Сообщено о подозрении командующему войсками центрального военного округа ВС РФ генерал-полковнику Лапину, - Венедиктова. ФОТО

Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи Нацполиции Украины сообщили о подозрении командующему войсками центрального военного округа ВС РФ генерал-полковнику Александру Лапину.

Об этом сообщила в фейсбуке генпрокурор Ирина Венедиктова, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, он руководил вторжением в Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области.

"Это генерал-полковник Александр Лапин. На днях от Путина он получил звание Героя России. Прокуроры Офиса Генпрокурора и следователи Нацполиции Украины его "героизм" квалифицировали как преступление. Командующему сообщено о подозрении в ведении агрессивной войны и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - отмечает генпрокурор.

Она добавила, что собраны доказательства, что российский военачальник непосредственно руководил операцией по вторжению подчиненных ему подразделений на территорию трех областей Украины и попытке их захвата.

Командный пункт генерал-полковника был обустроен на ферме в селе Тереховка Черниговского района, где он находился в течение февраля-марта 2022 года. А в марте командующий поднял боевой дух подчиненных военнослужащих, вручив им государственные награды РФ. Есть данные, что среди удостоенных этой чести был и его родной сын", – пишет Венедиктова.

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"Генерал-полковник РФ и его подчиненные также проверяются на причастность к совершению военных преступлений против мирного населения, так что если у вас есть дополнительная информация - присылайте ее на наш единственный доказательный хаб - https://warcrimes.gov.ua/", - обращается она к граждан Украины.