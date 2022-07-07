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ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по "Харьковским соглашениям", доведение армии до нищеты, разгона Майдана, - журналистка Ромалийская. ДОКУМЕНТ

ГБР уничтожило тайные материалы в производствах по "Харьковским соглашениям", доведение украинской армии до нищеты, участия бывшего главы СБУ Якименко в разгоне Майдана, угольного дела Медведчука.

Об этом сообщила журналистка Ирина Ромалийская, передает Цензор.НЕТ.

"История о том, как ГБР уничтожило тайные материалы и материалы НС(Р)Д по важным для страны делам.

Мне передали внутреннюю докладную записку из одного из правоохранительных органов Украины. В ней речь шла именно об этом. Я проверила факт этого в нескольких источниках. Подтвердила.

Собственно, что произошло?

24 февраля в 1:30 ночи (т.е. за 2,5 часа до вторжения) из центрального Офиса ГБР в Киеве вывозят тайные материалы, среди которых секретные документы и материалы НСРД. НСРД – это негласные следственные розыскные действия, ну то есть все эти прослушки, тайные съемки и т.д. Все это добро везут на запад страны в Хмельницкий. Ну, чтобы сохранить, чтобы врагу не достались.

Читайте также на "Цензор.НЕТ":  Заместитель главы Харьковского облсовета имеет паспорт РФ и доступ к тайной информации, - ГБР

25 февраля в Хмельницкий приезжают директор ГБР Алексей Сухачев, руководитель Главного оперативного управления ГБР Игорь Гейда и руководитель Главного следственного управления ГБР Александр Удовиченко. Старший группы режимно-секретного подразделения Лавринович докладывает, какие тайные материалы были уничтожены (ранее такой приказ дал Сухов устно) и просит разрешения на уничтожение. В очередную партию тайных документов входили те, которые были отмечены грифом "Особой важности". Сухачев наносит резолюцию: "Разрешаю".

В результате ГБР уничтожает тайные материалы по таким важным производствам:

- "Харьковские соглашения" (продлили до 2042 года базирование российского флота в украинском Крыму);

- о доведении украинской армии до нищеты (подозреваемые: Янукович, начальник его Генштаба Замана, два его министра обороны Саламатин и Лебедев);

- об участии бывшего главы СБУ Якименко в разгоне Майдана (по данным следствия в феврале 2014 года он давал приказ о начале "антитеррористической операции" - так называли массовые расстрелы протестующих);

- "угольное дело" Медведчука (покупали по наличию угля в т.н. Л/ДНР, вроде бы с согласия Порошенко);

- несколько дел, где фигурирует Порошенко (изготовление военных кораблей на "Кузне на Рыбальском", назначение Семочка заместителем председателя Службы Внешней разведки, прохождение украинских военных кораблей в 2018 году через Керченский пролив);

Еще раз. Тайные и секретные материалы по этим делам уничтожались с 24 февраля по 26 уже в Хмельницком. Не повезли дальше, а уничтожили.

Намеренно? Я не знаю", – рассказала журналистка.

ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по Харьковским соглашениям, доведение армии до нищеты, разгона Майдана, - журналистка Ромалийская 01
ГБР уничтожило тайные материалы по резонансным делам, в частности по Харьковским соглашениям, доведение армии до нищеты, разгона Майдана, - журналистка Ромалийская 02

Харьковский пакт (218) Ромалийская Ирина (423) ГБР (2985) Удовиченко Александр (12) Сухачев Алексей (57)


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Топ комментарии
+52
Достоин своего идейного учителя

