РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11281 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины Война
5 129 6

Для подразделений теробороны, воюющих в Бахмуте, Лисичанске, Барвенково, Северодонецке закуплено 10 автомобилей, - United Help Ukraine. ФОТОрепортаж

United Help Ukraine закупила 10 автомобилей для нескольких подразделений территориальной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук-страницу "United Help Ukraine".

United Help Ukraine закупила 10 автомобилей для нескольких подразделений территориальной обороны, воюющих в Бахмуте, Лисичанске, Барвенково, Северодонецке.

Для подразделений теробороны, воюющих в Бахмуте, Лисичанске, Барвенково, Северодонецке закуплено 10 автомобилей, - United Help Ukraine 01

Для подразделений теробороны, воюющих в Бахмуте, Лисичанске, Барвенково, Северодонецке закуплено 10 автомобилей, - United Help Ukraine 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Воины батальона "Свобода" эффектно уничтожили боекомплект врага с помощью аэроразведки. Нужна помощь с денежными средствами на новый беспилотник. ВИДЕО


Для подразделений теробороны, воюющих в Бахмуте, Лисичанске, Барвенково, Северодонецке закуплено 10 автомобилей, - United Help Ukraine 03

Для подразделений теробороны, воюющих в Бахмуте, Лисичанске, Барвенково, Северодонецке закуплено 10 автомобилей, - United Help Ukraine 04

машина (34) тероборона (340)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
супер !
показать весь комментарий
09.06.2022 09:31 Ответить
Автомобілі для фронту видно по матовій поверхні. Вони не блищать.
показать весь комментарий
09.06.2022 09:34 Ответить
https://unitedhelpukraine.org/mission
показать весь комментарий
09.06.2022 09:38 Ответить
проти танків та градів? ну- ну.
показать весь комментарий
09.06.2022 11:32 Ответить
показать весь комментарий
09.06.2022 11:39 Ответить
 
 