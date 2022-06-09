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Войска РФ обстреляли школу в Бахмуте, ранены два человека, - ГСЧС. ФОТО

В результате обстрела российскими оккупантами школы в Бахмуте (Донецкая область) ранены два человека.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, передает Цензор.НЕТ.

"В Донецкой области в г. Бахмут российская армия обстреляла школу, ранены два человека", - говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что враг нанес артиллерийский удар по городу в среду, в результате которого в одной из школ возник пожар, раненые мужчина и женщина направлены в медицинское учреждение.

В ликвидации последствий артиллерийского удара участвовали семь человек личного состава ГСЧС и одна единица техники.

Войска РФ обстреляли школу в Бахмуте, ранены два человека, - ГСЧС 01
Войска РФ обстреляли школу в Бахмуте, ранены два человека, - ГСЧС 02
Войска РФ обстреляли школу в Бахмуте, ранены два человека, - ГСЧС 03

Смотрите: Россияне в течение суток били по Донетчине из тяжелого вооружения. Есть погибшие, – Нацполиция. ФОТО

обстрел (27114) Донецкая область (9636) Бахмут (1602) ГСЧС (4966)


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09.06.2022 12:57 Ответить
 
 