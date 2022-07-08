Задержан корректировщик огня оккупантов на Днепропетровщине, - Офис генпрокурора. ФОТО

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Запорожской области по факту государственной измены в условиях военного положения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, в период с февраля по июнь 2022 года мужчина за обещанное денежное вознаграждение систематически передавал представителям РФ с помощью мессенджеров "Viber" и "Telegram" информацию о расположении объектов критической инфраструктуры, военных объектов, личного состава и позиций ВСУ, перемещение военной техники на территории г. Запорожья и Днепропетровской области

"Также он предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов таких объектов. Полученная от подозреваемого информация использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины для планирования первичных и повторных ракетных обстрелов таких объектов", — говорится в сообщении.

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Также отмечается, что мужчина разоблачен в Никопольском районе Днепропетровской области, во время осмотра у него обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался для противоправной деятельности.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.