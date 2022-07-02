На узбережжі в Одеській області вибухнула міна

У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області на узбережжі вибухнула міна, обставини уточнюються.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, повідомляє Суспільне з посиланням на начальника пресцентру Cил оборони Півдня України Наталію Гуменюк.

"У курортному селищі Кароліно-Бугаз Одеської області на узбережжі підірвалася міна", - поінформувала Гуменюк.

За даними військових, обставини та кількість травмованих уточнюють.

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