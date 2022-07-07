ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по "Харьковским соглашениям", доведение армии до нищеты, разгона Майдана, - журналистка Ромалийская. ДОКУМЕНТ

ГБР уничтожило тайные материалы в производствах по "Харьковским соглашениям", доведение украинской армии до нищеты, участия бывшего главы СБУ Якименко в разгоне Майдана, угольного дела Медведчука.

Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"История о том, как ГБР уничтожило тайные материалы и материалы НС(Р)Д по важным для страны делам.

Мне передали внутреннюю докладную записку из одного из правоохранительных органов Украины. В ней речь шла именно об этом. Я проверила факт этого в нескольких источниках. Подтвердила.

Собственно, что произошло?

24 февраля в 1:30 ночи (т.е. за 2,5 часа до вторжения) из центрального Офиса ГБР в Киеве вывозят тайные материалы, среди которых секретные документы и материалы НСРД. НСРД – это негласные следственные розыскные действия, ну то есть все эти прослушки, тайные съемки и т.д. Все это добро везут на запад страны в Хмельницкий. Ну, чтобы сохранить, чтобы врагу не достались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заместитель главы Харьковского облсовета имеет паспорт РФ и доступ к тайной информации, - ГБР

25 февраля в Хмельницкий приезжают директор ГБР Алексей Сухачев, руководитель Главного оперативного управления ГБР Игорь Гейда и руководитель Главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко. Старший группы режимно-секретного подразделения Лавринович докладывает, какие тайные материалы были уничтожены (ранее такой приказ дал Сухов устно) и просит разрешения на уничтожение. В очередную партию тайных документов входили те, которые были отмечены грифом "Особой важности". Сухачев наносит резолюцию: "Разрешаю".

В результате ГБР уничтожает тайные материалы по таким важным производствам:

- "Харьковские соглашения" (продлили до 2042 года базирование российского флота в украинском Крыму);

- о доведении украинской армии до нищеты (подозреваемые: Янукович, начальник его Генштаба Замана, два его министра обороны Саламатин и Лебедев);

- об участии бывшего главы СБУ Якименко в разгоне Майдана (по данным следствия в феврале 2014 года он давал приказ о начале "антитеррористической операции" - так называли массовые расстрелы протестующих);

- "угольное дело" Медведчука (покупали по наличию угля в т.н. Л/ДНР, вроде бы с согласия Порошенко);

- несколько дел, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузне на Рыбальском", назначение Семочка заместителем председателя Службы Внешней разведки, прохождение украинских военных кораблей в 2018 году через Керченский пролив);

Еще раз. Тайные и секретные материалы по этим делам уничтожались с 24 февраля по 26 уже в Хмельницком. Не повезли дальше, а уничтожили.

Намеренно? Я не знаю", – рассказала журналистка.



