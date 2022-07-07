Великобритания передала Польше современную систему ПВО Sky Sabre, - Блащак. ФОТО
Польша получила от Великобритании современную систему противовоздушной обороны Sky Sabre.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.
"Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже находится в нашей стране, для гарантий безопасности воздушной зоны Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и доказательство нашей общей заботы относительно безопасности восточного фланга", - написал министр обороны.
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@Zn_Portnova
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https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1544741604136722433 12 ч
В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли нах@й.
Невдало, я би сказала.
А ты уверен, что твоё свеженькое гавно вызовет у читателя неподдельный интерес?