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07.07.2022 22:09
+47
а в скількох справах фігуруватиме д'Єрмак після зміни влади? А подоляк? А кірюха?
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07.07.2022 22:12
+41
Бо ва всьом вінават Парашенка!
Ну от смішно просто, якісь там журналісти, щось розслідують. Подоляк по телемарафону все пояснить.
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07.07.2022 22:04
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Якщо правда, Сухачов має відповісти за це.
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07.07.2022 22:15 Ответить
Штірліц знал, што запомінаются только послєдніє слова...
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07.07.2022 22:15 Ответить
Зебанда збіговисько ворогів народу!!! Без виключень. Ніякої люстрації. Лише вища міра
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07.07.2022 22:16 Ответить
конфіскації буде дрстатньо))
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07.07.2022 22:18 Ответить
ніт, геть!манцеву і дЄрьмаку замало.
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07.07.2022 22:19 Ответить
тоді ще уранові копальні..економічно невигідно на них тратити кулі, а потім ще й ховати
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07.07.2022 22:39 Ответить
Стирчать вуха Портнова (якого досі ДСО охороняє на дачі) і Татарова, корєша Єрмака..*****
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07.07.2022 22:17 Ответить
в "стране невыученных уроков" уже давно ничего не удивляет..
удивляет только невероятная внутренняя прочность этой страны - Украины..
схоже, десь та колись Господь таки поцьомав нас.. чомусь.. може щось знав?
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07.07.2022 22:18 Ответить
Але диявол придумав телепропаганду і народ легковірний.
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07.07.2022 22:27 Ответить
..народ, він скрізь - легковірний
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08.07.2022 20:25 Ответить
Мабуть за це вони й просили підвищення зарплати на початку війни...
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07.07.2022 22:19 Ответить
Без ПАРАШИнки, самого нищего неалигарха, брехливо-жадного министра при януковиче, ничего в стране при его правлении не проходило!!!!!!!!
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07.07.2022 22:21 Ответить
дебілдетект.
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07.07.2022 22:24 Ответить
Леша Бриони заработал на сотню новых костюмов... с Ермаком поделится.
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07.07.2022 22:22 Ответить
Від такого привабливого ЗАМОВЛЕННЯ, вони просто не могли відмовитись!
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07.07.2022 22:22 Ответить
А шо такоє?
Стільки ресурсів витратили на резонансні справи проти Пороха а тепер все?
А взагалі не смішно. Чергова констатація того дна на яке опустили країну зебіли.
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07.07.2022 22:23 Ответить
Хто наша влада?
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07.07.2022 22:24 Ответить
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07.07.2022 22:46 Ответить
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08.07.2022 13:02 Ответить
Януковича ставити збиралися в перші дні, тому й знищили всі факти проти нього, згадуйте
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07.07.2022 22:24 Ответить
Дуже можливо.
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08.07.2022 13:10 Ответить
Маю велику підозру що якщо Зеленський програє наступні вибори то з вікон ОП буде валити дим від спалених паперів.
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07.07.2022 22:36 Ответить
коли ще будуть ті вибори..нас зі всіх щілин готують до затяжної війни...значить до її кінця, або до кінця воєнного стану вибори-перевибори неможливі
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07.07.2022 23:02 Ответить
Є досить своєрідний засіб проведення допиту. Він називається двері. Допитуваний при застосуванні цього засобу щебече як соловейко і розповідає всю правду як на сповіді перед батюшкою
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08.07.2022 03:39 Ответить
ха ха ха
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08.07.2022 03:47 Ответить
Тішишся, що ти перевертень? Таким як ти не місце у правоохоронній системі
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09.07.2022 09:25 Ответить
Ящо Зе програє вибори то буде дуже БАГАТО САМОГУБСТВ, бо відповісти хоча б за 50 тисяч загиблих Маріупольців і Бучанців з іншими Українцями треба буде
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08.07.2022 13:12 Ответить
Игнат

