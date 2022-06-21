На одному з пляжів Одещини вибухнула російська протикорабельна міна. ФОТО

Ввечері 21 червня на один з пляжів Одещини викинуло російську протикорабельну міну. Боєприпас здетонував.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.Одеса.

Зазначається, що міна здетонувала біля села Сичавка Южненської громади.

Вибух уразив близько 100 метрів навколо боєприпасу. На момент підриву відпочивальники на пляжі були відсутні.

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