части. Дальнейшее несение службы под угрозой.

В связи с этим руководством Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области, ради сохранения жизни личного состава, было принято решение передислоцировать спасателей Авдеевки в более безопасный населенный пункт. Спасатели Авдеевского гарнизона будут и дальше выполнять задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Из-за обострения боевой ситуации из Авдеевки уезжают спасатели, - ГСЧС 01

Из-за обострения боевой ситуации из Авдеевки уезжают спасатели, - ГСЧС 02

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Из-за обострения боевой ситуации из Авдеевки уезжают спасатели, - ГСЧС 03

Авдеевка (2444) ГСЧС (4965)


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Это нонсенс,на линии фронта где уже 8 лет война держать кучу рятувальникив,работников РЭС,водоканалов и прочих служб,тогда как все силы нужно бросать на потребы ЗСУ!!!!!
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26.05.2022 12:31 Ответить
Количество автотехники, оборудования доставшейся врагу на оккупированных территориях уже исчисляется многими миллиардами гривень. Мы - небедные! "Запад нам поможет!"
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26.05.2022 12:37 Ответить
Проїбали.(С)
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26.05.2022 12:38 Ответить
Йоооо... Рятуйте рятувальників!
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26.05.2022 20:39 Ответить
 
 