@Mrignats

·

https://twitter.com/Mrignats/status/1544588974383157248

Тростянецькій міській голова Юрій Бова задав ряд питань керівництву Сумської ОДА: "Де "президентська гуманітарка" для Тростянецької громади? Чому ОДА забрала і куди поділа 3 вагони міжнародної допомоги? Де подівся вагон гуманітарки який із Чорткова направили на Тростянець?".
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07.07.2022 22:38 Ответить
тю...мене цікавить, хто ващє гуманітарку бачив?? на олх можно знайти тільки
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07.07.2022 22:42 Ответить
что порошенко что зе одна банда после єтого дбр должно біть распущено и посажено кроме вреде єта организация ничего не несет за бабки уничтожаеть все дела очередная шарашкина контора частного порядка за гос счет
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07.07.2022 22:42 Ответить
Серед 39 кандидатів лохи обрали саме лайно.
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07.07.2022 22:48 Ответить
Спочатку наклейка "я за зе", потім " я занєво нєгаласавал", далі "всі вони однакові.". Еволюція барана.
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08.07.2022 00:05 Ответить
Подивіться на зачущість знищених справ-катери військові, Сьомочко призначення,проходження через Керч,. так для компанії і порівняйте з іншими Харківські угоди , тероризування армії,розгін Майдану ,Медведчук (Хто там потім розбере,фантазуй як заманеться) Шо не ясно?Здоровий глузд треба усім мать,особливо цей глузд потрібен патріотам,тим громадянам що захотіли мать найвищу відповідальність перед країною,а не перед своїми партіями ,та лідерами
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08.07.2022 07:37 Ответить
Ах ты ж гнида рашистская, Порох и Зеро одинаково буевы ,это все равно .что сравнить хэ с пальцем, ах ты ж подонок, ах ты ж мразота, ах ты ж....
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08.07.2022 07:40 Ответить
Зелені клоуни маладиє риганали. А ви не знали?
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07.07.2022 22:42 Ответить
Все назначения в ДБР проходили через Татарова - Портнова - Ермака. Все - враги Майдана и агентура российских спецслужб.
Они, видно, получили указания готовиться к приходу новой российской власти
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07.07.2022 22:43 Ответить
наказ віддавав особисто дємчєнка за погодженням з дєрьмаком. єдиний вихід: вішати, вішати, вішати зелених тварєй - від зе-лупи до остнньої секретарки, вішати просто за фактом належности до зелених потвор, навіть якщо людина справді не винна у злочинах, навіть якщо просто водій якогось зеленого піdара, - вибору немає - лише вішати зелених, не стріляти, а вішати!!!
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07.07.2022 22:43 Ответить
Починай вішати,хоч одного
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08.07.2022 00:43 Ответить
о том, что дбр, это филиал фсб стало понятно по истории с клистронами от наших рлс на передке.....
а в данном случае, корешей овоща нужно отбелить, а Пороха подставить.....
вот что я вижу......
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07.07.2022 22:48 Ответить
А як Вам пассаж - Я перевірила документи в кількох джерелах. Ха-ха-ха. Щодо справ Пороха, так заявником про вчинення злочину був такий собі Портков, доктор наук без диплома про вищу освіту, за поганялом Казбек. Він же через свого татарчонка і очолював судовий супровід справ. В підготовці харківських угод три Андрії (Клюєв,Портков та Богдан) не пасли задніх і т.д і т.п.
Заказуха направлена на захист літінанта, бо тим "кільком джерелам" стало відомо про знищення при перевірці "темной секретной комнати" ДБР (СБУ здійснює контроль).
Недавно Наш человек в Вашингтоне повідомляв, що ФСБ хвасталось що через хакерів роздобули базу даних ГУР МО. Ахінея, там є конкретна особа, яка мала доступ до інфи і здалася "на Брест-Литовському кордоні" з діамантами і долярами (йшла як Ося Задунайський) і вже розжалувана.
А тепер родак цієї особи захищається. Ну а ця мадам,ясна річ, ретранслятор.
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07.07.2022 22:56 Ответить
дешева сенсація, висосана, можливо в кабіні на окружній дорозі... подивляться, як народ відреагує, рамалайкіна і ще насмокче...
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07.07.2022 22:57 Ответить
все дела канули в зелёную трубу, а бенядиктова заполировала следы окончательно.
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07.07.2022 22:59 Ответить
Гарний ход конем - гвардія Зе влади (ДБР) буде відтирати самого Зе від Вагнергейту,
зубожіння ЗСУ, Оманських домовленостей, зняття міних загороджень на Чонгарі Зе
владою. Винен буде .... Порох, все це він винен, ноччю всі мінни на Чонгарі познімав
щоб підставити бойову Бубочку і Боневтіка перед всією Україною 😁
Але ж скріни не брешуть ...
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07.07.2022 23:05 Ответить
Мудрий нарід і не таке з'їсть, ще й добавки попросить
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07.07.2022 23:10 Ответить
Детектор лжи. Всех чиновников и депутатов
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07.07.2022 23:14 Ответить
Хто буде розшифровувати результати? Мудрий нарід віддав плісняві всю владу.
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07.07.2022 23:17 Ответить
хто гроши дає. Ми-6 чі ФБР
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08.07.2022 00:16 Ответить
Я "ЗА".
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08.07.2022 10:32 Ответить
Навіщо?
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07.07.2022 23:34 Ответить
Ну і?

