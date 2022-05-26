Семью сторонников "русского мира" выявили на Днепропетровщине. ФОТО
В их мобильных телефонах были обнаружены антиукраинская переписка и многочисленные группы с поддержкой врага.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Двое мужчин и женщина были обнаружены во время отработки в Межевской объединенной территориальной громаде.
"При проверке мобильных телефонов у членов семьи - в них обнаружили антиукраинскую переписку и многочисленные группы с поддержкой врага", - рассказали в полиции.
Телефоны были переданы на проверку сотрудникам СБУ.
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+34 Bogdan Resvii
показать весь комментарий26.05.2022 12:59
+33 Агамемнон
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показать весь комментарий26.05.2022 12:59
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Потребують пляшкування!
Який же той схід України ватноголовий
в центрі міста 😠