На побережье в Одесской области взорвалась мина
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В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области на побережье взорвалась мина, обстоятельства уточняются.
Об этом, как передает Цензор.НЕТ, сообщает Суспільне со ссылкой на начальника пресс-центра Cил обороны "Півдня" Украины Наталию Гуменюк.
"В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области на побережье взорвалась мина", – проинформировала Гуменюк.
По данным военных, обстоятельства и количество травмированных уточняется.
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