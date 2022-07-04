Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Генштаб ВСУ опубликовал видео и фото работы американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.







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