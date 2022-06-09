За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донетчины, - глава Кириленко. ИНФОГРАФИКА
За сутки на Донетчине от вражеских обстрелов погибли трое гражданских лиц.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.
"Россия убивает гражданских!"
За 9 июня россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке и 1 в Новоукраинке.
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Каждый военный преступник будет наказан!" - говорится в сообщении.
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Ihor Hrytseliak
показать весь комментарий09.06.2022 22:07 Ответить Мне нравится 1
stanis nasvaiko
показать весь комментарий09.06.2022 22:13 Ответить Мне нравится 0
Чайка Київ
показать весь комментарий09.06.2022 22:27 Ответить Мне нравится 1
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