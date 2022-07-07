На Днепропетровщине задержали российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО на востоке, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку агрессора установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ вблизи южного и восточного фронтов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

"В ходе спецоперации в Днепропетровской области задержан российский агент, который разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты он должен был передать своему "куратору" через заранее отработанные каналы закрытой связи. По одной из версий, оккупанты планировали использовать эту информацию для осуществления ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

При этом напомним, что на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми рашисты пытались обстрелять область. Установлено, что предатель был завербован представителем спецслужб России для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

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Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.