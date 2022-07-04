Работа американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Генштаб ВСУ опубликовал видео и фото работы американского РСЗО HIMARS на Запорожском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в фейсбуке.
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+63 Ihor Demkiv #524736
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+32 Ivan Ivanov #437477
показать весь комментарий04.07.2022 17:02
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З Днем Незалежності, Америко !!! Дякуємо !!!
Чи це бадьорісті фото на фоні чергового відступу від Лісічанска?
День Независимости США !
Папы Римского на их фоне ещё нехватает. С его благословением. Вроде скоро должен приехать.
Значит. Училка из тебя никакая
Лучше брать пример с Израиля , где крайне жёсткая цензура в освещении действий армии!
И такие ценные игрушки маскировал бы при передвижении.
А якщо серйозно, то сьогодні якось аж забагато насипають кацапам, а ще не вечір. Чи це підбурка за тиждень?