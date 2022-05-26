Родину прихильників "русского мира" знайшли на Дніпропетровщині. ФОТО
У їхніх мобільних телефонах виявили антиукраїнську переписку та численні групи з підтримкою ворога.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на поліцію Дніпропетровщини.
Двох чоловіків та жінку виявили під час відпрацювання в Межівській об’єднаній територіальній громаді.
"Під час перевірки мобільних телефонів у членів родини в них виявили антиукраїнську переписку та численні групи з підтримкою ворога", - розповіли в поліції.
Телефони передали на перевірку співробітникам СБУ.
Топ коментарі
+34 Bogdan Resvii
показати весь коментар26.05.2022 12:59
+33 Агамемнон
показати весь коментар26.05.2022 13:00
+31 Welt Schmerz
показати весь коментар26.05.2022 12:59
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Потребують пляшкування!
Який же той схід України ватноголовий
в центрі міста 😠