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Семью сторонников "русского мира" выявили на Днепропетровщине. ФОТО

В их мобильных телефонах были обнаружены антиукраинская переписка и многочисленные группы с поддержкой врага.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Двое мужчин и женщина были обнаружены во время отработки в Межевской объединенной территориальной громаде.

"При проверке мобильных телефонов у членов семьи - в них обнаружили антиукраинскую переписку и многочисленные группы с поддержкой врага", - рассказали в полиции.

Телефоны были переданы на проверку сотрудникам СБУ.

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Семью сторонников русского мира выявили на Днепропетровщине 01

Нацполиция (16463) русский мир (614) коллаборационизм (870) Днепропетровская область (3948)


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Топ комментарии
+34
Прихильники рускаво міра то істоти із від'ємним IQ.
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26.05.2022 12:59
+33
Зачем рыла тушевать?
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26.05.2022 13:00
+31
На жаль, є такі вилупки в Україні, зокрема в нашій області.
Потребують пляшкування!
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26.05.2022 12:59
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Прихильники рускаво міра то істоти із від'ємним IQ.
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26.05.2022 12:59 Ответить
відвезти уродів в Сєвєродонецьк та привьязати до стов па - там ********** руZZкій мір по повній
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26.05.2022 15:24 Ответить
На жаль, є такі вилупки в Україні, зокрема в нашій області.
Потребують пляшкування!
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26.05.2022 12:59 Ответить
Ну так то у нас тут тоже антиукраинская переписка. Скоко дерьмища на зелупу выливается. А на елдака?😁😁😁
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26.05.2022 13:02 Ответить
Переписка проти зелупи і єлдака - це якраз проукраїнська переписка
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26.05.2022 14:30 Ответить
анти Зе - это не антиукраинская. Зе, власть - не Украина. Не путать с рашкой, где " Есть Путин- есть Россия".
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26.05.2022 16:16 Ответить
вони потребують росії з усіма похідними, от і вислати їх там.
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26.05.2022 13:06 Ответить
ТєлєХВони забрати, вату в лугандонію!
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26.05.2022 12:59 Ответить
Зачем рыла тушевать?
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26.05.2022 13:00 Ответить
А что уже просто так телефоны проверяют? А если гадости про зелупу и елдака найдут то це будет злочином? 😁😁😁
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26.05.2022 13:00 Ответить
Не пиши дурниць.
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26.05.2022 13:01 Ответить
Знакового заставили менты говорить паляниця только по тому что он говорил по телефону на руском. Я считаю что это крайности. Так что может там полицейский из секты 73% и гадости про зелю могут обидеть его чувства. Теоретически возможна такая ситуация?
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26.05.2022 13:05 Ответить
Хрень якась, менти.. паляниця.
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26.05.2022 13:38 Ответить
Всё правильно, военное время, нефиг, а если в 41-м в Москве кто-то громко разговаривал бы по-немецки - можно представить что с ним стало бы.. То есть, "русскому миру" ещё повезло..
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26.05.2022 14:29 Ответить
Звичайні селяни. Дурень думкою багатіє!
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26.05.2022 13:00 Ответить
йде війна, після всіх звірств русскіх, вибачайте, то вже не звичайні селяне, а звичайні колоборанти. Як хочуть росії то й їхали би до росії.
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26.05.2022 13:08 Ответить
А скільки я знав ватанів з Чернігівщини та Запоріжжя((Правда активність їхнії екаунтів у соцмережах різко зменшилась,або й зовсім не заходять вже кілька років:або забули код,бо йтакого знаю,або пересрали й затихли.Даремно такі новини в медія поширюють.Треба діяти але це не афішувати.
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26.05.2022 13:01 Ответить
майно конфіскувати і віддати на потреби української армії-а їх самих копати окопи та могили для рашистських орків
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26.05.2022 13:01 Ответить
Жесть

