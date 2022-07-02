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На узбережжі в Одеській області вибухнула міна

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пляж,одещина,міна

У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області на узбережжі вибухнула міна, обставини уточнюються.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, повідомляє Суспільне з посиланням на начальника пресцентру Cил оборони Півдня України Наталію Гуменюк.

"У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області на узбережжі підірвалася міна", - поінформувала Гуменюк.

За даними військових, обставини та кількість травмованих уточнюють.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна. ФОТО

Автор: Роман Свиридович
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ОДИН погид второй кантужен , дебилы хотели к воде пройти.
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02.07.2022 20:07 Відповісти
Ты, напевно, не розумієш, що дебіли не ті, хто хоче скупатись в морі, а ті, хто хоче захопити чужу землю!
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02.07.2022 20:12 Відповісти
да, это не совсем каролино-бугаз.
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02.07.2022 20:08 Відповісти
Перепрошую - а де?

Просто буквально годину тому повернувся із Сергіївки - два дні там працював...
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02.07.2022 20:14 Відповісти
к новости о морских минах в фототеке Цензора есть одно единственное дежурное фото с МЯМ на берегу.
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02.07.2022 20:25 Відповісти
І шо?

Фото - ілюстративне, інших нема, бо військова адміністрація не допускає туди нікого!
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02.07.2022 22:06 Відповісти
Миша. Скажи, Толя, "за*бал ти меня, папа, сваімі ахвіцеpами, я на моpе їду купаться. Хочеш купаться?

Толя. Я стpілять хочу!
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02.07.2022 22:29 Відповісти
 
 