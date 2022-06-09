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В Дії запустили новый опрос. Украинцы выбирают дизайн почтовой марки. ФОТО

В приложении Дія запустили уже второй опрос. Будут голосовать за дизайн к почтовой марке "Доброго вечора, ми з України". Опрос продлится с 9 по 15 июня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.

"Запускаем в Дії уже второй опрос совместно с "Укрпочтой". В прошлый раз мы выбрали название новой марки "Доброго вечора, ми з України", а сейчас пора выбрать ее дизайн. Есть 5 вариантов. Заходите в Дію в раздел "Опрос", чтобы поддержать лучший эскиз", - говорится в сообщении.

Опрос проходит и в Telegram-канале "Укрпочты".

"Один из 5 эскизов, который соберет наибольшее количество лайков на всех платформах, мы воспроизведем в новой почтовой марке уже в июле!", - отмечается в сообщении.

В Дії запустили новый опрос. Украинцы выбирают дизайн почтовой марки 01
В Дії запустили новый опрос. Украинцы выбирают дизайн почтовой марки 02

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В Дії запустили новый опрос. Украинцы выбирают дизайн почтовой марки 03
В Дії запустили новый опрос. Украинцы выбирают дизайн почтовой марки 04
В Дії запустили новый опрос. Украинцы выбирают дизайн почтовой марки 05

Укрпочта (310) Федоров Михаил (506) Дія (423)


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Топ комментарии
+22
Це зараз найголовніше питання. Більше обирати ничеого
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09.06.2022 15:11
+14
Круто. ПРо азовців всі забули. Є справи важливіші - чи потрібні українцям пістолети та який дизайн марки...
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09.06.2022 15:26
+14
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09.06.2022 15:40
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Це зараз найголовніше питання. Більше обирати ничеого
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09.06.2022 15:11 Ответить
Ну да! Это сегогдня и сейчас актуално!
Нах...
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09.06.2022 16:05 Ответить
А що ти накажеш зараз народу обирати? Бійці воюють, а цивільні забезпечують моральну підтримку та купуючи, приміром, ті ж самі марки, підтримують нашу багатостраждальну економіку
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09.06.2022 16:07 Ответить
Саме так...
Я б хотів у дії мати можливість скасовувати антинародні закони, знімати і судити пєдосудєй, прокурорів, мерів, депутанів.
Голосувати за рентні ставки з надр, які мають дати в бюджет Карабаси- Барабаси.
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09.06.2022 16:45 Ответить
№2 і №4 Топчик!
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09.06.2022 15:12 Ответить
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09.06.2022 15:40 Ответить
Ты моральный урод либо просто за бабло работаешь
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09.06.2022 20:39 Ответить


Ти безмозкий зелений пітушок, чи за бабло тут кукурікаєш?
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09.06.2022 21:04 Ответить
100% хотів теж саме написати! випередили
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09.06.2022 17:56 Ответить
Nr 2
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09.06.2022 15:14 Ответить
4я вполне збс
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09.06.2022 15:26 Ответить
це ****** важно і потрібне саме зараз - філателісти зелені....
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09.06.2022 15:15 Ответить
тема 4 лучшая, но нарисовано не красиво. Пшеница актуальна, небо....
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09.06.2022 15:16 Ответить
Там где трактор тянет танк - супер, всем в мире понятный образ
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09.06.2022 15:16 Ответить
smatrju kacapam pregoraet znatno
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09.06.2022 15:23 Ответить
, ти бач як російський мережевий гельмінтарій подорвало.
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09.06.2022 15:28 Ответить
Так з КАНАБІСОМ наче вирішили питання на законодавчому рівні, то думаю не довго чекати на реалізацію
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09.06.2022 15:26 Ответить
нагавкайте на союзників, ще сьогодні не гавкали...
забулись за марками?
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09.06.2022 15:18 Ответить
Чергове відволікання уваги, від пройобів влади.
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09.06.2022 15:20 Ответить
а ось це не зрозумів - ССО прирівняли до півнів чи що?

- автора цього дизайну потрібно як русьню посадити на пляшку, а до цього настукати по його тупій русьнявой голові

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09.06.2022 15:22 Ответить
мій вибір 👇

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09.06.2022 15:25 Ответить
да хз нахер он нам нужен вобще увековечивать еще эту потвору
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09.06.2022 15:27 Ответить
Здесь увековечен украинский боец, который накажет гитлера- хутина
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09.06.2022 15:30 Ответить
ну так-то неплохо, но я за 4ю проголосую
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09.06.2022 15:38 Ответить
Цікаво . А ви дійсно з України ?



