На Днепропетровщине задержали российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО на востоке, - СБУ. ФОТО
Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку агрессора установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ вблизи южного и восточного фронтов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.
"В ходе спецоперации в Днепропетровской области задержан российский агент, который разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты он должен был передать своему "куратору" через заранее отработанные каналы закрытой связи. По одной из версий, оккупанты планировали использовать эту информацию для осуществления ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.
При этом напомним, что на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми рашисты пытались обстрелять область. Установлено, что предатель был завербован представителем спецслужб России для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.
Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.
Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
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І взагалі, якщо всіх розстрілювати, як тоді прокурвори і судді будуть хабарі брать?
Голос за кадром:
- Куда вы меня тащите, ********?!..
зачем выставоять фотографии задержанных и скрывать лица? какая в том логика? наоборот, может кто то узнает и даст показания на это мурло