"призначення Семочка заступником голови Служби Зовнішньої розвідки"
Є рішення суду по цій справі. Семочка оббрехали журнашлюхи бігуса.
Так же, як оббрехали "свинарчуків", на замовлення бабломойського- уйла.

"проходження українських військових кораблів в 2018 через Керченську протоку) "
Є рішення міжнародного трибуналу.
Інша справа, що зЕ-рмак, плюнули на це рішення і виконали заказуху уйла, уберігши його від міжнародних санкцій.

Пліснява могла знищити документи, щоб прикрити злочини кацапської агентури, яка виписувала харківські угоди, нищила армію, розстрілювала майданівців та клепала справи проти Пороха, для перемоги Бубочки.
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07.07.2022 23:16 Ответить
Призначення Сухачова директором ДБР - неконституційне. У Зеленського немає такого права згідно зі статтею 106 КУ

https://CENSOR.NET/UA/news/3309494/***************************************************************************************************
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08.07.2022 01:19 Ответить
Я вже давно писав що ДБР це відділення ФСБ.
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07.07.2022 23:19 Ответить
Бубочка с САПом обосрался,фу,зеленуха.
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07.07.2022 23:22 Ответить
https://prm.ua/dlia-uchasnykiv-konkursu-na-ochilnyka-dbr-skasuvaly-testy-a-u-final-proyshly-v-o-holovy-sukhachov-ta-kerivnyky-okhorony-zhurnalist/ Конкурс обрання очільника ДБР пройшов максимально дивно.

Замість проходження тестів на компетентність учасники мали представити презентацію "Як я покращу ДБР?",
а У ФІНАЛ ПРОЙШЛИ В.О. ГОЛОВИ СУХАЧОВ І ДВОЄ ЙОГО КЕРІВНИКІВ ОХОРОНИ???

До слова, голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що https://prm.ua/tatarov-i-venediktova-hotuiut-falsyfikatsiiu-konkursu-na-kerivnyka-sap-tspk/ заступник керівника Офісу президента Олег Татаров і генпрокурор Ірина Венедіктова готують фальсифікацію конкурсу на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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08.07.2022 01:08 Ответить
Після всього і того що воно вспіло наробити (клістрони ППО України)це сране ДБР треба четвертувати усім складом на Хрещатику
Гніла контора.
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07.07.2022 23:24 Ответить
Кому треба?
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07.07.2022 23:36 Ответить
нам треба. а хто питає?
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07.07.2022 23:48 Ответить
Якщо нам треба, то чого ми не четвертуємо?
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08.07.2022 01:57 Ответить
Тому що народ любе попсу махрову і продовжує дивитися серіал "Боневтік, повернення Голобородька".
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08.07.2022 12:37 Ответить
з@*****,
і тепер нікто ні в ні чьом нє віноват
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07.07.2022 23:51 Ответить
а я знаю, не довіряю журналістам які в інтерв"ю запитують у авакова, коли закінчиться війна.
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07.07.2022 23:57 Ответить
А мож это охота на живца, мол все похерено, можно приезжать в Украину.
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08.07.2022 00:15 Ответить
«Схеми» виявили зв'язки між Олексієм Сухачовим і членами комісії, яка, за результатами конкурсу, рекомендувала президентові Володимиру Зеленському призначити його директором Державного бюро розслідувань.

