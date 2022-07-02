На узбережжі в Одеській області вибухнула міна
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У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області на узбережжі вибухнула міна, обставини уточнюються.
Про це, як передає Цензор.НЕТ, повідомляє Суспільне з посиланням на начальника пресцентру Cил оборони Півдня України Наталію Гуменюк.
"У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області на узбережжі підірвалася міна", - поінформувала Гуменюк.
За даними військових, обставини та кількість травмованих уточнюють.
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Просто буквально годину тому повернувся із Сергіївки - два дні там працював...
Фото - ілюстративне, інших нема, бо військова адміністрація не допускає туди нікого!
Толя. Я стpілять хочу!