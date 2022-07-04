Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Генштаб ЗСУ опублікував відео та фото роботи американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.







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