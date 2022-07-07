ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по "Харьковским соглашениям", доведение армии до нищеты, разгона Майдана, - журналистка Ромалийская. ДОКУМЕНТ
ГБР уничтожило тайные материалы в производствах по "Харьковским соглашениям", доведение украинской армии до нищеты, участия бывшего главы СБУ Якименко в разгоне Майдана, угольного дела Медведчука.
Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.
"История о том, как ГБР уничтожило тайные материалы и материалы НС(Р)Д по важным для страны делам.
Мне передали внутреннюю докладную записку из одного из правоохранительных органов Украины. В ней речь шла именно об этом. Я проверила факт этого в нескольких источниках. Подтвердила.
Собственно, что произошло?
24 февраля в 1:30 ночи (т.е. за 2,5 часа до вторжения) из центрального Офиса ГБР в Киеве вывозят тайные материалы, среди которых секретные документы и материалы НСРД. НСРД – это негласные следственные розыскные действия, ну то есть все эти прослушки, тайные съемки и т.д. Все это добро везут на запад страны в Хмельницкий. Ну, чтобы сохранить, чтобы врагу не достались.
25 февраля в Хмельницкий приезжают директор ГБР Алексей Сухачев, руководитель Главного оперативного управления ГБР Игорь Гейда и руководитель Главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко. Старший группы режимно-секретного подразделения Лавринович докладывает, какие тайные материалы были уничтожены (ранее такой приказ дал Сухов устно) и просит разрешения на уничтожение. В очередную партию тайных документов входили те, которые были отмечены грифом "Особой важности". Сухачев наносит резолюцию: "Разрешаю".
В результате ГБР уничтожает тайные материалы по таким важным производствам:
- "Харьковские соглашения" (продлили до 2042 года базирование российского флота в украинском Крыму);
- о доведении украинской армии до нищеты (подозреваемые: Янукович, начальник его Генштаба Замана, два его министра обороны Саламатин и Лебедев);
- об участии бывшего главы СБУ Якименко в разгоне Майдана (по данным следствия в феврале 2014 года он давал приказ о начале "антитеррористической операции" - так называли массовые расстрелы протестующих);
- "угольное дело" Медведчука (покупали по наличию угля в т.н. Л/ДНР, вроде бы с согласия Порошенко);
- несколько дел, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузне на Рыбальском", назначение Семочка заместителем председателя Службы Внешней разведки, прохождение украинских военных кораблей в 2018 году через Керченский пролив);
Еще раз. Тайные и секретные материалы по этим делам уничтожались с 24 февраля по 26 уже в Хмельницком. Не повезли дальше, а уничтожили.
Намеренно? Я не знаю", – рассказала журналистка.
Пожалуйста, подождите...
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удивляет только невероятная внутренняя прочность этой страны - Украины..
схоже, десь та колись Господь таки поцьомав нас.. чомусь.. може щось знав?
Стільки ресурсів витратили на резонансні справи проти Пороха а тепер все?
А взагалі не смішно. Чергова констатація того дна на яке опустили країну зебіли.
@Mrignats
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https://twitter.com/Mrignats/status/1544588974383157248
Тростянецькій міській голова Юрій Бова задав ряд питань керівництву Сумської ОДА: "Де "президентська гуманітарка" для Тростянецької громади? Чому ОДА забрала і куди поділа 3 вагони міжнародної допомоги? Де подівся вагон гуманітарки який із Чорткова направили на Тростянець?".
Они, видно, получили указания готовиться к приходу новой российской власти
а в данном случае, корешей овоща нужно отбелить, а Пороха подставить.....
вот что я вижу......
Заказуха направлена на захист літінанта, бо тим "кільком джерелам" стало відомо про знищення при перевірці "темной секретной комнати" ДБР (СБУ здійснює контроль).
Недавно Наш человек в Вашингтоне повідомляв, що ФСБ хвасталось що через хакерів роздобули базу даних ГУР МО. Ахінея, там є конкретна особа, яка мала доступ до інфи і здалася "на Брест-Литовському кордоні" з діамантами і долярами (йшла як Ося Задунайський) і вже розжалувана.
А тепер родак цієї особи захищається. Ну а ця мадам,ясна річ, ретранслятор.
зубожіння ЗСУ, Оманських домовленостей, зняття міних загороджень на Чонгарі Зе
владою. Винен буде .... Порох, все це він винен, ноччю всі мінни на Чонгарі познімав
щоб підставити бойову Бубочку і Боневтіка перед всією Україною 😁
Але ж скріни не брешуть ...
