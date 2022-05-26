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Родину прихильників "русского мира" знайшли на Дніпропетровщині. ФОТО

У їхніх мобільних телефонах виявили антиукраїнську переписку та численні групи з підтримкою ворога.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

Двох чоловіків та жінку виявили під час відпрацювання в Межівській об’єднаній територіальній громаді.

"Під час перевірки мобільних телефонів у членів родини в них виявили антиукраїнську переписку та численні групи з підтримкою ворога", - розповіли в поліції.

Телефони передали на перевірку співробітникам СБУ.

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Родину прихильників русского мира знайшли на Дніпропетровщині 01

Автор: 

Нацполіція (15163) русский мир (452) колабораціонізм (1158) Дніпропетровська область (3716)


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Топ коментарі
+34
Прихильники рускаво міра то істоти із від'ємним IQ.
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26.05.2022 12:59
+33
Зачем рыла тушевать?
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26.05.2022 13:00
+31
На жаль, є такі вилупки в Україні, зокрема в нашій області.
Потребують пляшкування!
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26.05.2022 12:59
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Прихильники рускаво міра то істоти із від'ємним IQ.
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26.05.2022 12:59 Відповісти
відвезти уродів в Сєвєродонецьк та привьязати до стов па - там ********** руZZкій мір по повній
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26.05.2022 15:24 Відповісти
На жаль, є такі вилупки в Україні, зокрема в нашій області.
Потребують пляшкування!
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26.05.2022 12:59 Відповісти
Ну так то у нас тут тоже антиукраинская переписка. Скоко дерьмища на зелупу выливается. А на елдака?😁😁😁
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26.05.2022 13:02 Відповісти
Переписка проти зелупи і єлдака - це якраз проукраїнська переписка
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26.05.2022 14:30 Відповісти
анти Зе - это не антиукраинская. Зе, власть - не Украина. Не путать с рашкой, где " Есть Путин- есть Россия".
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26.05.2022 16:16 Відповісти
вони потребують росії з усіма похідними, от і вислати їх там.
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26.05.2022 13:06 Відповісти
ТєлєХВони забрати, вату в лугандонію!
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26.05.2022 12:59 Відповісти
Зачем рыла тушевать?
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26.05.2022 13:00 Відповісти
А что уже просто так телефоны проверяют? А если гадости про зелупу и елдака найдут то це будет злочином? 😁😁😁
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26.05.2022 13:00 Відповісти
Не пиши дурниць.
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26.05.2022 13:01 Відповісти
Знакового заставили менты говорить паляниця только по тому что он говорил по телефону на руском. Я считаю что это крайности. Так что может там полицейский из секты 73% и гадости про зелю могут обидеть его чувства. Теоретически возможна такая ситуация?
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26.05.2022 13:05 Відповісти
Хрень якась, менти.. паляниця.
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26.05.2022 13:38 Відповісти
Всё правильно, военное время, нефиг, а если в 41-м в Москве кто-то громко разговаривал бы по-немецки - можно представить что с ним стало бы.. То есть, "русскому миру" ещё повезло..
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26.05.2022 14:29 Відповісти
Звичайні селяни. Дурень думкою багатіє!
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26.05.2022 13:00 Відповісти
йде війна, після всіх звірств русскіх, вибачайте, то вже не звичайні селяне, а звичайні колоборанти. Як хочуть росії то й їхали би до росії.
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26.05.2022 13:08 Відповісти
А скільки я знав ватанів з Чернігівщини та Запоріжжя((Правда активність їхнії екаунтів у соцмережах різко зменшилась,або й зовсім не заходять вже кілька років:або забули код,бо йтакого знаю,або пересрали й затихли.Даремно такі новини в медія поширюють.Треба діяти але це не афішувати.
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26.05.2022 13:01 Відповісти
майно конфіскувати і віддати на потреби української армії-а їх самих копати окопи та могили для рашистських орків
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26.05.2022 13:01 Відповісти
Жесть

