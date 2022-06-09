Войска РФ обстреляли школу в Бахмуте, ранены два человека, - ГСЧС. ФОТО
В результате обстрела российскими оккупантами школы в Бахмуте (Донецкая область) ранены два человека.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.
"В Донецкой области в г. Бахмут российская армия обстреляла школу, ранены два человека", - говорится в сообщении.
В ГСЧС уточнили, что враг нанес артиллерийский удар по городу в среду, в результате которого в одной из школ возник пожар, раненые мужчина и женщина направлены в медицинское учреждение.
В ликвидации последствий артиллерийского удара участвовали семь человек личного состава ГСЧС и одна единица техники.
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svetozar
показать весь комментарий09.06.2022 12:57 Ответить Мне нравится 0
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