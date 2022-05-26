Родину прихильників "русского мира" знайшли на Дніпропетровщині. ФОТО

У їхніх мобільних телефонах виявили антиукраїнську переписку та численні групи з підтримкою ворога.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.

Двох чоловіків та жінку виявили під час відпрацювання в Межівській об’єднаній територіальній громаді.

"Під час перевірки мобільних телефонів у членів родини в них виявили антиукраїнську переписку та численні групи з підтримкою ворога", - розповіли в поліції.

Телефони передали на перевірку співробітникам СБУ.

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