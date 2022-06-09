Росіяни знову обстріляли Бахмут. Зруйновано цех заводу, - ДСНС. ФОТО
Російські окупанти вранці 9 червня завдали артилерійського удару по місту Бахмут Донецької області.
Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.
"Сьогодні зранку Бахмут знову зазнав артилерійського обстрілу. Цього разу влучили у один із цехів ПАТ "Машинобудівний завод "Вістек". Рятувальники Донеччини ліквідували загорання зруйнованих конструкцій. До гасіння пожежі залучалося 7 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.
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Kek Jager
показати весь коментар09.06.2022 12:59 Відповісти Мені подобається 0
Chandler Bing
показати весь коментар09.06.2022 13:50 Відповісти Мені подобається 0
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