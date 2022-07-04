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Під Одесою виявили чотирьох загиблих дельфінів. ФОТО

Від ворога гинуть не тільки люди, продовжують гинути найрозумніші істоти Чорного моря – дельфіни. В Національному природному парку "Тузлівські лимани" знову знайдено трьох загиблих дельфінів азовки, а неподалік від нацпарку знайдено дельфіна білобочку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці еколог, доктор біологічних наук, професор, науковий журналіст Іван Русєв.

Як розповів Іван Русєв, загалом від початку повномасштабного вторгнення саме через війну загинуло близько трьох тисяч дельфінів. 

"Відомо, що рашисти перекрили судноплавство в Чорному морі та замінували північно-західну частину акваторії моря. Бойові дії відбуваються із застосуванням надводних та підводних човнів, де використовуються гідролокатори. Внаслідок використання гідролока́торів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров`я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації та ехолокації. Страждають дельфіни також і від потужних вибухів під час бомбардування, яке триває вже декілька днів підряд. При уражені органів навігації і слуху, дельфіни не можуть застосувати ехолокацію, тобто вони стають фактично "сліпими". Втративши орієнтацію тварини втрачають акустичний контроль над середовищем. "Сліпі" дельфіни перебувають у стресі та паніці, не можуть орієнтуватися в просторі. У результаті вони потрапляють на усілякі перешкоди, зокрема й міни, розбиваються об скелі", - повідомив професор.

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І головне - такі "паралізовані" дельфіни не можуть вполювати рибу та швидко виснажуються. Ослаблені від удару гідролокаторів дельфіни, "сліпі", в стресовому стані різко втрачають імунітет і стають об'єктом автономного зараження збудниками інфекцій, віруси яких в них живуть постійно. Це, насамперед, характерний для дельфінів вірус – морбіллівірус

Виснажені дельфіни - слабкі дельфіни, вони потрапляють до сіток турецьких рибалок, навіть не реагуючи на пінгери (спеціальний пристрій-відлякувач дельфінів, які турецькі рибалки встановлюють на сітках).

Під Одесою виявили чотирьох загиблих дельфінів 01
Під Одесою виявили чотирьох загиблих дельфінів 02
Під Одесою виявили чотирьох загиблих дельфінів 03
Під Одесою виявили чотирьох загиблих дельфінів 04

Як зазначив еколог, російські вчені причиною багаточисельної загибелі дельфінів у Чорному морі називають інфекційні хвороби та потрапляння в сіті, але ці версії Русєв спростовує вказаними вище аргументами. "Під час воєнних дій, інфекції є вторинним явищем. Здорові дельфіни мають сильну імунну систему і їх загибель від інфекцій вкрай рідкісна. Основна причина - військові дії", - наголошує вчений.

Він підкреслює, що для відновлення популяцій дельфінів після перемоги необхідно буде швидко створити в Північно-Західній акваторії Чорного моря заповідник чи національний природний парк, великий за площею (щонайменше 3000 км. кв.) або суттєво збільшити акваторії Національного природного парку "Тузлівські лимани", де буде виключено будь який агресивний фактор стримування відтворення та відновлення популяцій.

Автор: 

дельфін (27) заповідник (103) Одеська область (3215) Чорне море (1668) Русєв Іван (2)


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Жаль, очень жаль, что это дельфины, а не московиты.
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04.07.2022 17:44 Відповісти
Судя по цифрам, за каждого дельфина сдохло больше 10 кацапов...
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04.07.2022 18:19 Відповісти
они припліли с москві...там тоже речка
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04.07.2022 22:31 Відповісти
Вважаю, треба скликати позачергове засідання ради базпеки ООН!
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04.07.2022 18:18 Відповісти
У Дністровському лимані неймовірна кількість дохлої риби. Чи вибухи, чи отруєння? Когось це цікавить?
Чотири дельфіна це так... По розумовим здібностям, це всеодно, що чотири виборця зеленського...
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04.07.2022 18:21 Відповісти
"...через війну загинуло близько трьох тисяч дельфінів..." І це ще не кінець, бо війна не закінчилась, розумнику.
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04.07.2022 21:02 Відповісти
кацапи то є ракова пухлина Землі
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04.07.2022 18:20 Відповісти
Неймовірно шкода й жаль дельфінів. Чесні, порядні, добрі,розумні тваринки. За них вищий розум жахливо покарає москалів.
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04.07.2022 19:53 Відповісти
 
 