Зокрема, одна членкиня видала книжку у співавторстві із ним та заступником керівника Офісу президента Олегом Татарови

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-sukhachov-chleny-komisiyi-dbr/31674530.html
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08.07.2022 00:48 Ответить
23 серпня 2021 року о 15:45 на Бориспільській трасі сталась ДТП, учасником якої був нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін. За повідомленнями ЗМІ, Audi Трухіна не дотрималась безпечної дистанції та на великій швидкості в'їхала у Ford, що своєю чергою протаранив Daewoo. Постраждали шість людей, у тому числі двоє дітей. ЗМІ писали, що нардеп був п'яний. Сам нардеп це заперечував. Влада також усіляко намагалась приховати факт ДТП. Зрештою Трухіна https://www.dsnews.ua/ukr/politics/truhina-isklyuchili-iz-slugi-naroda-posle-publikacii-video-s-mesta-dtp-02022022-450059 виключили з партії "Слуга народу". Проти нього було відкрито кримінальне провадження.

До Верховної Ради внесли пропозицію звільнити директора ДБР через скандал із Трухіним. Нардепи вважають, що Сухачов бачив відео з боді-камери поліцейського до його опублікування "Українською правдою", але ніяк не відреагував.

https://www.dsnews.ua/ukr/dosie/oleksiy-suhachov-14022022-450974
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08.07.2022 00:49 Ответить
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08.07.2022 00:54 Ответить
Темна конячка з прокуратури: Хто такий новий в.о. директора ДБР Олексій Сухачов

Виконуючим обов'язки директора Державного бюро розслідувань замість Олександра Соколова, який був в статусі в.о. після того як очільниця ДБР Ірина Венедіктова перейшла на посаду генпрокурора, став нещодавно призначений в Бюро заступником Олексій Сухачов

https://www.depo.ua/ukr/politics/temna-konyachka-z-prokuraturi-khto-takiy-noviy-vo-direktora-dbr-oleksiy-sukhachov-202009221218755
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08.07.2022 00:55 Ответить
Замість 9-ти членів комісії, головного дебеерівця обирали 6-ро.
За своїми квотами так звані трійки делегували президент та парламент, а от Кабмін - не мав кого, бо міжнародні експерти, яких уряд мав запропонувати, відмовилися від участі.

П'ятьох із шести членів комісії активісти називають підконтрольними Банковій.
КЕРУВАВ ПРОЦЕСОМ ІЗ БАНКОВОЇ ОЛЕГ ТАТАРОВ.

