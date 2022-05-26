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Идентифицирован росгвардеец, жестоко издевавшийся над жителями Гостомеля, - Венедиктова. ФОТО

Как отмечает Ирина Венедиктова, это Андрей Хитров – военнослужащий сводного подразделения управления росгвардии в Кемеровской области РФ.

Об этом генпрокурор сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Идентифицирован росгвардеец, жестоко издевавшийся над жителями Гостомеля, - Венедиктова 01

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры совместно с СБУ собрали доказательства того, что Хитров вместе с другими российскими военнослужащими в марте 2022 года в оккупированном Гостомеле "кошмарили" население незаконными обысками. В поисках украинских защитников и правоохранителей захватчики выбивали окна и двери.

Во время одного из обысков оккупанты запугивали гражданское оружие. Издевательства пришли к тому, что они заставили людей полностью раздеться. После этого людей держали в подвале. Пленников били прикладами оружия по ребрам и ногам, угрожали оружием и имитировали казнь. Изуверы морили их голодом и жаждой", - говорится в сообщении.

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Хитров сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, что является нарушением законов и обычаев войны.

армия РФ (19188) Гостомель (105) Венедиктова Ирина (726) военные преступления (1434)


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Черговий мерзенний кацапський покидьок...
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26.05.2022 16:18 Ответить
Лицо не отягощенное интеллектом.А теперь скиньте в открытый доступ его адрес и семейства ,пусть остальные задумаются.
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26.05.2022 16:20 Ответить
Никто не хочет с ним дагаварицца пасередине сваей квартиры ради *мира*?
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26.05.2022 16:31 Ответить
Это уже 47-ой!

Венедіктова працює!...
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26.05.2022 16:41 Ответить
Какой он нафиг рос гвардеец ?
Типичный кацапский дрыщ - синдромо даунито !
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26.05.2022 17:04 Ответить
Ну шо ...поц?
Ти у мене в "базі"
Я вас орки ...всіх зберігаю по АБ

Після ПЕРЕМОГИ буде по кожному вердикт

Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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26.05.2022 18:13 Ответить
Ну и рожа, ни одной извилины и взгляд дауна

Не жилец теперь Хитров
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26.05.2022 18:17 Ответить
Осталось подстрелить эту россмразь и по росгвардейски отбить ему яйца в омлет!
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26.05.2022 23:52 Ответить
 
 