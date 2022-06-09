В Дії запустили новый опрос. Украинцы выбирают дизайн почтовой марки. ФОТО
В приложении Дія запустили уже второй опрос. Будут голосовать за дизайн к почтовой марке "Доброго вечора, ми з України". Опрос продлится с 9 по 15 июня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram.
"Запускаем в Дії уже второй опрос совместно с "Укрпочтой". В прошлый раз мы выбрали название новой марки "Доброго вечора, ми з України", а сейчас пора выбрать ее дизайн. Есть 5 вариантов. Заходите в Дію в раздел "Опрос", чтобы поддержать лучший эскиз", - говорится в сообщении.
Опрос проходит и в Telegram-канале "Укрпочты".
"Один из 5 эскизов, который соберет наибольшее количество лайков на всех платформах, мы воспроизведем в новой почтовой марке уже в июле!", - отмечается в сообщении.
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Нах...
Я б хотів у дії мати можливість скасовувати антинародні закони, знімати і судити пєдосудєй, прокурорів, мерів, депутанів.
Голосувати за рентні ставки з надр, які мають дати в бюджет Карабаси- Барабаси.
Ти безмозкий зелений пітушок, чи за бабло тут кукурікаєш?
забулись за марками?
- автора цього дизайну потрібно як русьню посадити на пляшку, а до цього настукати по його тупій русьнявой голові
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Реєстрація: 18.05.2022
тут нельзя нормально зарегаться / восстановить аккаунт, а только зайти через соцсети
а ви і далі не голосуйте - таксісти і без вас понавибирають...
Дие, ошибсЯ чуть в первой фразе.
Вот сейчас марочку выберем.... И заживём..