Той самий, який під час Революції Гідності розповідав, що в силовиків немає зброї, а майданівці самі в себе стріляють.
І якого НАБУ запідозрило в причетності до махінацій із квартирами Нацгвардії.
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08.07.2022 01:16 Ответить
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на міжнародній конференції з відновлення України у швейцарському Лугано показав як президент України Володимир Зеленський виглядав до війни, під час та буде виглядати після.
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08.07.2022 03:06 Ответить
Victoria Joy
@VictoriaJoy_21
·
15h
Дайте нам $750млрд, а ми вам за це покажемо Zе-супермена. Весь кабмин,мэры со всеми помощниками,консультантами,пресс-секретарями и прочей обслугой.В Лугано офигели от такого кол-ва людей в укр.делегации.А что? Мы богатая страна, можем себе позволить.Только **** вы денег просите?
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08.07.2022 03:11 Ответить
Кінг Конг
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08.07.2022 10:30 Ответить
Це точно. Людей в Європі лякає. Де Квартал знайшли такий екземпляр?
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08.07.2022 16:29 Ответить
Вперед в Европу!
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08.07.2022 03:28 Ответить
Від цих новин випити валериани та забутися сном
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08.07.2022 05:55 Ответить
Не знаю чи це правда, але вірю що справи проти Порошенка знищать, там нічого окрім брехні немає, бояться що після зміни влади прийдеться відповідати за фальсифікацію. Вони з самого початку затівались для дискредитації Порошенка серед не зовсім розумної частини населення, простіше для задоволення зелених баранів.
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08.07.2022 07:45 Ответить
О, ну а як же без порошенко! Прізвища мертведчук і порошенко в одному рядку - какоє совпадєніє! Тепер ні у кого із зебілів не виникає сумніву, що це шоколаднік організував знищення доків, бо Zeкоманда тут не прічьом.
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08.07.2022 07:45 Ответить
А чего еще можно ожидать от зеленой стаи........ Печалька.....
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08.07.2022 08:16 Ответить
ЗАЧИЩЕННЯ ФАБРИКОВАНИХ СПРАВ І СПРАВ ПРОТИ УКРАЇНИ, ЦЕ ВСЕ ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО ЗЕ-ГНІДНУ ВЛАДУ.
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08.07.2022 08:36 Ответить
Регионалы, уголовники, идиоты без образования , паталогические воры, душители Майдана, агенты Путлера ФСБ , смотрящие Коломойши - компания Зе гения. За все время независимости такого откровенного гавна в руководстве страны не было. Все фонды помощи, кредиты, помощь, Ленд Лиз - только под внешним управлением- украдут все , все до копейки. Зе после войны должен ответить - почему Рассии дали свободный вход в Украину ( увели войска отКрыма , сняли минные поля )Сколько Зе команда получилась Путлера за продажу всей Украины? Сколько пожизненных сроков должен получить Зе за 25000 жертв Мариуполя ? На войне всегда виноват главный- комбат, ком полка, главнокомандующий за катастрофические последствия. Украинцы ждут ответ ,, почему граница с Крымом была сдана?,
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08.07.2022 08:57 Ответить
Все сходиться - Зе влада в оточенні якої відверті робітники расєйських розвідок
допомагає регіоналам ОПЗЖ відбутися від кримінальної відповідальності за угоди
продовження перебування кацапського флоту у Севастополі. Памятаю тоді спікером
був Литвін, і цей щур ще живий здоровий. Думаю воно все позрасталося - агенти ФСБ,
регіонали, Татаров, Кузьмін, Коломойша, Ахметов та інщі, Зе влада продовжує
захищати тих хто привів ії до влади. А ви питаєте ЧОМУ ЗАХІД НАМ ПОВІЛЬНО
ЗБРОЮ ДАЄ, тому і дає повільно, щоб через кацапських агентів в ОП ця високоточна
зброя не потрапила до рук кацапів.
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08.07.2022 12:45 Ответить
сподіваюся, тепер левова частка українців знають, яка насправді влада керує Країною та до чого це може призвести. такі от не смішні "пріколи" для 73%...
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08.07.2022 12:46 Ответить
НІКОМУ В ГОЛОВУ НЕ ПРИХОДИЛА ДУМКА ЩО Зе ТАКИ ГАРНИЙ АКТОР ? -
ЗАВЖДИ УКРАЇНОФОБ ЯКИЙ ВИКОНУВАВ ВКАЗІВКИ КРЕМЛЯ ЧЕРЕЗ ЄРМАКА
ЗАРАЗ ГРАЄ РОЛЬ БАТЬКА НАЦІЇ І ПАТРІОТА УКРАЇНИ

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08.07.2022 13:18 Ответить
Ух зашкарка що після кнура смердить.
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09.07.2022 09:47 Ответить
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