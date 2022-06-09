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За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донетчины, - глава Кириленко. ИНФОГРАФИКА

За сутки на Донетчине от вражеских обстрелов погибли трое гражданских лиц.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Россия убивает гражданских!"

За 9 июня россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: 2 в Авдеевке и 1 в Новоукраинке.

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В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Каждый военный преступник будет наказан!" - говорится в сообщении.

За сутки россияне убили 3 мирных жителей Донетчины, - глава Кириленко 01

Автор: 

армия РФ (19210) жертвы (2071) Донбасс (26956) Кириленко Павел (638)


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Якось в одній з програм,котра не є в телемарафоні,і її ведучі також поза цим явищем,розмірковували,а чому не евакуювалася якась частина населення даунбаса.Отже ,є там кілька груп чи категорій,як на мене ,то це ватні категорії всі,але ведучі виділили саме таких : немічні,хворі з обмеженою мобільністю, "я й тут памру",очікувальники асвабадітєлєй,ми с расієй.Тому оця статистика,що знов хтось там загинув,викликає лиш жаль,чому вони такі.
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09.06.2022 22:07 Ответить
Щодня слухаємо, дивимося різних експертів, які розповідають свої прогнози на війну. Може бути і такий: Україна повільно та впевнено виснажує рашку, російський ядерний арсенал уже вийшов з ладу (через вік і корупцію), фактично він контролюється Штатами. Коротше, Штати з британцями, Україною та іншими союзниками завдають нищівного удару по вже напівмертвій РФ. Далі за планом - розділ РФ на сектори окупації.
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09.06.2022 22:13 Ответить
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09.06.2022 22:27 Ответить
 
 