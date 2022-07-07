Велика Британія надала Польщі сучасну систему ППО Sky Sabre, - Блащак. ФОТО
Польща отримала від Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.
"Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, для гарантій безпеки повітряної зони Польщі. Це результат наших міцних відносин із Великою Британією та доказ нашої спільної турботи про безпеку східного флангу", - написав міністр оборони.
Топ коментарі
+12 Sash #521777
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+11 Fjall_Raven
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+8 Senator S #201477
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@Zn_Portnova
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https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1544741604136722433 12 ч
В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли нах@й.
Невдало, я би сказала.
А ты уверен, что твоё свеженькое гавно вызовет у читателя неподдельный интерес?