В Дії запустили новый опрос. Украинцы выбирают дизайн почтовой марки. ФОТО

В приложении Дія запустили уже второй опрос. Будут голосовать за дизайн к почтовой марке "Доброго вечора, ми з України". Опрос продлится с 9 по 15 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Запускаем в Дії уже второй опрос совместно с "Укрпочтой". В прошлый раз мы выбрали название новой марки "Доброго вечора, ми з України", а сейчас пора выбрать ее дизайн. Есть 5 вариантов. Заходите в Дію в раздел "Опрос", чтобы поддержать лучший эскиз", - говорится в сообщении.

Опрос проходит и в Telegram-канале "Укрпочты".

"Один из 5 эскизов, который соберет наибольшее количество лайков на всех платформах, мы воспроизведем в новой почтовой марке уже в июле!", - отмечается в сообщении.





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