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Повідомлено про підозру командувачу військ центрального військового округу ЗС РФ генерал-полковнику Лапіну, - Венедіктова. ФОТО

Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції України повідомили про підозру командувачу військ центрального військового округу ЗС РФ генерал-полковнику Олександру Лапіну.

Про це повідомила у фейсбуці генпрокурор Ірина Венедіктова, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, він керував вторгненням на Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.

Повідомлено про підозру командувачу військ центрального військового округу ЗС РФ генерал-полковнику Лапіну, - Венедіктова 01

"Це генерал-полковник Олександр Лапін. Днями від Путіна він одержав звання Героя Росії. Прокурори Офісу Генпрокурора та слідчі Нацполіції України його "героїзм" кваліфікували, як злочин. Командувачу повідомлено про підозру у веденні агресивної війни та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України", - зазначає генпрокурорка.

Вона додала, що зібрано докази, що російський воєначальник безпосередньо керував операцією із вторгнення підпорядкованих йому підрозділів на територію трьох областей України та спроби їх захоплення.

"Командний пункт генерал-полковника був облаштований на фермі в селі Терехівка Чернігівського району, де він перебував упродовж лютого-березня 2022 року. А у березні командувач підняв бойовий дух підлеглих військовослужбовців, вручивши їм державні нагороди РФ. Є дані, що серед удостоєних цієї честі був і його рідний син", - пише Венедіктова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру інженеру оборонного підприємства, який заперечував збройну агресію РФ, - Офіс генпрокурора

"Генерал-полковник РФ та його підлеглі також перевіряються на причетність до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення, тож якщо маєте додаткову інформацію - надсилайте її на наш єдиний доказовий хаб - https://warcrimes.gov.ua/", - звертається вона до громадян України.

Автор: 

армія рф (17359) Сумська область (3667) Харківщина (6054) Чернігівщина (1584) Венедіктова Ірина (829) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3248)


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Топ коментарі
+12
Він цією підозрою собі хіба що срацю витре,- налякали їжака голов сраков, дебіли, *** 😝😝😝😝😜🤪 Нормальна держава вже б давно найняла послала навчених спеціалістів, щоб його на ліфті відвезли на концерт Кобзона
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07.07.2022 17:08
+6
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07.07.2022 17:02
+6
Этому кацапскому генералу не пидозру, а пулю надо приготовить.
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07.07.2022 17:13
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07.07.2022 17:02 Відповісти
Кокашкин, верни бубочке прикид !
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07.07.2022 17:17 Відповісти
Клоунарий ,прекратите ЦИРК, КОГДА ПОДОЗРЕНИЕ ВСЕМ СВОИМ ГНИДАМ ВЫПИШЕТЕ- НАУМОВУ КОВАЛЕВУ БАКАНОВУ (позорно удравшему в первый день войны и наказавшим сбушникам ЮГА не сопротивляться и бежать , БУДАНОВУ ТУПОМУ САЗОЧНИКУ ,ТАТАРОВУ ,ДЕРЬМАКУ,МАЛЬЧИКУ КАЛАМОЯ ТИМОШЕНКО…………⁉️
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07.07.2022 17:27 Відповісти
вот расстроился
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07.07.2022 17:03 Відповісти
Він цією підозрою собі хіба що срацю витре,- налякали їжака голов сраков, дебіли, *** 😝😝😝😝😜🤪 Нормальна держава вже б давно найняла послала навчених спеціалістів, щоб його на ліфті відвезли на концерт Кобзона
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07.07.2022 17:08 Відповісти
Ну так во время Пороха разные умники, желающие "дойти до Киева" и в лифтах катались и в забегаловках хлопались, а потом, как отрезало.
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07.07.2022 17:25 Відповісти
Було діло, спочатку громадянство "цінним свідкам" давали, а потім їх посеред Києва розстрілювали, а когось підривали... А кум-ген.прокурор бив себе в груди і обіцяв "знайти покидьків" і як цього генерала Проффесора по телевізору "заочно посадив".
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07.07.2022 19:21 Відповісти
До речі, прокурор на фронті. В 57 років, після операції і 12 хіміотерапій в минулому році, пішов добровольцем.
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07.07.2022 19:36 Відповісти
Згинь фома невіруючий і не смерди тут лаптями 😠‼️
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07.07.2022 22:32 Відповісти
Цікаво а ця мавпа путіну вже підозру оголосила?
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07.07.2022 17:11 Відповісти
Неееее, потому что если ***** будет пидозра, то как-же бубочка воплотит свою мечту, заглянуть этому дрыщу в тухес.
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07.07.2022 17:15 Відповісти
Этому кацапскому генералу не пидозру, а пулю надо приготовить.
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07.07.2022 17:13 Відповісти
Їм треба виписувати смертні вироки.
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07.07.2022 17:16 Відповісти
Пам'ятайте:
Те, що "заткнули рота" Денисовой зовсім НЕ ОЗНАЧАЄ, що рашистськім військовим відрізали УЇ!
Рашистські війська продовжують катувати, гвалтувати та вбивати українців на окупованих територіях!
Про це потрібно постійно говорити!
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07.07.2022 17:26 Відповісти
Про соратників навіть не питаю.
А як із підозрою голубцю колі баскову? Підтерся і наліпив вам на лоба. Наші люди викладають феєричні відео.
Відпочіває за кордоном, крутить сракою і передає вам ІМІТАТОРАМ палкі вітання.
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07.07.2022 18:09 Відповісти
Ще хану Батию об'явіть. А колобаранти у Верховній раді? Неначасі?
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07.07.2022 20:14 Відповісти
та ти шо. а Наумову оголосили? а тому, хто взяв його на роботу?
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07.07.2022 21:49 Відповісти
 
 