"призначення Семочка заступником голови Служби Зовнішньої розвідки"
Є рішення суду по цій справі. Семочка оббрехали журнашлюхи бігуса.
Так же, як оббрехали "свинарчуків", на замовлення бабломойського- уйла.
"проходження українських військових кораблів в 2018 через Керченську протоку) "
Є рішення міжнародного трибуналу.
Інша справа, що зЕ-рмак, плюнули на це рішення і виконали заказуху уйла, уберігши його від міжнародних санкцій.
Пліснява могла знищити документи, щоб прикрити злочини кацапської агентури, яка виписувала харківські угоди, нищила армію, розстрілювала майданівців та клепала справи проти Пороха, для перемоги Бубочки.
https://CENSOR.NET/UA/news/3309494/***************************************************************************************************
Замість проходження тестів на компетентність учасники мали представити презентацію "Як я покращу ДБР?",
а У ФІНАЛ ПРОЙШЛИ В.О. ГОЛОВИ СУХАЧОВ І ДВОЄ ЙОГО КЕРІВНИКІВ ОХОРОНИ???
До слова, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що https://prm.ua/tatarov-i-venediktova-hotuiut-falsyfikatsiiu-konkursu-na-kerivnyka-sap-tspk/ заступник керівника Офісу президента Олег Татаров і генпрокурор Ірина Венедіктова готують фальсифікацію конкурсу на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Гніла контора.
і тепер нікто ні в ні чьом нє віноват
Зокрема, одна членкиня видала книжку у співавторстві із ним та заступником керівника Офісу президента Олегом Татарови
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sukhachov-chleny-komisiyi-dbr/31674530.html
До Верховної Ради внесли пропозицію звільнити директора ДБР через скандал із Трухіним. Нардепи вважають, що Сухачов бачив відео з боді-камери поліцейського до його опублікування "Українською правдою", але ніяк не відреагував.
https://www.dsnews.ua/ukr/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
Виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань замість Олександра Соколова, який був в статусі в.о. після того як очільниця ДБР Ірина Венедіктова перейшла на посаду генпрокурора, став нещодавно призначений в Бюро заступником Олексій Сухачов
https://www.depo.ua/ukr/politics/temna-konyachka-z-prokuraturi-khto-takiy-noviy-vo-direktora-dbr-oleksiy-sukhachov-202009221218755
За своїми квотами так звані трійки делегували президент та парламент, а от Кабмін - не мав кого, бо міжнародні експерти, яких уряд мав запропонувати, відмовилися від участі.
П'ятьох із шести членів комісії активісти називають підконтрольними Банковій.
КЕРУВАВ ПРОЦЕСОМ ІЗ БАНКОВОЇ ОЛЕГ ТАТАРОВ.
Той самий, який під час Революції Гідності розповідав, що в силовиків немає зброї, а майданівці самі в себе стріляють.
І якого НАБУ запідозрило в причетності до махінацій із квартирами Нацгвардії.
@VictoriaJoy_21
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15h
Дайте нам $750млрд, а ми вам за це покажемо Zе-супермена. Весь кабмин,мэры со всеми помощниками,консультантами,пресс-секретарями и прочей обслугой.В Лугано офигели от такого кол-ва людей в укр.делегации.А что? Мы богатая страна, можем себе позволить.Только **** вы денег просите?
допомагає регіоналам ОПЗЖ відбутися від кримінальної відповідальності за угоди
продовження перебування кацапського флоту у Севастополі. Памятаю тоді спікером
був Литвін, і цей щур ще живий здоровий. Думаю воно все позрасталося - агенти ФСБ,
регіонали, Татаров, Кузьмін, Коломойша, Ахметов та інщі, Зе влада продовжує
захищати тих хто привів ії до влади. А ви питаєте ЧОМУ ЗАХІД НАМ ПОВІЛЬНО
ЗБРОЮ ДАЄ, тому і дає повільно, щоб через кацапських агентів в ОП ця високоточна
зброя не потрапила до рук кацапів.
ЗАВЖДИ УКРАЇНОФОБ ЯКИЙ ВИКОНУВАВ ВКАЗІВКИ КРЕМЛЯ ЧЕРЕЗ ЄРМАКА
ЗАРАЗ ГРАЄ РОЛЬ БАТЬКА НАЦІЇ І ПАТРІОТА УКРАЇНИ