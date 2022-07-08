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Задержан корректировщик огня оккупантов на Днепропетровщине, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Запорожской области по факту государственной измены в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в период с февраля по июнь 2022 года мужчина за обещанное денежное вознаграждение систематически передавал представителям РФ с помощью мессенджеров "Viber" и "Telegram" информацию о расположении объектов критической инфраструктуры, военных объектов, личного состава и позиций ВСУ, перемещение военной техники на территории г. Запорожья и Днепропетровской области

"Также он предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов таких объектов. Полученная от подозреваемого информация использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины для планирования первичных и повторных ракетных обстрелов таких объектов", — говорится в сообщении.

Задержан корректировщик огня оккупантов на Днепропетровщине, - Офис генпрокурора 01

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Также отмечается, что мужчина разоблачен в Никопольском районе Днепропетровской области, во время осмотра у него обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался для противоправной деятельности.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

армия РФ (19210) задержание (6675) обстрел (27129) шпионаж (1386) Запорожская область (3079) коллаборационизм (870) Офис Генпрокурора (2466) Днепропетровская область (3946)


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Топ комментарии
+26
Ворога потрібно знати в лице! Навіщо ви закриваєте писок цього виродка??
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08.07.2022 11:03
+14
5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....

скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
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08.07.2022 11:02
+10
А шо морду рашистского ******************* Украины слабо показать? Никак не пойму почему вы обличие предателей никогда не показуете? Ну ладно там пьяниц или воров, а предателей или любителей руськаго мира? Или думаете что они исправятся? Самим не смешно???
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08.07.2022 11:11
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5-а колона руSSкого міра-це найстрашніша зброя рашистів-путіністів....

скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
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08.07.2022 11:02 Ответить
Ворога потрібно знати в лице! Навіщо ви закриваєте писок цього виродка??
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08.07.2022 11:03 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏
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08.07.2022 11:10 Ответить
Знищений при спробі втечі після рішення суду!
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08.07.2022 11:24 Ответить
Разом із суддею!!
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08.07.2022 11:25 Ответить
И почему их по закону военного времени сразу не расстреливают?
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08.07.2022 11:09 Ответить
А де такий "закон" бачив? Покажи мені його!
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08.07.2022 11:42 Ответить
А шо морду рашистского ******************* Украины слабо показать? Никак не пойму почему вы обличие предателей никогда не показуете? Ну ладно там пьяниц или воров, а предателей или любителей руськаго мира? Или думаете что они исправятся? Самим не смешно???
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08.07.2022 11:11 Ответить
Він ще у статусі підозрюваного. У мене дещо інше запитання - яка інформаційна цінність запікселеного фото? Нахіба мережу перевантажувати?
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08.07.2022 11:16 Ответить
Скоріш за все, що:
1. Він і дійсно, поки що, лише підозрюваний
2. У нього, напевно, є сім'я, яка могла і не знати про його діяльність (під час війни про наслідки для цієї сім'ї можна тільки здогадуватись)
3. З картинкою стаття виглядає більш привабливою і створює ефект достовірності. (в правдивості не сумніваюся, але просто текст, в наш час, часто сприймається як "вкид")
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08.07.2022 11:49 Ответить
это вы еше не видели фото разыскиваемых преступников в Германии
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08.07.2022 13:14 Ответить
А може цей" дєятєль, диверсант", був замічений десь і кимось ще? Війна ж! А то зловили по живому , на місці злочину, коригувальника, насильника дітей, вбивцю і закривають морду -ліца... "Дєрьмократія...?" Застав дурного Богу молитись він і лоб розіб'є" Дебілізм..?!
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08.07.2022 11:36 Ответить
Давайте вже публічну страту судом Лінча - виведіть на площу, прив'яжіть до бетонного столба, поставте плакат з описом дій та кількістю загиблих. Поруч покладіть пару бит, гірку каменів, балончики з аерозолями та запальнички. Народ зрозуміє що робити - дайте місцевій громаді право карати!
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08.07.2022 11:12 Ответить
Да покажите уже его ***** ,
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08.07.2022 11:15 Ответить
Яке ж це "фото"?!
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08.07.2022 11:25 Ответить
Яке яскраве фото - «Пика в вогні»!
Може ж її натовкли гарненько перед фотосесією?
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08.07.2022 11:56 Ответить
Это не корректировщик,это какая то мазня для лохов.
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08.07.2022 14:01 Ответить
 
 