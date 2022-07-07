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Великобритания передала Польше современную систему ПВО Sky Sabre, - Блащак. ФОТО

Польша получила от Великобритании современную систему противовоздушной обороны Sky Sabre.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Великобритания передала Польше современную систему ПВО Sky Sabre, - Блащак 01

"Британская система противовоздушной обороны Sky Sabre уже находится в нашей стране, для гарантий безопасности воздушной зоны Польши. Это результат наших крепких отношений с Великобританией и доказательство нашей общей заботы относительно безопасности восточного фланга", - написал министр обороны.

Читайте: Мы пытаемся разместить бригадную группу в Польше в рамках структур НАТО, - министр обороны Блащак

Великобритания (4952) ПВО (2744) Польша (8409) Блащак Мариуш (79)


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Топ комментарии
+12
Почитай статистику збитих Україною орковських ракет за останні дні. Можливо, усе не так погано і не усі усе знають.
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07.07.2022 09:22
+11
лисый из квартала тоже не скрывает своей помощи Украине. обнародовал, что патриотичную татуху набил себе и тёлке своей.
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07.07.2022 09:27
+8
Что передал Украине Пентагон держится в секрете...кажа Юрий Швец..то что можно...озвучивают...типа Джавелины или Гимарсы...
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07.07.2022 09:17
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Bardzo dobrze!
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07.07.2022 09:12 Ответить
Реально вырисовывается военный союз Великобритания-Польша-Украина, сюда можно Чехов Словаков, всех прибалтов и будет отличная компания. Только у нас нет экономики на нормальную армию пока, будет ли - покажет время.
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07.07.2022 09:13 Ответить
Ще в цю комнанію Швецію і все буде ок.
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07.07.2022 09:26 Ответить
В нас армія, в них економіка
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07.07.2022 10:58 Ответить
А нам еще необязательно, время не пришло....
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07.07.2022 09:13 Ответить
Почитай статистику збитих Україною орковських ракет за останні дні. Можливо, усе не так погано і не усі усе знають.
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07.07.2022 09:22 Ответить
Zato jest mnogo video pro tankov i nezavysemi istocniki uze potverzdajet 836 stuki,realno budet ecio na 30% bolse.Ukraina poteriala 200 tankov i poshti 300 polucila kak trofefiji tolko s kacapov.Jesli vziat texniku nezavisemi istocniki potverzdajet na 4 raza bolse bolse poter u kacapov
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07.07.2022 09:55 Ответить
Информационную войну никто не отменял - это во первых. Во вторых - ты не Гондурасенко, а гандон.
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07.07.2022 10:13 Ответить
Польша також сусід Раші - тим Кьонігсбергом чи то пак Крулевцем
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07.07.2022 10:44 Ответить
Что передал Украине Пентагон держится в секрете...кажа Юрий Швец..то что можно...озвучивают...типа Джавелины или Гимарсы...
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07.07.2022 09:17 Ответить
лисый из квартала тоже не скрывает своей помощи Украине. обнародовал, что патриотичную татуху набил себе и тёлке своей.
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07.07.2022 09:27 Ответить
... а ще лисих похвастався, що "волонтерить на марафоні (в складі 30 рил) видають те що і видавали (лисий і ще одна морда новини якісь "смішні") тільки мол гроші не беруть.
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07.07.2022 09:55 Ответить
Він 23 го клявся що війни і не буде коли всі адекватні люди розуміли що вже точно буде. Звичайний продавець опіуму для легковірних українців
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07.07.2022 09:35 Ответить
Швець - КГБіст і провокатор.
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07.07.2022 11:17 Ответить
Team of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

·

https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1544741604136722433 12 ч

В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли нах@й.
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07.07.2022 09:36 Ответить
мобідьні крематорії не доїхали, да і на компенсації сім'ям зекономлять
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07.07.2022 09:44 Ответить
А нам старий брухт,але й за те дяка
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07.07.2022 09:44 Ответить
невідомо чи втримається на посаді Джонсонюк...під нього риють з усіх щілин..щоб скинути з посади
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07.07.2022 09:53 Ответить
За сколько дней руцкие свиносабаки возьмут Лондон, за два или три?))))
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07.07.2022 10:02 Ответить
Лапоть вирішив українців потролити ?
Невдало, я би сказала.
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07.07.2022 10:11 Ответить
Привет, Лягушонок!
А ты уверен, что твоё свеженькое гавно вызовет у читателя неподдельный интерес?
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07.07.2022 10:11 Ответить
Правильно було б написати непровокативно, що ВБ передала ******* систему ППО не Польщі, а убезпечила такою системою східний фланг НАТО.
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07.07.2022 10:45 Ответить
Интересная вещь. По мобильности как российский Бук, но радиус действия ракет как у С-300.
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07.07.2022 11:51 Ответить
 
 