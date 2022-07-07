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На Днепропетровщине задержали российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО на востоке, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала попытку агрессора установить местонахождение систем противовоздушной обороны ВСУ вблизи южного и восточного фронтов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в СБУ.

На Днепропетровщине задержали российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО на востоке, - СБУ 01

"В ходе спецоперации в Днепропетровской области задержан российский агент, который разведывал позиции украинских зенитно-ракетных комплексов С-300. Полученные координаты он должен был передать своему "куратору" через заранее отработанные каналы закрытой связи. По одной из версий, оккупанты планировали использовать эту информацию для осуществления ракетных ударов или проведения диверсий – чтобы нейтрализовать противовоздушную защиту Украины.

При этом напомним, что на днях система ПВО в Днепропетровской области сбила 6 из 7 ракет, которыми рашисты пытались обстрелять область. Установлено, что предатель был завербован представителем спецслужб России для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

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На Днепропетровщине задержали российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО на востоке, - СБУ 02

Во время обысков по месту жительства задержанного стражи порядка обнаружили мобильные телефоны и компьютерную технику, которые он использовал для коммуникации с агрессором.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.На Днепропетровщине задержали российского агента, разведывавшего позиции украинского ПВО на востоке, - СБУ 03

задержание (6675) ПВО (2744) СБУ (19890) Днепропетровская область (3944)


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есть видео, где ванька самоуничтожился, выстрелив в С-300, наверное, этот предатель ее сдал
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07.07.2022 09:57 Ответить
Какая млять "варта"?? Расстрел на месте.
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07.07.2022 09:59 Ответить
Як це розстріл, шо ви таке кажете! таке тільки під час війни можна!

І взагалі, якщо всіх розстрілювати, як тоді прокурвори і судді будуть хабарі брать?
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07.07.2022 10:21 Ответить
расстреливать надо, не берите в плен бесов!!!
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07.07.2022 10:24 Ответить
Говорят дно Марианской впадины еще недостаточно разведано. Вот и разведчик нашелся. О сколько ему открытий чудных предстоит там сделать....
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07.07.2022 10:48 Ответить
- А зараз - унікальний експеримент! На такій глибині водолаз спробує вийти із батісфери без скафандра, у самих плавках!
Голос за кадром:
- Куда вы меня тащите, ********?!..
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07.07.2022 11:08 Ответить
samurai, sudyachy po mechu? A granata schob pidirvatysya, yakscho ne vystachyt' duhu rozrizaty zshyvota mechem?
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07.07.2022 11:21 Ответить
не понятно кого задержали. может обезьяну с гранатой, а может бабу клаву с патефоном.
зачем выставоять фотографии задержанных и скрывать лица? какая в том логика? наоборот, может кто то узнает и даст показания на это мурло
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07.07.2022 12:42 Ответить
 
 