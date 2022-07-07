Великобритания передала Польше современную систему ПВО Sky Sabre, - Блащак. ФОТО

Польша получила от Великобритании современную систему противовоздушной обороны Sky Sabre.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

"Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже находится в нашей стране, для гарантий безопасности воздушной зоны Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и доказательство нашей общей заботы относительно безопасности восточного фланга", - написал министр обороны.

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