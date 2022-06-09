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У "Дії" запустили нове опитування. Українці обирають дизайн поштової марки. ФОТО

У застосунку "Дія" запустили вже друге опитування. Голосуватимуть за дизайн до поштової марки "Доброго вечора, ми з України". Опитування триватиме з 9 до 15 червня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.

"Запускаємо в Дії вже друге опитування "Укрпоштою". Минулого разу ми вибрали назву нової марки "Доброго вечора, ми з України", а зараз настав час обрати її дизайн. Є 5 варіантів. Заходьте в Дію до розділу "Опитування", щоб підтримати кращий ескіз", - йдеться у повідомленні.

Опитування проходить і у Telegram-каналі "Укрпошти".

"Один з 5 ескізів, який збере найбільшу кількість вподобайок на усіх платформах, ми відтворимо у новій поштовій марці вже в липні!" - зазначається у повідомленні.

У Дії запустили нове опитування. Українці обирають дизайн поштової марки 01
У Дії запустили нове опитування. Українці обирають дизайн поштової марки 02

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У Дії запустили нове опитування. Українці обирають дизайн поштової марки 03
У Дії запустили нове опитування. Українці обирають дизайн поштової марки 04
У Дії запустили нове опитування. Українці обирають дизайн поштової марки 05

Укрпошта (1081) Федоров Михайло (878) Дія (1124)


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Топ коментарі
+22
Це зараз найголовніше питання. Більше обирати ничеого
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09.06.2022 15:11
+14
Круто. ПРо азовців всі забули. Є справи важливіші - чи потрібні українцям пістолети та який дизайн марки...
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09.06.2022 15:26
+14
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09.06.2022 15:40
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Це зараз найголовніше питання. Більше обирати ничеого
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09.06.2022 15:11 Відповісти
Ну да! Это сегогдня и сейчас актуално!
Нах...
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09.06.2022 16:05 Відповісти
А що ти накажеш зараз народу обирати? Бійці воюють, а цивільні забезпечують моральну підтримку та купуючи, приміром, ті ж самі марки, підтримують нашу багатостраждальну економіку
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09.06.2022 16:07 Відповісти
Саме так...
Я б хотів у дії мати можливість скасовувати антинародні закони, знімати і судити пєдосудєй, прокурорів, мерів, депутанів.
Голосувати за рентні ставки з надр, які мають дати в бюджет Карабаси- Барабаси.
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09.06.2022 16:45 Відповісти
№2 і №4 Топчик!
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09.06.2022 15:12 Відповісти
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09.06.2022 15:40 Відповісти
Ты моральный урод либо просто за бабло работаешь
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09.06.2022 20:39 Відповісти


Ти безмозкий зелений пітушок, чи за бабло тут кукурікаєш?
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09.06.2022 21:04 Відповісти
100% хотів теж саме написати! випередили
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09.06.2022 17:56 Відповісти
Nr 2
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09.06.2022 15:14 Відповісти
4я вполне збс
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09.06.2022 15:26 Відповісти
це ****** важно і потрібне саме зараз - філателісти зелені....
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09.06.2022 15:15 Відповісти
тема 4 лучшая, но нарисовано не красиво. Пшеница актуальна, небо....
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09.06.2022 15:16 Відповісти
Там где трактор тянет танк - супер, всем в мире понятный образ
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09.06.2022 15:16 Відповісти
smatrju kacapam pregoraet znatno
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09.06.2022 15:23 Відповісти
, ти бач як російський мережевий гельмінтарій подорвало.
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09.06.2022 15:28 Відповісти
Так з КАНАБІСОМ наче вирішили питання на законодавчому рівні, то думаю не довго чекати на реалізацію
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09.06.2022 15:26 Відповісти
нагавкайте на союзників, ще сьогодні не гавкали...
забулись за марками?
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09.06.2022 15:18 Відповісти
Чергове відволікання уваги, від пройобів влади.
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09.06.2022 15:20 Відповісти
а ось це не зрозумів - ССО прирівняли до півнів чи що?

- автора цього дизайну потрібно як русьню посадити на пляшку, а до цього настукати по його тупій русьнявой голові

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09.06.2022 15:22 Відповісти
мій вибір 👇

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09.06.2022 15:25 Відповісти
да хз нахер он нам нужен вобще увековечивать еще эту потвору
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09.06.2022 15:27 Відповісти
Здесь увековечен украинский боец, который накажет гитлера- хутина
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09.06.2022 15:30 Відповісти
ну так-то неплохо, но я за 4ю проголосую
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09.06.2022 15:38 Відповісти
Цікаво . А ви дійсно з України ?



