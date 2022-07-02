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На побережье в Одесской области взорвалась мина

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пляж,одещина,міна

В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области на побережье взорвалась мина, обстоятельства уточняются.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, сообщает Суспільне со ссылкой на начальника пресс-центра Cил обороны "Півдня" Украины Наталию Гуменюк.

"В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области на побережье взорвалась мина", – проинформировала Гуменюк.

По данным военных, обстоятельства и количество травмированных уточняется.

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ОДИН погид второй кантужен , дебилы хотели к воде пройти.
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02.07.2022 20:07 Ответить
Ты, напевно, не розумієш, що дебіли не ті, хто хоче скупатись в морі, а ті, хто хоче захопити чужу землю!
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02.07.2022 20:12 Ответить
да, это не совсем каролино-бугаз.
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02.07.2022 20:08 Ответить
Перепрошую - а де?

Просто буквально годину тому повернувся із Сергіївки - два дні там працював...
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02.07.2022 20:14 Ответить
к новости о морских минах в фототеке Цензора есть одно единственное дежурное фото с МЯМ на берегу.
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02.07.2022 20:25 Ответить
І шо?

Фото - ілюстративне, інших нема, бо військова адміністрація не допускає туди нікого!
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02.07.2022 22:06 Ответить
Миша. Скажи, Толя, "за*бал ти меня, папа, сваімі ахвіцеpами, я на моpе їду купаться. Хочеш купаться?

Толя. Я стpілять хочу!
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02.07.2022 22:29 Ответить
 
 