УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10316 відвідувачів онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
4 197 2

Росіяни знову обстріляли Бахмут. Зруйновано цех заводу, - ДСНС. ФОТО

Російські окупанти вранці 9 червня завдали артилерійського удару по місту Бахмут Донецької області.

Як інфоромує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС.

Росіяни знову обстріляли Бахмут. Зруйновано цех заводу, - ДСНС 01

"Сьогодні зранку Бахмут знову зазнав артилерійського обстрілу. Цього разу влучили у один із цехів ПАТ "Машинобудівний завод "Вістек". Рятувальники Донеччини ліквідували загорання зруйнованих конструкцій. До гасіння пожежі залучалося 7 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли школу у Бахмуті, поранено двох осіб, - ДСНС. ФОТО


Росіяни знову обстріляли Бахмут. Зруйновано цех заводу, - ДСНС 02
Росіяни знову обстріляли Бахмут. Зруйновано цех заводу, - ДСНС 03

обстріл (28449) Донецька область (8447) ДСНС (5105)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Его, увы, под ноль сравняют так и так. Вообще нет вариантов иначе, даже если вдруг прямо сейчас США начнут отдавать все свои f35 с пилотами внутри. Не надо рисковать пожарными, максимально безопасно тушить, чтобы оставить как укрепление возможное, но не более.
показати весь коментар
09.06.2022 12:59 Відповісти
Когда будем руинить этот сцаный московский гадюшник?
показати весь коментар
09.06.2022 13:50 Відповісти
 
 