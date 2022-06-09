У "Дії" запустили нове опитування. Українці обирають дизайн поштової марки. ФОТО
У застосунку "Дія" запустили вже друге опитування. Голосуватимуть за дизайн до поштової марки "Доброго вечора, ми з України". Опитування триватиме з 9 до 15 червня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram.
"Запускаємо в Дії вже друге опитування "Укрпоштою". Минулого разу ми вибрали назву нової марки "Доброго вечора, ми з України", а зараз настав час обрати її дизайн. Є 5 варіантів. Заходьте в Дію до розділу "Опитування", щоб підтримати кращий ескіз", - йдеться у повідомленні.
Опитування проходить і у Telegram-каналі "Укрпошти".
"Один з 5 ескізів, який збере найбільшу кількість вподобайок на усіх платформах, ми відтворимо у новій поштовій марці вже в липні!" - зазначається у повідомленні.
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Нах...
Я б хотів у дії мати можливість скасовувати антинародні закони, знімати і судити пєдосудєй, прокурорів, мерів, депутанів.
Голосувати за рентні ставки з надр, які мають дати в бюджет Карабаси- Барабаси.
Ти безмозкий зелений пітушок, чи за бабло тут кукурікаєш?
забулись за марками?
- автора цього дизайну потрібно як русьню посадити на пляшку, а до цього настукати по його тупій русьнявой голові
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Реєстрація: 18.05.2022
тут нельзя нормально зарегаться / восстановить аккаунт, а только зайти через соцсети
а ви і далі не голосуйте - таксісти і без вас понавибирають...
Дие, ошибсЯ чуть в первой фразе.
Вот сейчас марочку выберем.... И заживём..