Войска РФ обстреляли школу в Бахмуте, ранены два человека, - ГСЧС. ФОТО

В результате обстрела российскими оккупантами школы в Бахмуте (Донецкая область) ранены два человека.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области в г. Бахмут российская армия обстреляла школу, ранены два человека", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что враг нанес артиллерийский удар по городу в среду, в результате которого в одной из школ возник пожар, раненые мужчина и женщина направлены в медицинское учреждение.

В ликвидации последствий артиллерийского удара участвовали семь человек личного состава ГСЧС и одна единица техники.







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