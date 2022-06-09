Для подразделений теробороны, воюющих в Бахмуте, Лисичанске, Барвенково, Северодонецке закуплено 10 автомобилей, - United Help Ukraine. ФОТОрепортаж

United Help Ukraine закупила 10 автомобилей для нескольких подразделений территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "United Help Ukraine".

United Help Ukraine закупила 10 автомобилей для нескольких подразделений территориальной обороны, воюющих в Бахмуте, Лисичанске, Барвенково, Северодонецке.







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