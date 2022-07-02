На побережье в Одесской области взорвалась мина

В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области на побережье взорвалась мина, обстоятельства уточняются.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, сообщает Суспільне со ссылкой на начальника пресс-центра Cил обороны "Півдня" Украины Наталию Гуменюк.

"В курортном поселке Каролино-Бугаз Одесской области на побережье взорвалась мина", – проинформировала Гуменюк.

По данным военных, обстоятельства и количество травмированных уточняется.

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