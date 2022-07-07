Велика Британія надала Польщі сучасну систему ППО Sky Sabre, - Блащак. ФОТО

Польща отримала від Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

"Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, для гарантій безпеки повітряної зони Польщі. Це результат наших міцних відносин із Великою Британією та доказ нашої спільної турботи про безпеку східного флангу", - написав міністр оборони.

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