Через загострення бойової ситуації з Авдіївки їдуть рятувальники, - ДСНС. ФОТО

Бойова ситуація в районі Авдіївки Донецької області загострилася. Було ухвалено рішення передислокувати рятувальників у більш безпечний населений пункт.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.

"В останні дні загострилася бойова ситуація в районі Авдіївки. Внаслідок нічного обстрілу була значно пошкоджена пожежна техніка та будівля пожежної частини. Подальше несення служби під загрозою.

У зв‘язку із цим, керівництвом Головного управління ДСНС України у Донецькій області, заради збереження життя особового складу, було ухвалено рішення передислокувати рятувальників Авдіївки у більш безпечний населений пункт. Рятувальники Авдіївського гарнізону будуть і надалі виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.







Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники ліквідовують наслідки ворожих ударів по житловому сектору на Сумщині. ФОТО