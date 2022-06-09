Росіяни знову обстріляли Бахмут. Зруйновано цех заводу, - ДСНС. ФОТО

Російські окупанти вранці 9 червня завдали артилерійського удару по місту Бахмут Донецької області.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

"Сьогодні зранку Бахмут знову зазнав артилерійського обстрілу. Цього разу влучили у один із цехів ПАТ "Машинобудівний завод "Вістек". Рятувальники Донеччини ліквідували загорання зруйнованих конструкцій. До гасіння пожежі залучалося 7 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

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