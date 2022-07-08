Задержан корректировщик огня оккупантов на Днепропетровщине, - Офис генпрокурора. ФОТО
При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении жителю Запорожской области по факту государственной измены в условиях военного положения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.
По данным следствия, в период с февраля по июнь 2022 года мужчина за обещанное денежное вознаграждение систематически передавал представителям РФ с помощью мессенджеров "Viber" и "Telegram" информацию о расположении объектов критической инфраструктуры, военных объектов, личного состава и позиций ВСУ, перемещение военной техники на территории г. Запорожья и Днепропетровской области
"Также он предоставлял информацию о результатах уже совершенных обстрелов таких объектов. Полученная от подозреваемого информация использовалась государством-оккупантом во время военной агрессии против Украины для планирования первичных и повторных ракетных обстрелов таких объектов", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что мужчина разоблачен в Никопольском районе Днепропетровской области, во время осмотра у него обнаружен и изъят мобильный телефон, который использовался для противоправной деятельности.
В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
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скільки цих Гнид ходить ще по УКРАЇНСЬКІЙ ЗЕМЛІ...??!!
1. Він і дійсно, поки що, лише підозрюваний
2. У нього, напевно, є сім'я, яка могла і не знати про його діяльність (під час війни про наслідки для цієї сім'ї можна тільки здогадуватись)
3. З картинкою стаття виглядає більш привабливою і створює ефект достовірності. (в правдивості не сумніваюся, але просто текст, в наш час, часто сприймається як "вкид")
Може ж її натовкли гарненько перед фотосесією?