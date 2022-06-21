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На одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна. ФОТО

Ввечері 21 червня на один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну. Боєприпас здетонував.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Одеса.

На одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна 01

Зазначається, що міна здетонувала біля села Сичавка Южненської громади.

На одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна 02

Вибух уразив близько 100 метрів навколо боєприпасу. На момент підриву відпочивальники на пляжі були відсутні.

На одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На пляжі в Одеській області підірвався відпочивальник, незважаючи на попередження про міни. ВIДЕО

На одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна 04

Автор: 

мінування (1218) Одеська область (3210) пляж (154)


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Топ коментарі
+7
Судячи з останнього фото, ролети від протикорабельної міни не захищають...
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21.06.2022 20:57
+3
в таком случае тьі наверняка не видишь смьісла в ракетах летящих в нефтебазьі и НПЗ? Думаешь мьі сами решили избавить себя от лишнего бензина?
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21.06.2022 21:18
+2
Судя по фото - это древняя как говно мамонта обычная ЯМ, поэтому кацапская. Если мы и минировали отдельные участки дна побережья, то противодесантными ПДМами и ЯРМами. Поэтому - нит. Это не наша.
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21.06.2022 22:26
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Судячи з останнього фото, ролети від протикорабельної міни не захищають...
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21.06.2022 20:57 Відповісти
Відгукніться, хто бачить логіку в мінуванні моря росіянами.
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21.06.2022 21:11 Відповісти
вони тих мін стільки вже наклепали, що не знають куди й подіти. Тому й мінують всюди ...
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21.06.2022 21:16 Відповісти
в таком случае тьі наверняка не видишь смьісла в ракетах летящих в нефтебазьі и НПЗ? Думаешь мьі сами решили избавить себя от лишнего бензина?
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21.06.2022 21:18 Відповісти
Де логіка замінувати, а потім не мати змоги напасти через свої ж міни.
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21.06.2022 21:52 Відповісти
дык пробовали десант, не получилось - заминировали, чтобы Хйло на мины не пустил, логика?
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21.06.2022 22:01 Відповісти
логіка не пускать транспортні кораблі ... акваторію мінували не всю.. але мінами без кріплення .. плавучими... вони ж не мінували побережжя криму .. у нас нема чим мінувати і всі міни залишилися в 14 у криму
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21.06.2022 22:49 Відповісти
✅ Повне блокування невійськового трафіку в Чорному морі біля берегів України.
✅ Створення інформаційних приводів для дискредитації ЗСУ в випадках підриву цивільних чи будь-яких суден.
✅ Створення інформаційних приводів для звинувачення України в продовольчій кризі в світі.
і тд.
Аргумент "Там на них свіжий спрей з укр. написами" дуже слабенький.
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21.06.2022 21:56 Відповісти
Можливо ви і праві, невже недалекоглядні росіяни думали про блокування трафіку, особливо невійськового, дискредитацію чи кризу. Це другорядні задачі, які постають перед ними, коли основна задача невиконана або виконана, а саме захоплення території. Це тільки моя думка - я не експерт, тому і запитувала.
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21.06.2022 23:09 Відповісти
Блокування ЛЮБОГО трафіку, яка унеможливіть, чи обмежить можливість маневру(економічного чи військового) - це і є стратегія, яка призводить автоматично до відповідної кризи.. І це не другорядні, а ГОЛОВНІ завдання, які необхідно виконати, за для виконання основної задачі.
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27.06.2022 23:28 Відповісти
запретить гражданским судам подходить к украинским портам, нет? к тому же, чтобы минировать, наверное, нужны корабли, которых у нас вроде как не сильно много.
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21.06.2022 21:59 Відповісти
я вижу.
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21.06.2022 22:03 Відповісти
От і я про те ж. Це не російські
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21.06.2022 21:49 Відповісти
Уяви собі що вони і правда не кацапські , а ті що залишилися у Криму після його захоплення у 2014 (( Встановлені вони кацапами . Там багато чого залишилося , одних Буків щось чи 50 чи 60 , склади зброї , бойові літаки на аеродромі Бельбек ( це там де героїчно пілоти крокували замість того щоб літаки на материк перегнати ) , військові кораблі , які замість того щоб вивести у відкрите море зрадники -командири залишили у бухтах щоб потім "героїчно" кацапів що їх захоплювали водичкою поливати (( Потім ту зброю вісім років проти нас на Донбасі використовували ,,,,,,
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21.06.2022 22:20 Відповісти
Судя по фото - это древняя как говно мамонта обычная ЯМ, поэтому кацапская. Если мы и минировали отдельные участки дна побережья, то противодесантными ПДМами и ЯРМами. Поэтому - нит. Это не наша.
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21.06.2022 22:26 Відповісти
чтобы их не гнали на убой, чтобы закрыть иностранным судам доступ к украинскому побережью?
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21.06.2022 22:02 Відповісти
За твоєю логікою - всі мінні поля в Україні ми самі встановили бо захищаємося ? Саме тому весь схід у протипіхотних мінах забороненого зразка яких Україна вже давно позбулася або ніколи не мала - пелюсткових та сейсмічних ((
Тепер до головного - якого хрєна ? - та того хрєна що не встанови кацапія ці мінні полі -дивися Україна щось могла б і по морю доставити , а так ......... Ну ти ж у нас розумний , знаєш що їх тільки ті хто обороняється встановлює ((
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21.06.2022 22:12 Відповісти
Ввімкни свої , спец , ти хоч розумієш що таке мінне поле , чи тобі приснилося що заміноване все Чорне море ? Ти коли кудись їдеш - дорогою рухаєшся чи навпростець полями бо так швидше ? Мозговитий ти наш ((
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21.06.2022 22:24 Відповісти
Міна пливла собі пливла і зачепилась рогом за берег.
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21.06.2022 21:35 Відповісти
А зелёные дегенераты -зеля с монастырским ,на днях ,открыть "безопасные " предложили...
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21.06.2022 22:03 Відповісти
А ВЦА одеська сказала що пляжі це лінія фронту (( так що шашликів поїли вже , слухайте і далі найверховнішого з надполіцейським ((
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21.06.2022 22:29 Відповісти
Цим лайном московія загадила все Чорне море. Тепер цю заразу може викинути на будь-який пляж в Туреччині, Україні чи того самого Криму.
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22.06.2022 06:30 Відповісти
 
 