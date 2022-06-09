Россияне снова обстреляли Бахмут. Разрушен цех завода, - ГСЧС. ФОТО
Российские оккупанты утром 9 июня нанесли артиллерийский удар по городу Бахмут Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.
"Сегодня утром Бахмут снова подвергся артиллерийским обстрелам. На этот раз попали в один из цехов ПАО "Машиностроительный завод "Вистек". Спасатели Донбасса ликвидировали возгорание разрушенных конструкций. К тушению пожара привлекались 7 человек личного состава", - говорится в сообщении.
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Kek Jager
показать весь комментарий09.06.2022 12:59 Ответить Мне нравится 0
Chandler Bing
показать весь комментарий09.06.2022 13:50 Ответить Мне нравится 0
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