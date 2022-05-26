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Правоохранители изъяли минеральное удобрение и кормовые добавки подсанкционных российских производителей на 150 млн грн. ФОТО

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачена незаконная схема поставки в Украину минеральных удобрений из РФ в обход применяемых СНБО ограничительных мер в отношении поставщиков - российских предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в Офисе Генпрокурора.

Правоохранители изъяли минеральное удобрение и кормовые добавки подсанкционных российских производителей на 150 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по фактам легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, и служебного подлога (ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 УК Украины) установлено, что гражданин РФ зарегистрировал в Украине несколько предприятий и руководил ими с помощью назначенных управляющих, в том числе русских людей.

"По данным следствия, должностные лица этих предприятий, понимая невозможность ввоза в Украину товаров подсанкционных производителей, в течение 2020-2022 годов подрабатывали документы на импорт минеральных удобрений и кормовых добавок. Это позволило ввезти в Украину, легализовать и реализовать незаконно ввезенное имущество национальным потребителям более 300 млн грн. Такие действия нанесли ущерб экономике нашего государства и обеспечили значительные поступления в бюджет страны-агрессора", - говорится в сообщении.

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Правоохранители изъяли минеральное удобрение и кормовые добавки подсанкционных российских производителей на 150 млн грн 02
Правоохранители изъяли минеральное удобрение и кормовые добавки подсанкционных российских производителей на 150 млн грн 03

В ходе санкционированных обысков, проведенных в г. Киеве, Хмельницкой и Винницкой областях, выявлены и изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность, более 6,4 тыс. тонн минеральных удобрений и кормовых добавок, в том числе производства российских компаний. По решению суда на изъятые документы и товарно-материальные ценности наложен арест. Общая сумма арестованного составляет около 150 млн. грн.

конфискация (599) санкции (11287) минеральные удобрения (21) Офис Генпрокурора (2465)


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Топ комментарии
+4
митниці медальку за те що закривали очі на це
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26.05.2022 13:58
+2
Ну то що тепер, роздасте фермерам, чи як орки, бульдозером під траки ?
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26.05.2022 14:00
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митниці медальку за те що закривали очі на це
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26.05.2022 13:58 Ответить
Ну то що тепер, роздасте фермерам, чи як орки, бульдозером під траки ?
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26.05.2022 14:00 Ответить
Ні, це тепер буде продаватися, а кошти до бюджету. Але це після суду.
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26.05.2022 14:05 Ответить
Поки відбудуться суди, вже все пропаде...
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26.05.2022 14:19 Ответить
а потім визнати рішення суду не законним і конфіскувати знову
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26.05.2022 17:55 Ответить
Прокуратура жжет!
Или возбуждают дела против орков, или лишает наше сельское хозяйство удобрений.
А никому не интересно, как же так получается, что удобрения из ********* получаются намного дешевле, чем на заводах Фирташа и Коломойского в Украине?
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26.05.2022 14:16 Ответить
а по чом камбала, тобто газ, в Україні і на підарашці, а якщо ти не фкурсі, то для виробництва добрив спалюється дуже багато газу, ну ще звичайно ел.енергія, податки
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26.05.2022 15:57 Ответить
А в Ужгороді сьогодні вночі(!) прокуратура і СБУ провели обшук і вилучили готову до відправки на фронт зібрану гуманітарку у першої та найвідомішої в краї волонтерської організації!
Народ в шоці. І у місті, і на фронті.
Що це, саботаж, диверсія, терор волонтерів у стилі сталінських репресій?
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26.05.2022 14:24 Ответить
 
 