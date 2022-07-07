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Велика Британія надала Польщі сучасну систему ППО Sky Sabre, - Блащак. ФОТО

Польща отримала від Великої Британії сучасну систему протиповітряної оборони Sky Sabre.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак у Twitter.

Велика Британія надала Польщі сучасну систему ППО Sky Sabre, - Блащак 01

"Британська система протиповітряної оборони Sky Sabre вже знаходиться в нашій країні, для гарантій безпеки повітряної зони Польщі. Це результат наших міцних відносин із Великою Британією та доказ нашої спільної турботи про безпеку східного флангу", - написав міністр оборони.

Також читайте: НАТО підсилює східний фланг. До Польщі перекидають британський танковий підрозділ, - Блащак

Велика Британія (5576) ППО (3184) Польща (8496) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+12
Почитай статистику збитих Україною орковських ракет за останні дні. Можливо, усе не так погано і не усі усе знають.
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07.07.2022 09:22
+11
лисый из квартала тоже не скрывает своей помощи Украине. обнародовал, что патриотичную татуху набил себе и тёлке своей.
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07.07.2022 09:27
+8
Что передал Украине Пентагон держится в секрете...кажа Юрий Швец..то что можно...озвучивают...типа Джавелины или Гимарсы...
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07.07.2022 09:17
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Bardzo dobrze!
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07.07.2022 09:12 Відповісти
Реально вырисовывается военный союз Великобритания-Польша-Украина, сюда можно Чехов Словаков, всех прибалтов и будет отличная компания. Только у нас нет экономики на нормальную армию пока, будет ли - покажет время.
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07.07.2022 09:13 Відповісти
Ще в цю комнанію Швецію і все буде ок.
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07.07.2022 09:26 Відповісти
В нас армія, в них економіка
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07.07.2022 10:58 Відповісти
А нам еще необязательно, время не пришло....
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07.07.2022 09:13 Відповісти
Почитай статистику збитих Україною орковських ракет за останні дні. Можливо, усе не так погано і не усі усе знають.
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07.07.2022 09:22 Відповісти
Zato jest mnogo video pro tankov i nezavysemi istocniki uze potverzdajet 836 stuki,realno budet ecio na 30% bolse.Ukraina poteriala 200 tankov i poshti 300 polucila kak trofefiji tolko s kacapov.Jesli vziat texniku nezavisemi istocniki potverzdajet na 4 raza bolse bolse poter u kacapov
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07.07.2022 09:55 Відповісти
Информационную войну никто не отменял - это во первых. Во вторых - ты не Гондурасенко, а гандон.
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07.07.2022 10:13 Відповісти
Польша також сусід Раші - тим Кьонігсбергом чи то пак Крулевцем
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07.07.2022 10:44 Відповісти
Что передал Украине Пентагон держится в секрете...кажа Юрий Швец..то что можно...озвучивают...типа Джавелины или Гимарсы...
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07.07.2022 09:17 Відповісти
лисый из квартала тоже не скрывает своей помощи Украине. обнародовал, что патриотичную татуху набил себе и тёлке своей.
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07.07.2022 09:27 Відповісти
... а ще лисих похвастався, що "волонтерить на марафоні (в складі 30 рил) видають те що і видавали (лисий і ще одна морда новини якісь "смішні") тільки мол гроші не беруть.
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07.07.2022 09:55 Відповісти
Він 23 го клявся що війни і не буде коли всі адекватні люди розуміли що вже точно буде. Звичайний продавець опіуму для легковірних українців
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07.07.2022 09:35 Відповісти
Швець - КГБіст і провокатор.
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07.07.2022 11:17 Відповісти
Team of ZinaPortnova

@Zn_Portnova

·

https://twitter.com/Zn_Portnova/status/1544741604136722433 12 ч

В результате артиллерийского удара ВСУ по пункту базирования российских оккупационных войск в селе Гороховатка Харьковской обл уничтожены более 200 оккупантов. После артиллерийского обстрела россияне сложили всех погибших в яму, облили горючим из топливозаправщика и сожгли нах@й.
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07.07.2022 09:36 Відповісти
мобідьні крематорії не доїхали, да і на компенсації сім'ям зекономлять
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07.07.2022 09:44 Відповісти
А нам старий брухт,але й за те дяка
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07.07.2022 09:44 Відповісти
невідомо чи втримається на посаді Джонсонюк...під нього риють з усіх щілин..щоб скинути з посади
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07.07.2022 09:53 Відповісти
За сколько дней руцкие свиносабаки возьмут Лондон, за два или три?))))
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07.07.2022 10:02 Відповісти
Лапоть вирішив українців потролити ?
Невдало, я би сказала.
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07.07.2022 10:11 Відповісти
Привет, Лягушонок!
А ты уверен, что твоё свеженькое гавно вызовет у читателя неподдельный интерес?
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07.07.2022 10:11 Відповісти
Правильно було б написати непровокативно, що ВБ передала ******* систему ППО не Польщі, а убезпечила такою системою східний фланг НАТО.
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07.07.2022 10:45 Відповісти
Интересная вещь. По мобильности как российский Бук, но радиус действия ракет как у С-300.
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07.07.2022 11:51 Відповісти
 
 