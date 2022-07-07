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Сообщено о подозрении командующему войсками центрального военного округа ВС РФ генерал-полковнику Лапину, - Венедиктова. ФОТО

Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи Нацполиции Украины сообщили о подозрении командующему войсками центрального военного округа ВС РФ генерал-полковнику Александру Лапину.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, он руководил вторжением в Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

Сообщено о подозрении командующему войсками центрального военного округа ВС РФ генерал-полковнику Лапину, - Венедиктова 01

"Это генерал-полковник Александр Лапин. На днях от Путина он получил звание Героя России. Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи Нацполиции Украины его "героизм" квалифицировали как преступление. Командующему сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - отмечает генпрокурор.

Она добавила, что собраны доказательства, что российский военачальник непосредственно руководил операцией по вторжению подчиненных ему подразделений на территорию трех областей Украины и попытке их захвата.

Командный пункт генерал-полковника был обустроен на ферме в селе Тереховка Черниговского района, где он находился в течение февраля-марта 2022 года. А в марте командующий поднял боевой дух подчиненных военнослужащих, вручив им государственные награды РФ. Есть данные, что среди удостоенных этой чести был и его родной сын", – пишет Венедиктова.

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"Генерал-полковник РФ и его подчиненные также проверяются на причастность к совершению военных преступлений против мирного населения, так что если у вас есть дополнительная информация - присылайте ее на наш единственный доказательный хаб - https://warcrimes.gov.ua/", - обращается она к граждан Украины.

армия РФ (19197) Сумская область (3117) Харьковщина (5577) Черниговщина (1485) Венедиктова Ирина (726) подозрение (490) Офис Генпрокурора (2466)


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Топ комментарии
+12
Він цією підозрою собі хіба що срацю витре,- налякали їжака голов сраков, дебіли, *** 😝😝😝😝😜🤪 Нормальна держава вже б давно найняла послала навчених спеціалістів, щоб його на ліфті відвезли на концерт Кобзона
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07.07.2022 17:08
+6
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07.07.2022 17:02
+6
Этому кацапскому генералу не пидозру, а пулю надо приготовить.
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07.07.2022 17:13
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07.07.2022 17:02 Ответить
Кокашкин, верни бубочке прикид !
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07.07.2022 17:17 Ответить
Клоунарий ,прекратите ЦИРК, КОГДА ПОДОЗРЕНИЕ ВСЕМ СВОИМ ГНИДАМ ВЫПИШЕТЕ- НАУМОВУ КОВАЛЕВУ БАКАНОВУ (позорно удравшему в первый день войны и наказавшим сбушникам ЮГА не сопротивляться и бежать , БУДАНОВУ ТУПОМУ САЗОЧНИКУ ,ТАТАРОВУ ,ДЕРЬМАКУ,МАЛЬЧИКУ КАЛАМОЯ ТИМОШЕНКО…………⁉️
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07.07.2022 17:27 Ответить
вот расстроился
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07.07.2022 17:03 Ответить
Він цією підозрою собі хіба що срацю витре,- налякали їжака голов сраков, дебіли, *** 😝😝😝😝😜🤪 Нормальна держава вже б давно найняла послала навчених спеціалістів, щоб його на ліфті відвезли на концерт Кобзона
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07.07.2022 17:08 Ответить
Ну так во время Пороха разные умники, желающие "дойти до Киева" и в лифтах катались и в забегаловках хлопались, а потом, как отрезало.
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07.07.2022 17:25 Ответить
Було діло, спочатку громадянство "цінним свідкам" давали, а потім їх посеред Києва розстрілювали, а когось підривали... А кум-ген.прокурор бив себе в груди і обіцяв "знайти покидьків" і як цього генерала Проффесора по телевізору "заочно посадив".
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07.07.2022 19:21 Ответить
До речі, прокурор на фронті. В 57 років, після операції і 12 хіміотерапій в минулому році, пішов добровольцем.
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07.07.2022 19:36 Ответить
Згинь фома невіруючий і не смерди тут лаптями 😠‼️
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07.07.2022 22:32 Ответить
Цікаво а ця мавпа путіну вже підозру оголосила?
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07.07.2022 17:11 Ответить
Неееее, потому что если ***** будет пидозра, то как-же бубочка воплотит свою мечту, заглянуть этому дрыщу в тухес.
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07.07.2022 17:15 Ответить
Этому кацапскому генералу не пидозру, а пулю надо приготовить.
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07.07.2022 17:13 Ответить
Їм треба виписувати смертні вироки.
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07.07.2022 17:16 Ответить
Пам'ятайте:
Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
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07.07.2022 17:26 Ответить
Про соратників навіть не питаю.
А як із підозрою голубцю колі баскову? Підтерся і наліпив вам на лоба. Наші люди викладають феєричні відео.
Відпочіває за кордоном, крутить сракою і передає вам ІМІТАТОРАМ палкі вітання.
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07.07.2022 18:09 Ответить
Ще хану Батию об'явіть. А колобаранти у Верховній раді? Неначасі?
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07.07.2022 20:14 Ответить
та ти шо. а Наумову оголосили? а тому, хто взяв його на роботу?
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07.07.2022 21:49 Ответить
 
 