Идентифицирован росгвардеец, жестоко издевавшийся над жителями Гостомеля, - Венедиктова. ФОТО

Как отмечает Ирина Венедиктова, это Андрей Хитров – военнослужащий сводного подразделения управления росгвардии в Кемеровской области РФ.

Об этом генпрокурор сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Прокуроры Киевской областной прокуратуры совместно с СБУ собрали доказательства того, что Хитров вместе с другими российскими военнослужащими в марте 2022 года в оккупированном Гостомеле "кошмарили" население незаконными обысками. В поисках украинских защитников и правоохранителей захватчики выбивали окна и двери.

Во время одного из обысков оккупанты запугивали гражданское оружие. Издевательства пришли к тому, что они заставили людей полностью раздеться. После этого людей держали в подвале. Пленников били прикладами оружия по ребрам и ногам, угрожали оружием и имитировали казнь. Изуверы морили их голодом и жаждой", - говорится в сообщении.

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Хитров сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, что является нарушением законов и обычаев войны.