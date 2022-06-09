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Россияне снова обстреляли Бахмут. Разрушен цех завода, - ГСЧС. ФОТО

Российские оккупанты утром 9 июня нанесли артиллерийский удар по городу Бахмут Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГСЧС.

Россияне снова обстреляли Бахмут. Разрушен цех завода, - ГСЧС 01

"Сегодня утром Бахмут снова подвергся артиллерийским обстрелам. На этот раз попали в один из цехов ПАО "Машиностроительный завод "Вистек". Спасатели Донбасса ликвидировали возгорание разрушенных конструкций. К тушению пожара привлекались 7 человек личного состава", - говорится в сообщении.

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Россияне снова обстреляли Бахмут. Разрушен цех завода, - ГСЧС 02
Россияне снова обстреляли Бахмут. Разрушен цех завода, - ГСЧС 03

обстрел (27114) Донецкая область (9636) ГСЧС (4966)


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Его, увы, под ноль сравняют так и так. Вообще нет вариантов иначе, даже если вдруг прямо сейчас США начнут отдавать все свои f35 с пилотами внутри. Не надо рисковать пожарными, максимально безопасно тушить, чтобы оставить как укрепление возможное, но не более.
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09.06.2022 12:59 Ответить
Когда будем руинить этот сцаный московский гадюшник?
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09.06.2022 13:50 Ответить
 
 