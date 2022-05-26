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Через загострення бойової ситуації з Авдіївки їдуть рятувальники, - ДСНС. ФОТО

Бойова ситуація в районі Авдіївки Донецької області загострилася. Було ухвалено рішення передислокувати рятувальників у більш безпечний населений пункт.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

"В останні дні загострилася бойова ситуація в районі Авдіївки. Внаслідок нічного обстрілу була значно пошкоджена пожежна техніка та будівля пожежної частини. Подальше несення служби під загрозою.

У зв‘язку із цим, керівництвом Головного управління ДСНС України у Донецькій області, заради збереження життя особового складу, було ухвалено рішення передислокувати рятувальників Авдіївки у більш безпечний населений пункт. Рятувальники Авдіївського гарнізону будуть і надалі виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Через загострення бойової ситуації з Авдіївки їдуть рятувальники, - ДСНС 01

Через загострення бойової ситуації з Авдіївки їдуть рятувальники, - ДСНС 02

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Через загострення бойової ситуації з Авдіївки їдуть рятувальники, - ДСНС 03

Автор: 

Авдіївка (2342) ДСНС (5104)


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Это нонсенс,на линии фронта где уже 8 лет война держать кучу рятувальникив,работников РЭС,водоканалов и прочих служб,тогда как все силы нужно бросать на потребы ЗСУ!!!!!
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26.05.2022 12:31 Відповісти
Количество автотехники, оборудования доставшейся врагу на оккупированных территориях уже исчисляется многими миллиардами гривень. Мы - небедные! "Запад нам поможет!"
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26.05.2022 12:37 Відповісти
Проїбали.(С)
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26.05.2022 12:38 Відповісти
Йоооо... Рятуйте рятувальників!
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26.05.2022 20:39 Відповісти
 
 