На одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна. ФОТО
Ввечері 21 червня на один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну. Боєприпас здетонував.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Одеса.
Зазначається, що міна здетонувала біля села Сичавка Южненської громади.
Вибух уразив близько 100 метрів навколо боєприпасу. На момент підриву відпочивальники на пляжі були відсутні.
Топ коментарі
+7 mrSmith
показати весь коментар21.06.2022 20:57
+3 ватникобой
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+2 Urs
показати весь коментар21.06.2022 22:26
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і тд.
Аргумент "Там на них свіжий спрей з укр. написами" дуже слабенький.
Тепер до головного - якого хрєна ? - та того хрєна що не встанови кацапія ці мінні полі -дивися Україна щось могла б і по морю доставити , а так ......... Ну ти ж у нас розумний , знаєш що їх тільки ті хто обороняється встановлює ((