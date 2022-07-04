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Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Генштаб ВСУ опубликовал видео и фото работы американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.

Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении 01
Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении 02
Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении 03

Смотрите: HIMARS уже работают в интересах обороны Украины, - Залужный. ВИДЕО

Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении 04
Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении 05
Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении 06
Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении 07

Также смотрите: Системы HIMARS уже уничтожают российских оккупантов. ВИДЕО

Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении 08

РСЗО (195)


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Топ комментарии
+63
краще б вільху будував
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04.07.2022 17:09
+46
Три машинки сразу. Если учесть, что бахает сразу и на Донбассе и на Херсонщине то машинок явно не 4 шт.)))
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04.07.2022 17:03
+32
Ось для чого Вова будував дороги!Щоб краще та мобільніше мочити орків!
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04.07.2022 17:02
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шедеврально!
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04.07.2022 19:05 Ответить
Гоголь -не иначе...
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04.07.2022 19:21 Ответить
Це тролінг каZZапсін - без маскування, прямо на дорозі?
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04.07.2022 17:28 Ответить
Яка краса !!!
З Днем Незалежності, Америко !!! Дякуємо !!!
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04.07.2022 17:30 Ответить
Ну а результат?Що там далі,на "напрямку"?
Чи це бадьорісті фото на фоні чергового відступу від Лісічанска?
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04.07.2022 17:31 Ответить
Не засмучуйся. Посильний з ГШ вже біжить до тебе з доповіддю.
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04.07.2022 17:44 Ответить
Это они что, асфальт клованский портят?
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04.07.2022 17:37 Ответить
він що за свої кошти це робив? Наші податки-відкати=дороги. Ось таке рівняння.
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04.07.2022 17:52 Ответить
Це, мабуть, по мелітопольському аеродромі, де кацапська база, відпрацювали. Якої, як каже мер, вже не стало.
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04.07.2022 17:39 Ответить
Не достанет до Мелитополя
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04.07.2022 17:51 Ответить
80 км добиває з запасом.
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04.07.2022 18:34 Ответить
Напомнить тебе мелитопольский аэропорт пару дней назад?
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04.07.2022 21:33 Ответить
Хорошая машинка но пакет на 6 ракет маловато будет
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04.07.2022 17:39 Ответить
Каждая ракета достигает своей цели. Это лучше чем 3 пакета ракет к град или ураган
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04.07.2022 17:45 Ответить
6 сугубо по целям. А 20 в "ураганах" или "градах"-по площадям.
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04.07.2022 17:47 Ответить
С такой точностью, как у них и 6 ракет хватает. Поищи тут, на Цензоре, был коментарий под видео, что в Мелитопольском аэропорту было уничтожено все после их залпа..
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04.07.2022 17:47 Ответить
HIMARS супер!
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04.07.2022 18:58 Ответить
Кількість вибухівки більша як в ураганах. По факту HIMARS це не РЗСО, а високоточні ракети
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04.07.2022 17:51 Ответить
випадково читав про порівння РСЗВ ВОВ. ЧА і Вермахту. Дальність однакова. Німецькі у 2 рази більше вибухівки. Розліт снарядів? у Катюші 250-300 м, у Ванюши 40-50 м. У німців комплект 6 штук на причепі, у ЧА 24на авто. Пояснювали,що такий розліт викликаний якістю виготовлення самого снаряда (з сталистого чугуна) а німці пояснювали нестабільністю горіння палива (як то так). ЧА таки взяла рамні станки від вермахту по 6 штук. 60 відсотків пострілів було з рам. Америкоси теж стріляють з рам. А в роки війни америкоси свою РСЗВ ставили в рамах навіть на танки і управляли з танка.
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04.07.2022 18:41 Ответить
так перезарядка пакета 5 минут .Тут в каждой ракете 90 кг взрывчатки + 80 000 вольфрамовых шариков. Нужны еще пакеты на 2 ракеты там круче искандера.
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04.07.2022 18:38 Ответить
У свинособак спекотно буде.
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04.07.2022 17:43 Ответить
Надо чтобы московиты своей шкурой почувствовали: сегодня 4 июля !
День Независимости США !
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04.07.2022 17:56 Ответить
І мінус один склад кацапів зі снарядами
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04.07.2022 18:12 Ответить
Вот что Химарс животворящий делает. Посылает мацкалям благодатный огонь. Ляпота.
Папы Римского на их фоне ещё нехватает. С его благословением. Вроде скоро должен приехать.
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04.07.2022 18:13 Ответить
Пишите уже провильно- хаймерс...
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04.07.2022 19:28 Ответить
Himars. Так устроит? Училка.
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04.07.2022 20:57 Ответить
Хотя. Гуглпереводчик выдает Химарс.
Значит. Училка из тебя никакая
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04.07.2022 21:01 Ответить
High Mobility Artillery Rocket System)
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04.07.2022 22:34 Ответить
Я лично , то есть - это очень субъективно , такие видео не публиковал бы.
Лучше брать пример с Израиля , где крайне жёсткая цензура в освещении действий армии!
И такие ценные игрушки маскировал бы при передвижении.
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04.07.2022 18:26 Ответить
Але ж народ чимсь треба надихати. Не лише тим, що з Лисичанська вийшли без втрат.
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04.07.2022 18:38 Ответить
Хтось казав, що асфальтом кидатись не можна! Ось воно, вам піста Лапті, асфальту у нас дохеріща!!

А якщо серйозно, то сьогодні якось аж забагато насипають кацапам, а ще не вечір. Чи це підбурка за тиждень?
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04.07.2022 18:42 Ответить
круті кабіни
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04.07.2022 18:45 Ответить
Блін, якак краса! А як тихо ракети вилітають! Шкода, що у нас таких машин мало ((
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04.07.2022 18:52 Ответить
Все прекрасно. Лише музичний супровід дебільний!!!
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04.07.2022 18:53 Ответить
ЦАХАЛ показував відео з своїх бомб при знищенні Панцирів рузге в Сирії, а Ізраїлі також захоплювались і говорили - частіше і більше.
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04.07.2022 18:56 Ответить
Вы бурят? Как я рад! (с)
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04.07.2022 19:14 Ответить
Не забувайте про супутники рф, аеророзвідку та інше. Ця інформація співставлена з іншими даними може бути корисною для ординців, особливо, щодо відстеження шляхів переміщення техніки.
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04.07.2022 19:20 Ответить
Красавцы!
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04.07.2022 19:37 Ответить
Там вроде с дороги идёт запуск и струя начального выхлопа бьёт прямо в асфальт. Шо с ним после залпа происходит? Кто знает? Выгорает он, или нет?...
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04.07.2022 20:11 Ответить
Потрібно запитати у водія легковушки,якого *поставили на паузу*,йому ж повезло бачив все вживу.
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04.07.2022 20:56 Ответить
Long live the UNITED STATES!
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04.07.2022 20:18 Ответить
Оце вещь,нам нужны тысячи ракет
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04.07.2022 20:43 Ответить
А нельзя тихо, не афишируя, не выдавая себя?
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04.07.2022 23:03 Ответить
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