Повідомлено про підозру командувачу військ центрального військового округу ЗС РФ генерал-полковнику Лапіну, - Венедіктова. ФОТО

Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції України повідомили про підозру командувачу військ центрального військового округу ЗС РФ генерал-полковнику Олександру Лапіну.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, він керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.

"Це генерал-полковник Олександр Лапін. Днями від Путіна він одержав звання Героя Росії. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції України його "героїзм" кваліфікували, як злочин. Командувачу повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", - зазначає генпрокурорка.

Вона додала, що зібрано докази, що російський воєначальник безпосередньо керував операцією із вторгнення підпорядкованих йому підрозділів на територію трьох областей України та спроби їх захоплення.

"Командний пункт генерал-полковника був облаштований на фермі в селі Терехівка Чернігівського району, де він перебував упродовж лютого-березня 2022 року. А у березні командувач підняв бойовий дух підлеглих військовослужбовців, вручивши їм державні нагороди РФ. Є дані, що серед удостоєних цієї честі був і його рідний син", - пише Венедіктова.

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"Генерал-полковник РФ та його підлеглі також перевіряються на причетність до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення, тож якщо маєте додаткову інформацію - надсилайте її на наш єдиний доказовий хаб - https://warcrimes.gov.ua/", - звертається вона до громадян України.