Який же той схід України ватноголовий
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26.05.2022 13:03 Ответить
Такий самий як і захід і центр і Київ!
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26.05.2022 15:01 Ответить
Дурни, но за переписку их уничтожать не стоит.
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26.05.2022 13:04 Ответить
та не переймайтеся так за них, ніхто їх не знищуватиме. А переписка, то пан ще не знає що то за переписка, розповсюдження в мережі ворожої пропоганди - підривна діяльність, а може вони координати передавали то тим більше.
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26.05.2022 13:10 Ответить
конечно нет, только телефоны в задницу загнать.....
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26.05.2022 16:30 Ответить
Якнайглибше!
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27.05.2022 17:22 Ответить
Чергові мерзенні гниди...
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26.05.2022 13:06 Ответить
Даже с замалеванными харями все равно видно русскомирцев по одеже. Долбоящеры пещерные.
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26.05.2022 13:06 Ответить
Скритий ворг небезпечніший за видкрітого у декілька разів і має бути покараній кратно як зрадник
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26.05.2022 13:08 Ответить
За результатами сьогодні опублікованого опитування 2% (500 000) громадян України добре ставляться до роССії незважаючи на ці три місяці геноциду українців.
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26.05.2022 13:08 Ответить
Буданова самого треба перевірити, так само гетьманцева, третякову, безуглу і взагалі всю зекоманду.
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26.05.2022 13:08 Ответить
Верещук забули !
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26.05.2022 13:12 Ответить
Хороший заголовок, я думал сперва, что дохлую семью...
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26.05.2022 13:09 Ответить
Цю сволоту не потрібно висилати , а вішати на одній добрячій гиляці
в центрі міста 😠
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26.05.2022 13:11 Ответить
Ні. Краще на двох... березах
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26.05.2022 14:19 Ответить
На разминирование рабссейских мин собственными тельцами.
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26.05.2022 13:14 Ответить
от таких нужно комплектовать бригады для разборки завалов и доставания тел 14 часов вдень как возили немцев амереканцы в концлагеря
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26.05.2022 13:24 Ответить
И что им инкриминируют? По какой статье пойдут?
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26.05.2022 13:27 Ответить
Що з ними зроблять? Нічого, це ж не патріоти що заважають красти, це дуже корисні для еліток люди, справжні раби діяльність яких буде держава підтримувати поки люди не візмуть закон в свої руки.
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26.05.2022 13:32 Ответить
А нахрена эти фото без морд?? Смысла нет...
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26.05.2022 13:37 Ответить
ух ты! какие граждане Украины бывают продажными.
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26.05.2022 13:51 Ответить
Не розумію ! Навіщо затушовуєте рила ворогів? Й до цього ж всіх ! Як нашого воїна фото так обдиччя відкрите! Як ворога чи зрадника чи хабарника так затушоване. Ми й так знаємо що їм нічого не буде, значить одне - щоб не впізнали люди
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26.05.2022 13:58 Ответить
і падли ж тут сидять а не в своїй любімой параше
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26.05.2022 14:00 Ответить
Таких зараз на Донбасі 90%під обстрілами. Але чекають на *****...
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26.05.2022 14:16 Ответить
У коллаборантов нужна конфискация движимого и недвижимого имущества,а самих в обменній фонд,
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26.05.2022 14:34 Ответить
Лишить гражданства и отправить на россию.... Там таких хорошо принимает Воркута, Соловки, Магадан...
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26.05.2022 14:47 Ответить
Альо, верховна рада! Де закон про позбавлення громадянства за держзраду?!!!!
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26.05.2022 15:05 Ответить
Біля ганку і стріляти гадів !
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26.05.2022 17:24 Ответить
Така красива стіночка... Тільки чому не червона і вони всі стоять?
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26.05.2022 20:36 Ответить
высадить на остров змеиный с вертолета...метров так с 500
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26.05.2022 22:07 Ответить
 
 