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Реєстрація: 18.05.2022
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09.06.2022 15:32 Відповісти
я на цензоре с 14го года
тут нельзя нормально зарегаться / восстановить аккаунт, а только зайти через соцсети
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09.06.2022 15:36 Відповісти
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09.06.2022 16:08 Відповісти
Чім далі в ліс тим зліші партизани. Так і з марками. Один дизайн страшніший попереднього. ЗАЇБАЛИ.
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09.06.2022 15:23 Відповісти
Трындеть, не мешки ворочать. Нарисуй свою и предложи
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09.06.2022 20:46 Відповісти
Круто. ПРо азовців всі забули. Є справи важливіші - чи потрібні українцям пістолети та який дизайн марки...
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09.06.2022 15:26 Відповісти
P.S. А щодо марок - мені всі сподобалися, окрім останньої пʼятої. Якось не зрозуміло шо автор хотів тим півнем сказати...
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09.06.2022 15:35 Відповісти
№2 самое то. Именно такую фразу путлер боится больше всего.
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09.06.2022 15:27 Відповісти
Ця піде- німцам лісти відправляти

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09.06.2022 15:27 Відповісти
4
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09.06.2022 15:31 Відповісти
відволікання уваги. В країні війна, втрачено 20% територій, гинуть сотні на фронті, а зелені марки штампуюють??? Їм треба одна марка - чорна мітка з надписом ЗРАДНИК і наклеїти собі на лоба
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09.06.2022 15:33 Відповісти
таксітськи вибори за звичай тім і закінчуются - війною..
а ви і далі не голосуйте - таксісти і без вас понавибирають...
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09.06.2022 15:48 Відповісти
Українців готують до онлайнвиборів, через "дію", як в мокшандії.
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09.06.2022 15:34 Відповісти
А до чого тут марка?
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09.06.2022 15:39 Відповісти
Шо ты несешь? В кацапетовке скоро интернета не будет, они не смогут ничего делать, да и не дадут им.
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09.06.2022 20:45 Відповісти
вийдіть з Дії - ідіть на фронт <65... - дідам ******* на Цензорі...
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09.06.2022 15:38 Відповісти
а де варіянт з дорогами на зеленому фоні?
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09.06.2022 15:38 Відповісти
Ну, наконец нашли себе пацаны занятие! А то совсем было скучно-денег на дороги никто не дает, приходится как-то занять себя выпуском видосиков величайшим. А тут такое креативное решение-займемся ка мы марками,о!
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09.06.2022 15:41 Відповісти
Ты дурак? При чем тут дороги и марки, лишь бы написать что нибудь? Или проплатили пост? Это престиж страны раз, зароботок два. Они окупаются с лихвой. Или те, кто печатает марки должен идти и дороги строить? Может ты жопу оторвешь от дивана и пойдешь работать?
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09.06.2022 20:43 Відповісти
С кораблем прям в точку попали, а это не пойми что.
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09.06.2022 15:49 Відповісти
похрен на хорту впервые низзя по черешню.ездить кто мне компенсируе 10 ходок..свитолиня или зеленский нахапали мильярдов или этот бобик арестович все ртом щивелит(((((((((((((((((((((марочки
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09.06.2022 15:51 Відповісти
Демократію вперто перетворюють у симуляцію демократії.
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09.06.2022 16:04 Відповісти
Люди, не беріть участь в цих опитуваннях, це налагодження системи перед переходом на онлайн голосування !!!?? Невже ніхто не розуміє цього??
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09.06.2022 16:14 Відповісти
лайно якєсь
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09.06.2022 16:17 Відповісти
******* двбйбізмом. Може заодно ще один день єдності? Пісень поспівати?
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09.06.2022 16:49 Відповісти
След опрос предлогаю маринад для шашлычков....
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09.06.2022 18:14 Відповісти
Хотелось бы в следующей теме в доме обсудить дизайн женского нижнего белья для женщин военных. Но только чтоб одни мужуки предлагали. Очень в тему. Мрачно бы начать и по скорее. А то вдруг войнушка кончится--- идиоты конченые!
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09.06.2022 17:56 Відповісти
В
Дие, ошибсЯ чуть в первой фразе.
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09.06.2022 17:58 Відповісти
Логично.... Нашей экономике как раз марки для прорыва и не хватает... Ведь борьба с контрабасом в таможне выиграна.... Судебная и налоговые реформы проведены.... Сбу, прокуратура, армия реформированы.... От инвестиций просто отбоя нет...
Вот сейчас марочку выберем.... И заживём..
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09.06.2022 18:13 Відповісти
 
 