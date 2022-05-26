Семью сторонников "русского мира" выявили на Днепропетровщине. ФОТО

В их мобильных телефонах были обнаружены антиукраинская переписка и многочисленные группы с поддержкой врага.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Двое мужчин и женщина были обнаружены во время отработки в Межевской объединенной территориальной громаде.

"При проверке мобильных телефонов у членов семьи - в них обнаружили антиукраинскую переписку и многочисленные группы с поддержкой врага", - рассказали в полиции.

Телефоны были переданы на проверку сотрудникам СБУ.

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