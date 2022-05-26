Через загострення бойової ситуації з Авдіївки їдуть рятувальники, - ДСНС. ФОТО
Бойова ситуація в районі Авдіївки Донецької області загострилася. Було ухвалено рішення передислокувати рятувальників у більш безпечний населений пункт.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ДСНС.
"В останні дні загострилася бойова ситуація в районі Авдіївки. Внаслідок нічного обстрілу була значно пошкоджена пожежна техніка та будівля пожежної частини. Подальше несення служби під загрозою.
У зв‘язку із цим, керівництвом Головного управління ДСНС України у Донецькій області, заради збереження життя особового складу, було ухвалено рішення передислокувати рятувальників Авдіївки у більш безпечний населений пункт. Рятувальники Авдіївського гарнізону будуть і надалі виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.
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