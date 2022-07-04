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Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Генштаб ЗСУ опублікував відео та фото роботи американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку 01
Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку 02
Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку 03

Також дивіться: HIMARS вже працюють в інтересах оборони України, - Залужний. ВIДЕО

Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку 04
Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку 05
Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку 06
Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку 07

Також читайте: Ще чотири HIMARS Україна отримає в середині літа, - Пентагон

Робота американської РСЗВ HIMARS на Запорізькому напрямку 08

Автор: 

РСЗВ (208)


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Топ коментарі
+63
краще б вільху будував
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04.07.2022 17:09
+46
Три машинки сразу. Если учесть, что бахает сразу и на Донбассе и на Херсонщине то машинок явно не 4 шт.)))
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04.07.2022 17:03
+32
Ось для чого Вова будував дороги!Щоб краще та мобільніше мочити орків!
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04.07.2022 17:02
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шедеврально!
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04.07.2022 19:05 Відповісти
Гоголь -не иначе...
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04.07.2022 19:21 Відповісти
Це тролінг каZZапсін - без маскування, прямо на дорозі?
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04.07.2022 17:28 Відповісти
Яка краса !!!
З Днем Незалежності, Америко !!! Дякуємо !!!
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04.07.2022 17:30 Відповісти
Ну а результат?Що там далі,на "напрямку"?
Чи це бадьорісті фото на фоні чергового відступу від Лісічанска?
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04.07.2022 17:31 Відповісти
Не засмучуйся. Посильний з ГШ вже біжить до тебе з доповіддю.
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04.07.2022 17:44 Відповісти
Это они что, асфальт клованский портят?
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04.07.2022 17:37 Відповісти
він що за свої кошти це робив? Наші податки-відкати=дороги. Ось таке рівняння.
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04.07.2022 17:52 Відповісти
Це, мабуть, по мелітопольському аеродромі, де кацапська база, відпрацювали. Якої, як каже мер, вже не стало.
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04.07.2022 17:39 Відповісти
Не достанет до Мелитополя
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04.07.2022 17:51 Відповісти
80 км добиває з запасом.
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04.07.2022 18:34 Відповісти
Напомнить тебе мелитопольский аэропорт пару дней назад?
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04.07.2022 21:33 Відповісти
Хорошая машинка но пакет на 6 ракет маловато будет
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04.07.2022 17:39 Відповісти
Каждая ракета достигает своей цели. Это лучше чем 3 пакета ракет к град или ураган
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04.07.2022 17:45 Відповісти
6 сугубо по целям. А 20 в "ураганах" или "градах"-по площадям.
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04.07.2022 17:47 Відповісти
С такой точностью, как у них и 6 ракет хватает. Поищи тут, на Цензоре, был коментарий под видео, что в Мелитопольском аэропорту было уничтожено все после их залпа..
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04.07.2022 17:47 Відповісти
HIMARS супер!
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04.07.2022 18:58 Відповісти
Кількість вибухівки більша як в ураганах. По факту HIMARS це не РЗСО, а високоточні ракети
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04.07.2022 17:51 Відповісти
випадково читав про порівння РСЗВ ВОВ. ЧА і Вермахту. Дальність однакова. Німецькі у 2 рази більше вибухівки. Розліт снарядів? у Катюші 250-300 м, у Ванюши 40-50 м. У німців комплект 6 штук на причепі, у ЧА 24на авто. Пояснювали,що такий розліт викликаний якістю виготовлення самого снаряда (з сталистого чугуна) а німці пояснювали нестабільністю горіння палива (як то так). ЧА таки взяла рамні станки від вермахту по 6 штук. 60 відсотків пострілів було з рам. Америкоси теж стріляють з рам. А в роки війни америкоси свою РСЗВ ставили в рамах навіть на танки і управляли з танка.
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04.07.2022 18:41 Відповісти
так перезарядка пакета 5 минут .Тут в каждой ракете 90 кг взрывчатки + 80 000 вольфрамовых шариков. Нужны еще пакеты на 2 ракеты там круче искандера.
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04.07.2022 18:38 Відповісти
У свинособак спекотно буде.
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04.07.2022 17:43 Відповісти
Надо чтобы московиты своей шкурой почувствовали: сегодня 4 июля !
День Независимости США !
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04.07.2022 17:56 Відповісти
І мінус один склад кацапів зі снарядами
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04.07.2022 18:12 Відповісти
Вот что Химарс животворящий делает. Посылает мацкалям благодатный огонь. Ляпота.
Папы Римского на их фоне ещё нехватает. С его благословением. Вроде скоро должен приехать.
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04.07.2022 18:13 Відповісти
Пишите уже провильно- хаймерс...
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04.07.2022 19:28 Відповісти
Himars. Так устроит? Училка.
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04.07.2022 20:57 Відповісти
Хотя. Гуглпереводчик выдает Химарс.
Значит. Училка из тебя никакая
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04.07.2022 21:01 Відповісти
High Mobility Artillery Rocket System)
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04.07.2022 22:34 Відповісти
Я лично , то есть - это очень субъективно , такие видео не публиковал бы.
Лучше брать пример с Израиля , где крайне жёсткая цензура в освещении действий армии!
И такие ценные игрушки маскировал бы при передвижении.
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04.07.2022 18:26 Відповісти
Але ж народ чимсь треба надихати. Не лише тим, що з Лисичанська вийшли без втрат.
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04.07.2022 18:38 Відповісти
Хтось казав, що асфальтом кидатись не можна! Ось воно, вам піста Лапті, асфальту у нас дохеріща!!

А якщо серйозно, то сьогодні якось аж забагато насипають кацапам, а ще не вечір. Чи це підбурка за тиждень?
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04.07.2022 18:42 Відповісти
круті кабіни
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04.07.2022 18:45 Відповісти
Блін, якак краса! А як тихо ракети вилітають! Шкода, що у нас таких машин мало ((
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04.07.2022 18:52 Відповісти
Все прекрасно. Лише музичний супровід дебільний!!!
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04.07.2022 18:53 Відповісти
ЦАХАЛ показував відео з своїх бомб при знищенні Панцирів рузге в Сирії, а Ізраїлі також захоплювались і говорили - частіше і більше.
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04.07.2022 18:56 Відповісти
Вы бурят? Как я рад! (с)
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04.07.2022 19:14 Відповісти
Не забувайте про супутники рф, аеророзвідку та інше. Ця інформація співставлена з іншими даними може бути корисною для ординців, особливо, щодо відстеження шляхів переміщення техніки.
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04.07.2022 19:20 Відповісти
Красавцы!
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04.07.2022 19:37 Відповісти
Там вроде с дороги идёт запуск и струя начального выхлопа бьёт прямо в асфальт. Шо с ним после залпа происходит? Кто знает? Выгорает он, или нет?...
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04.07.2022 20:11 Відповісти
Потрібно запитати у водія легковушки,якого *поставили на паузу*,йому ж повезло бачив все вживу.
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04.07.2022 20:56 Відповісти
Long live the UNITED STATES!
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04.07.2022 20:18 Відповісти
Оце вещь,нам нужны тысячи ракет
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04.07.2022 20:43 Відповісти
А нельзя тихо, не афишируя, не выдавая себя?
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04.07.2022 23:03 Відповісти
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