Який же той схід України ватноголовий
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26.05.2022 13:03 Відповісти
Такий самий як і захід і центр і Київ!
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26.05.2022 15:01 Відповісти
Дурни, но за переписку их уничтожать не стоит.
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26.05.2022 13:04 Відповісти
та не переймайтеся так за них, ніхто їх не знищуватиме. А переписка, то пан ще не знає що то за переписка, розповсюдження в мережі ворожої пропоганди - підривна діяльність, а може вони координати передавали то тим більше.
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26.05.2022 13:10 Відповісти
конечно нет, только телефоны в задницу загнать.....
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26.05.2022 16:30 Відповісти
Якнайглибше!
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27.05.2022 17:22 Відповісти
Чергові мерзенні гниди...
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26.05.2022 13:06 Відповісти
Даже с замалеванными харями все равно видно русскомирцев по одеже. Долбоящеры пещерные.
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26.05.2022 13:06 Відповісти
Скритий ворг небезпечніший за видкрітого у декілька разів і має бути покараній кратно як зрадник
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26.05.2022 13:08 Відповісти
За результатами сьогодні опублікованого опитування 2% (500 000) громадян України добре ставляться до роССії незважаючи на ці три місяці геноциду українців.
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26.05.2022 13:08 Відповісти
Буданова самого треба перевірити, так само гетьманцева, третякову, безуглу і взагалі всю зекоманду.
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26.05.2022 13:08 Відповісти
Верещук забули !
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26.05.2022 13:12 Відповісти
Хороший заголовок, я думал сперва, что дохлую семью...
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26.05.2022 13:09 Відповісти
Цю сволоту не потрібно висилати , а вішати на одній добрячій гиляці
в центрі міста 😠
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26.05.2022 13:11 Відповісти
Ні. Краще на двох... березах
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26.05.2022 14:19 Відповісти
На разминирование рабссейских мин собственными тельцами.
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26.05.2022 13:14 Відповісти
от таких нужно комплектовать бригады для разборки завалов и доставания тел 14 часов вдень как возили немцев амереканцы в концлагеря
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26.05.2022 13:24 Відповісти
И что им инкриминируют? По какой статье пойдут?
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26.05.2022 13:27 Відповісти
Що з ними зроблять? Нічого, це ж не патріоти що заважають красти, це дуже корисні для еліток люди, справжні раби діяльність яких буде держава підтримувати поки люди не візмуть закон в свої руки.
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26.05.2022 13:32 Відповісти
А нахрена эти фото без морд?? Смысла нет...
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26.05.2022 13:37 Відповісти
ух ты! какие граждане Украины бывают продажными.
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26.05.2022 13:51 Відповісти
Не розумію ! Навіщо затушовуєте рила ворогів? Й до цього ж всіх ! Як нашого воїна фото так обдиччя відкрите! Як ворога чи зрадника чи хабарника так затушоване. Ми й так знаємо що їм нічого не буде, значить одне - щоб не впізнали люди
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26.05.2022 13:58 Відповісти
і падли ж тут сидять а не в своїй любімой параше
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26.05.2022 14:00 Відповісти
Таких зараз на Донбасі 90%під обстрілами. Але чекають на *****...
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26.05.2022 14:16 Відповісти
У коллаборантов нужна конфискация движимого и недвижимого имущества,а самих в обменній фонд,
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26.05.2022 14:34 Відповісти
Лишить гражданства и отправить на россию.... Там таких хорошо принимает Воркута, Соловки, Магадан...
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26.05.2022 14:47 Відповісти
Альо, верховна рада! Де закон про позбавлення громадянства за держзраду?!!!!
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26.05.2022 15:05 Відповісти
Біля ганку і стріляти гадів !
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26.05.2022 17:24 Відповісти
Така красива стіночка... Тільки чому не червона і вони всі стоять?
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26.05.2022 20:36 Відповісти
высадить на остров змеиный с вертолета...метров так с 500
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26.05.2022 22:07 Відповісти
 
 