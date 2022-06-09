За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донетчины, - глава Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За сутки на Донетчине от вражеских обстрелов погибли трое гражданских лиц.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских!"

За 9 июня россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке и 1 в Новоукраинке.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Каждый военный преступник будет наказан!" - говорится в сообщении.