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Я читаю: 0

Реєстрація: 18.05.2022
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09.06.2022 15:32 Ответить
я на цензоре с 14го года
тут нельзя нормально зарегаться / восстановить аккаунт, а только зайти через соцсети
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09.06.2022 15:36 Ответить
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09.06.2022 16:08 Ответить
Чім далі в ліс тим зліші партизани. Так і з марками. Один дизайн страшніший попереднього. ЗАЇБАЛИ.
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09.06.2022 15:23 Ответить
Трындеть, не мешки ворочать. Нарисуй свою и предложи
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09.06.2022 20:46 Ответить
Круто. ПРо азовців всі забули. Є справи важливіші - чи потрібні українцям пістолети та який дизайн марки...
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09.06.2022 15:26 Ответить
P.S. А щодо марок - мені всі сподобалися, окрім останньої пʼятої. Якось не зрозуміло шо автор хотів тим півнем сказати...
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09.06.2022 15:35 Ответить
№2 самое то. Именно такую фразу путлер боится больше всего.
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09.06.2022 15:27 Ответить
Ця піде- німцам лісти відправляти

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09.06.2022 15:27 Ответить
4
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09.06.2022 15:31 Ответить
відволікання уваги. В країні війна, втрачено 20% територій, гинуть сотні на фронті, а зелені марки штампуюють??? Їм треба одна марка - чорна мітка з надписом ЗРАДНИК і наклеїти собі на лоба
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09.06.2022 15:33 Ответить
таксітськи вибори за звичай тім і закінчуются - війною..
а ви і далі не голосуйте - таксісти і без вас понавибирають...
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09.06.2022 15:48 Ответить
Українців готують до онлайнвиборів, через "дію", як в мокшандії.
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09.06.2022 15:34 Ответить
А до чого тут марка?
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09.06.2022 15:39 Ответить
Шо ты несешь? В кацапетовке скоро интернета не будет, они не смогут ничего делать, да и не дадут им.
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09.06.2022 20:45 Ответить
вийдіть з Дії - ідіть на фронт <65... - дідам ******* на Цензорі...
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09.06.2022 15:38 Ответить
а де варіянт з дорогами на зеленому фоні?
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09.06.2022 15:38 Ответить
Ну, наконец нашли себе пацаны занятие! А то совсем было скучно-денег на дороги никто не дает, приходится как-то занять себя выпуском видосиков величайшим. А тут такое креативное решение-займемся ка мы марками,о!
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09.06.2022 15:41 Ответить
Ты дурак? При чем тут дороги и марки, лишь бы написать что нибудь? Или проплатили пост? Это престиж страны раз, зароботок два. Они окупаются с лихвой. Или те, кто печатает марки должен идти и дороги строить? Может ты жопу оторвешь от дивана и пойдешь работать?
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09.06.2022 20:43 Ответить
С кораблем прям в точку попали, а это не пойми что.
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09.06.2022 15:49 Ответить
похрен на хорту впервые низзя по черешню.ездить кто мне компенсируе 10 ходок..свитолиня или зеленский нахапали мильярдов или этот бобик арестович все ртом щивелит(((((((((((((((((((((марочки
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09.06.2022 15:51 Ответить
Демократію вперто перетворюють у симуляцію демократії.
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09.06.2022 16:04 Ответить
Люди, не беріть участь в цих опитуваннях, це налагодження системи перед переходом на онлайн голосування !!!?? Невже ніхто не розуміє цього??
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09.06.2022 16:14 Ответить
лайно якєсь
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09.06.2022 16:17 Ответить
******* двбйбізмом. Може заодно ще один день єдності? Пісень поспівати?
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09.06.2022 16:49 Ответить
След опрос предлогаю маринад для шашлычков....
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09.06.2022 18:14 Ответить
Хотелось бы в следующей теме в доме обсудить дизайн женского нижнего белья для женщин военных. Но только чтоб одни мужуки предлагали. Очень в тему. Мрачно бы начать и по скорее. А то вдруг войнушка кончится--- идиоты конченые!
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09.06.2022 17:56 Ответить
В
Дие, ошибсЯ чуть в первой фразе.
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09.06.2022 17:58 Ответить
Логично.... Нашей экономике как раз марки для прорыва и не хватает... Ведь борьба с контрабасом в таможне выиграна.... Судебная и налоговые реформы проведены.... Сбу, прокуратура, армия реформированы.... От инвестиций просто отбоя нет...
Вот сейчас марочку выберем.... И заживём..
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09.06.2022 18:13 Ответить
 
 