Сообщено о подозрении командующему войсками центрального военного округа ВС РФ генерал-полковнику Лапину, - Венедиктова. ФОТО
Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи Нацполиции Украины сообщили о подозрении командующему войсками центрального военного округа ВС РФ генерал-полковнику Александру Лапину.
Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, он руководил вторжением в Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.
"Это генерал-полковник Александр Лапин. На днях от Путина он получил звание Героя России. Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи Нацполиции Украины его "героизм" квалифицировали как преступление. Командующему сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - отмечает генпрокурор.
Она добавила, что собраны доказательства, что российский военачальник непосредственно руководил операцией по вторжению подчиненных ему подразделений на территорию трех областей Украины и попытке их захвата.
Командный пункт генерал-полковника был обустроен на ферме в селе Тереховка Черниговского района, где он находился в течение февраля-марта 2022 года. А в марте командующий поднял боевой дух подчиненных военнослужащих, вручив им государственные награды РФ. Есть данные, что среди удостоенных этой чести был и его родной сын", – пишет Венедиктова.
"Генерал-полковник РФ и его подчиненные также проверяются на причастность к совершению военных преступлений против мирного населения, так что если у вас есть дополнительная информация - присылайте ее на наш единственный доказательный хаб - https://warcrimes.gov.ua/", - обращается она к граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
А як із підозрою голубцю колі баскову? Підтерся і наліпив вам на лоба. Наші люди викладають феєричні відео.
Відпочіває за кордоном, крутить сракою і передає вам ІМІТАТОРАМ палкі вітання.