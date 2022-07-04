Под Одессой обнаружили четырех погибших дельфинов. ФОТО

От врага гибнут не только люди, продолжают гибнуть самые умные существа Черного моря – дельфины. В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" снова найдены три погибших дельфина азовки, а неподалеку от нацпарка найден дельфин-белобочка.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке эколог, доктор биологических наук, профессор, научный журналист Иван Русев.

Как рассказал Иван Русев, всего с начала полномасштабного вторжения именно из-за войны войны погибли около трех тысяч дельфинов.

"Известно, что рашисты перекрыли судоходство в Черном море и заминировали северо-западную часть акватории моря. Боевые действия происходят с применением надводных и подлодок, где используются гидролокаторы. В результате использования гидролокаторов (сонарей) создаются мощные звуки, которые негативно влияют на здоровье животных: дельфины попадают в зону облучения навигационных приборов судов, что выводит из строя их органы навигации и эхолокации. Страдают дельфины также и от мощных взрывов во время продолжающейся уже несколько дней подряд бомбардировки. При поражении органов навигации и слуха, дельфины не могут применить эхолокацию, то есть они становятся фактически "слепыми". Утратив ориентацию животные теряют акустический контроль над средой. "Слепые" дельфины находятся в стрессе и панике, не могут ориентироваться в пространстве. В результате они попадают на всяческие препятствия, в том числе и мины, разбиваются о скалы", - сообщил профессор.

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И главное – такие "парализованные" дельфины не могут подстрелить рыбу и быстро истощаются. Ослабленные от удара гидролокаторов дельфины, "слепые", в стрессовом состоянии резко теряют иммунитет и становятся объектом автономного заражения возбудителями инфекций, вирусы которых в них живут постоянно. Это, прежде всего, характерный для дельфинов вирус – морбилливирус.

Истощенные дельфины – слабые дельфины, они попадают в сетки турецких рыбаков, даже не реагируя на пингеры (специальное устройство-отпугиватель дельфинов, которые турецкие рыбаки устанавливают на сетках).









Как отметил эколог, российские ученые причиной многочисленной гибели дельфинов в Черном море называют инфекционные болезни и попадание в сеть, но эти версии Русев опровергает вышеуказанными аргументами. "Во время военных действий инфекции являются вторичным явлением. Здоровые дельфины имеют сильную иммунную систему и их гибель от инфекций крайне редка. Основная причина - военные действия", - отмечает ученый.

Он подчеркивает, что для восстановления популяций дельфинов после победы необходимо будет быстро создать в Северо-Западной акватории Черного моря заповедник или национальный природный парк, обширный по площади (не менее 3000 км. кв.) или существенно увеличить акватории Национального природного парка "Тузловские". где будет исключен любой агрессивный фактор сдерживания воспроизводства и восстановления популяций.